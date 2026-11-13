Jensen Huang bị đồn ngoại tình lần 3, lộ diện người bán cổ phiếu Nvidia ở đỉnh

Những diễn biến này tiếp tục phủ bóng lên sự nghiệp của vị lãnh đạo vừa rời ghế CEO Nvidia - một trong những tập đoàn chip hàng đầu thế giới và đang là trung tâm của cuộc chạy đua AI.

Cụ thể, theo Reuters, cựu CEO Nvidia Jensen Huang bị đồn có quan hệ tình cảm với một nhân viên thứ hai của tập đoàn. Thông tin xuất hiện sau khi hai mối quan hệ ngoài hôn nhân khác của ông bị phanh phui, dẫn đến quyết định từ chức hôm thứ Năm (12/11). Hai phụ nữ được nhắc đến là Alice Huang - người bị tình báo Mỹ nghi ngờ có liên hệ với hoạt động gián điệp cho Trung Quốc - và Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc.

Jensen Huang.

Lần này, Reuters dù vậy không công bố danh tính nhân viên thứ hai. Các nỗ lực liên hệ với người phụ nữ để xác minh thông tin đều không thành công. Nvidia từ chối bình luận. Kimberly Powell, Jensen Huang và đại diện hội đồng quản trị Nvidia cũng không phản hồi các yêu cầu bình luận. Reuters không thể liên hệ với Alice Huang.

Trong tuyên bố ngày 8/11, sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ giữa ông và Alice Huang, Jensen Huang đã thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân nhưng cũng không trực tiếp đề cập đến tên người phụ nữ.

Nghị sĩ Mỹ bán cổ phiếu Nvidia ngay trước lùm xùm

Một quỹ tín thác liên quan đến gia đình nghị sĩ Ro Khanna (đảng Dân chủ, bang California) đã bán cổ phiếu Nvidia ngày 7/10, chỉ một ngày sau khi mã này đóng cửa ở mức cao kỷ lục 239,24 USD/cổ phiếu. Đáng chú ý, ông Khanna là người công khai ủng hộ lệnh cấm các nghị sĩ Quốc hội Mỹ giao dịch cổ phiếu riêng lẻ khi đang tại nhiệm.

Theo dữ liệu từ Capitol Trades và DisclosedHQ, quỹ này thực hiện hai đợt bán cổ phiếu Nvidia vào ngày 4/9 và 7/10, mỗi giao dịch có giá trị từ 1.000 đến 15.000 USD. Hồ sơ cũng ghi nhận các giao dịch mua trước đó trong năm 2026, nhưng không cho thấy quỹ đã bán toàn bộ cổ phiếu Nvidia đang nắm giữ.

Ông Khanna khẳng định bản thân và vợ không chỉ đạo các giao dịch. Số cổ phiếu thuộc một quỹ tín thác do gia đình vợ thành lập trước khi hai người kết hôn và được quản lý bởi bên thứ ba độc lập.

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy gia đình ông biết trước những thông tin tiêu cực liên quan đến Nvidia. Các hồ sơ công khai cũng không ghi nhận cuộc điều tra nào về giao dịch này. Vấn đề gây chú ý chủ yếu nằm ở sự tương phản giữa hoạt động tài chính của gia đình ông và lập trường chính trị mà ông theo đuổi.

Báo Mỹ: Chồng của Alice Huang giới thiệu bà với Jensen Huang

Trong một diễn biến liên quan, trang tin TMZ dẫn lại thông tin từ The Wall Street Journal cho biết Jensen Huang được giới thiệu với Alice Huang thông qua chính chồng của người phụ nữ này, một doanh nhân Trung Quốc tên Kang Wei. Theo những người quen biết cặp đôi, Kang Wei đã có quan hệ làm ăn với Jensen Huang trong khoảng 10 năm.

Các nguồn tin nói với The Wall Street Journal rằng Kang Wei dường như biết và chấp nhận mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa vợ mình với Jensen Huang, thậm chí còn từng đề cập đến mức độ thân thiết giữa hai người. Đôi khi, Kang Wei còn đùa rằng vợ mình là trợ lý riêng của Jensen Huang.

Các thông tin báo Mỹ đưa dù vậy chưa được xác minh độc lập. Kang Wei chưa đưa ra bình luận công khai nào.

Quyết định từ chức có thể tác động đến ngành AI

Việc Jensen Huang rời Nvidia có nguy cơ tạo ra những xáo trộn đối với ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) - lĩnh vực mà ông đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và phát triển. Nvidia đã tận dụng sức mạnh tài chính của mình để thúc đẩy sự hình thành và mở rộng hệ sinh thái AI thông qua các thỏa thuận tài chính phức tạp, giúp khách hàng thuận lợi hơn trong việc mua chip của hãng. Công ty cũng hỗ trợ các doanh nghiệp điện toán đám mây và những phòng thí nghiệm AI nhằm phát triển hệ sinh thái này.

Hội đồng quản trị Nvidia đã bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền trong thời gian tìm kiếm người thay thế Jensen Huang. Theo đó, công ty đang xem xét cả các ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài. Hồi đầu tháng, họ mở cuộc điều tra do các thành viên độc lập chủ trì, với sự hỗ trợ của luật sư bên ngoài, nhằm xác định liệu Jensen Huang có trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không. Tại thời điểm đó, hội đồng quản trị vẫn bày tỏ sự tin tưởng đối với ông.

Cổ phiếu Nvidia giảm 5,5% trong phiên giao dịch sôi động hôm thứ Năm. Tính từ mức đỉnh hồi đầu tháng 10, giá cổ phiếu công ty đã mất hơn 30% giá trị.

Nvidia dự kiến công bố kết quả kinh doanh vào thứ Ba tuần tới. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá nhân đã nhanh chóng tham gia “bắt đáy”, mua ròng 111 triệu USD cổ phiếu Nvidia chỉ trong 30 phút đầu phiên giao dịch. Theo Vanda Research, đây là mức mua ròng đầu phiên lớn nhất từ trước đến nay đối với cổ phiếu này, cao gấp hơn 40 lần mức thông thường.

Trong tuần này, Nvidia chiếm tới 61% tổng giá trị mua ròng của nhà đầu tư cá nhân đối với cổ phiếu và các quỹ ETF tại Mỹ. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu họ đã mua đúng vùng đáy hay đà giảm mới chỉ bắt đầu.