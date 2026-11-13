Jensen Huang bị triệu tập ra điều trần

Trong các bức thư gửi đi vào tối thứ Năm (12/11), Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ Tim Scott đề nghị Huang và Lutnick lần lượt tham dự hai phiên điều trần riêng biệt của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Động thái này báo hiệu hai sự kiện giám sát có sự tham gia của những nhân vật cấp cao sẽ diễn ra trong tháng tới.

Các yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh cả hai nhân vật đang chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ từ Quốc hội Mỹ.

Jensen Huang.

Trong nội bộ đảng Cộng hòa, ngày càng xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích cách ông Lutnick điều hành Bộ Thương mại, đặc biệt là chính sách liên quan đến ngành công nghiệp bán dẫn.

khi đó, ông Huang đã từ chức CEO Nvidia vào sáng thứ Năm, sau khi xuất hiện các thông tin về những mối quan hệ tình cảm ngoài luồng với hai phụ nữ.

Trong thư gửi Jensen Huang, ông Scott cảnh báo rằng ủy ban có thể sử dụng quyền triệu tập (subpoena) nếu vị cựu CEO không tự nguyện tham dự phiên điều trần. Bức thư nhấn mạnh, những thông tin gần đây về mối quan hệ giữa Huang và một cá nhân bị nghi là gián điệp Trung Quốc đã làm dấy lên “những quan ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia”.

Nvidia, tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chip trí tuệ nhân tạo (AI) do Huang đồng sáng lập, hiện là tâm điểm của cuộc tranh luận gay gắt tại Washington về những rủi ro an ninh khi Mỹ bán các dòng chip tiên tiến cho Trung Quốc. Ông Scott muốn Huang ra điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào ngày 3/12.

Trong khi đó, bức thư gửi Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick yêu cầu ông tham dự phiên điều trần ngày 10/12, tập trung vào “những thông tin công khai gần đây liên quan đến Nvidia và vai trò của Bộ Thương mại trong các vấn đề làm dấy lên quan ngại về an ninh quốc gia”.

Bức thư nêu rõ: “Với vai trò trung tâm của Bộ Thương mại trong việc ban hành và thực thi các quy định kiểm soát xuất khẩu, việc ông ra điều trần trước Ủy ban có ý nghĩa thiết yếu đối với hoạt động giám sát của chúng tôi đối với những nỗ lực này. Những diễn biến gần đây cho thấy rõ những lợi ích to lớn về an ninh quốc gia và kinh tế đang bị đặt lên bàn cân, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự phối hợp kịp thời và trao đổi thực chất với Quốc hội”.

Ngày 12/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh kêu gọi Mỹ chấm dứt việc sử dụng những cáo buộc gián điệp để biện minh cho các biện pháp hạn chế công nghệ Trung Quốc, trong bối cảnh xuất hiện nghi vấn liên quan đến mối quan hệ tình ái của CEO Nvidia Jensen Huang. Bà Mao nhấn mạnh tiến bộ công nghệ của Trung Quốc dựa trên đổi mới độc lập và hợp tác cởi mở, đồng thời phản đối việc Mỹ lợi dụng khái niệm an ninh quốc gia để gây sức ép với các tổ chức Trung Quốc. Trong khi đó, Nvidia cho biết Giám đốc Tài chính (CFO) Colette Kress đã đồng ý đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền cho đến khi công ty bổ nhiệm được người kế nhiệm chính thức. Hội đồng quản trị Nvidia đang bắt đầu quá trình tìm kiếm CEO mới và sẽ xem xét cả các ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài công ty.