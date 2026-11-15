Jensen Huang bị tố quát mắng, ném chai nước vào lãnh đạo Nvidia

Jensen Huang từ chức CEO Nvidia hôm 12/11 giữa lúc vướng vào bê bối ngoại tình. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc họp kín hồi tháng 2 với hơn 30 lãnh đạo Nvidia, Jensen Huang bất ngờ hướng sự chỉ trích vào Jay Puri, khi đó là phó chủ tịch điều hành phụ trách hoạt động kinh doanh toàn cầu của tập đoàn.

"Tôi hy vọng anh bị cúm và bệnh tình ngày càng nặng hơn. Tôi hy vọng anh chết để tất cả chúng tôi không còn phải chịu khổ nữa", Huang nói trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp, theo lời kể của một nguồn tin với New York Post.

Puri được cho là đã im lặng trước những lời chỉ trích. Một người biết về sự việc kể rằng bầu không khí trong phòng họp lập tức trở nên căng thẳng.

"Jensen thường xuyên quát mắng mọi người, nhưng khi ông ấy nói những lời đó với Jay, căn phòng trở nên vô cùng căng thẳng và im lặng. Ai cũng có phần sửng sốt", nguồn tin cho biết.

Trước công chúng, Jensen Huang thường xuất hiện với hình ảnh một tỷ phú công nghệ thân thiện, gần gũi trong chiếc áo khoác da đen quen thuộc. Tuy nhiên, những lời kể từ người từng làm việc tại Nvidia lại hé lộ một khía cạnh khác của cựu CEO 63 tuổi: nóng nảy, khắt khe và không ngại chỉ trích cấp dưới trước đông đảo đồng nghiệp.

Vị sếp hay nổi nóng

Theo New York Post, cuộc đối đầu với Jay Puri không phải trường hợp cá biệt. Nhiều nguồn tin am hiểu hoạt động nội bộ Nvidia cho biết Jensen Huang thường xuyên nổi nóng, quát mắng cấp dưới trong những cuộc họp kéo dài, ngay trước sự chứng kiến của đồng nghiệp.

Những lần mất bình tĩnh của ông được cho là phổ biến đến mức một số nhân viên ngạc nhiên khi các câu chuyện này không bị tiết lộ ra ngoài sớm hơn.

Trong cuộc họp căng thẳng kéo dài 3 tiếng vào năm 2025, Huang được cho là đã dùng những lời lẽ gay gắt với một lãnh đạo kinh doanh cấp cao trước khoảng 40 nhân viên.

"Anh chẳng biết quái gì về công việc kinh doanh của tôi", ông bị cáo buộc nói với người này.

Jensen Huang xây dựng hình ảnh là CEO gần gũi, thân thiện trong mắt nhiều người hâm mộ. Ảnh: Reuters.

Một sự việc khác xảy ra khi một lãnh đạo cấp cao lần đầu tham dự cuộc họp với Huang. Cho rằng người này đang cười nhếch mép, ông bất ngờ nổi giận.

"Anh đang cười nhạo tôi đấy à? Tôi chỉ thấy những gương mặt vô hồn... Ra ngoài!", Huang được cho là đã quát lớn trước khi đuổi vị lãnh đạo khỏi phòng họp. Các nguồn tin còn kể về một sự cố tại trụ sở Nvidia ở Santa Clara, California (Mỹ), khi Huang bị cáo buộc ném chai nước về phía một lãnh đạo cấp cao trong lúc họp.

Những tình huống này diễn ra trong một cơ cấu quản lý khác thường tại Nvidia. Thay vì phân chia thành nhiều tầng lãnh đạo, Huang trực tiếp nhận báo cáo từ hơn 60 quản lý cấp cao.

Stephen Witt, tác giả cuốn The Thinking Machine, viết trên The New York Times rằng Huang thích thể hiện sự khiêm tốn, thường xuyên khen ngợi nhân viên và nhắc đến quãng thời gian làm công việc rửa bát. Ông cũng có thói quen để lại khoản tiền boa lớn khi ghé nhà hàng Denny's. Tuy nhiên, theo Witt, đằng sau hình ảnh đó là một nhà lãnh đạo khó chấp nhận những ý kiến trái chiều.

"Khi bạn phản bác ông ấy, dù chỉ về một vấn đề nhỏ nhặt, điều đó giống như châm ngòi nổ. Nếu tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình, chẳng bao lâu ông ấy sẽ bùng nổ, hét vào mặt bạn vì cho rằng bạn ngu ngốc", tác giả nhận xét.

Với nhiều nhân viên, Jensen Huang là vị sếp hay nổi nóng, sẵn sàng quát tháo. Ảnh: Reuters.

Không chỉ nhân viên, các lãnh đạo doanh nghiệp đối tác cũng từng phải đối diện với những lời chỉ trích trực diện từ Huang. Tại một hội nghị ở Berlin (Đức), ông gặp khoảng 6 CEO của các công ty điện toán đám mây đang mua chip Nvidia. Trong cuộc trò chuyện, Huang kể về một người bán súp mà ông từng gặp ở Nhật Bản.

Người bán hàng có rất đông khách xếp hàng. Sau khi chờ đợi khá lâu, Huang được thưởng thức một trong những bát súp ngon nhất ông từng ăn. Tuy nhiên, khi ông muốn gọi thêm, người bán từ chối vì không còn đủ súp phục vụ những khách đang chờ.

"Ông ấy kinh doanh giỏi hơn tất cả các anh", Huang được cho nói với nhóm CEO. Theo Huang, người bán súp không bán hết hàng cho một hoặc hai khách lớn mà duy trì mức giá cao và phục vụ nhiều khách hàng khác nhau.

"Các anh đang không thể hiện được giá trị sản phẩm của tôi", ông nói, ám chỉ cách những doanh nghiệp này kinh doanh dựa trên chip Nvidia.

Người kế nhiệm cũng từng bị chỉ trích gay gắt

Colette Kress, người được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền của Nvidia sau khi Jensen Huang từ chức ngày 12/11, cũng từng là đối tượng bị ông chỉ trích trong một cuộc họp nội bộ.

Theo The Wall Street Journal, vào tháng 8, Huang triệu tập Kress, khi đó là giám đốc tài chính, cùng nhóm lãnh đạo tài chính cấp cao để thảo luận về những cam kết tài chính ngày càng lớn của Nvidia.

Trong lúc Kress trình bày, Huang bất ngờ ngắt lời và ví bà như "con nai đứng sững trước đèn pha ôtô", theo một người nắm rõ nội dung cuộc họp. Cách ví von này ám chỉ một người bị bất ngờ, lúng túng đến mức không biết phải phản ứng ra sao.

Ông còn gọi Kress là một "giám đốc tài chính chỉ biết báo cáo số liệu", cho rằng bà chưa thể giúp mình xây dựng chiến lược hay đưa ra những quyết định quan trọng.

Colette Kress, người được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền của Nvidia, cũng từng bị Jensen Huang chỉ trích trong cuộc họp. Ảnh: Nvidia.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Nvidia đang xem xét các khoản bảo đảm tài chính trị giá hàng tỷ USD cho những doanh nghiệp muốn mua chip của hãng. Trước đó, Kress từng đặt câu hỏi về cách lựa chọn các thỏa thuận, đánh giá rủi ro và tính toán hiệu quả đầu tư.

Gia nhập Nvidia năm 2013, Kress có hơn một thập kỷ đảm nhiệm vị trí giám đốc tài chính. Trước đó, bà từng làm việc tại các tập đoàn công nghệ như Cisco, Microsoft và Texas Instruments.

Đáng chú ý, Kress từng chia sẻ rằng bà lựa chọn Nvidia vì ấn tượng với tầm nhìn của Huang. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018, bà mô tả văn hóa doanh nghiệp tại đây là môi trường "về cơ bản không có cái tôi cá nhân".

Dù từng bị chỉ trích gay gắt, Kress vẫn dành lời khen cho người tiền nhiệm sau khi được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền. Trong thông điệp gửi nhân viên ngày 12/11, bà khẳng định sẽ tiếp tục "phát triển trên nền tảng phi thường mà Jensen đã xây dựng trong 33 năm qua".