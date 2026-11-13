Jensen Huang bị cáo buộc ngoại tình lần 3

Theo Reuters, dẫn lời hai nguồn tin thân cận với vụ việc, Jensen Huang được cho là đã có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một nữ nhân viên khác của Nvidia. Đây được cho là mối quan hệ thứ ba của vị lãnh đạo này bị đưa ra ánh sáng trong thời gian ông điều hành tập đoàn công nghệ hàng đầu nước Mỹ.

Trước đó, truyền thông Mỹ từng đề cập đến hai phụ nữ có liên quan đến những cáo buộc ngoại tình của Huang. Người đầu tiên được xác định là Alice Huang, còn có tên gọi Huang Le, một lãnh đạo tại Megaspeed International, doanh nghiệp có trụ sở ở Singapore và là khách hàng của Nvidia.

Ông Jensen Huang tham dự cuộc họp về AI tại Nhà Trắng ngày 29-9 - Ảnh: AFP

Đáng chú ý, Alice Huang còn bị giới tình báo Mỹ nghi ngờ có liên hệ với hoạt động gián điệp của Trung Quốc. Vụ việc vì thế không chỉ dừng lại ở khía cạnh đời tư mà còn làm dấy lên những lo ngại về an ninh quốc gia và nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm.

Đến ngày thứ Tư, tờ New York Times tiếp tục tiết lộ Jensen Huang được cho là có mối quan hệ ngoài luồng thứ hai với Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia. Trong khi đó, Reuters không công bố danh tính người phụ nữ thứ ba và cho biết những nỗ lực liên hệ với nhân vật này đều không thành công.

Nvidia hiện chưa đưa ra bình luận về cáo buộc mới nhất.

Cổ phiếu Nvidia lao dốc, tương lai lãnh đạo trở thành dấu hỏi

Những thông tin liên tiếp liên quan đến đời tư của Jensen Huang xuất hiện trong bối cảnh Nvidia đối mặt với biến động lớn ở cấp lãnh đạo. Theo nội dung được công bố, hội đồng quản trị đã tiến hành thay đổi nhân sự cấp cao, buộc công ty phải tìm kiếm người kế nhiệm lâu dài cho vị trí điều hành.

Diễn biến này nhanh chóng tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Trong phiên giao dịch hôm thứ Năm, cổ phiếu Nvidia có thời điểm giảm tới 14% trước khi thu hẹp mức mất giá và kết phiên với mức giảm khoảng 5,5%.

Đáng chú ý, giá trị vốn hóa của tập đoàn đứng trước nguy cơ giảm xuống dưới mốc 4.000 tỷ USD, lần đầu tiên kể từ tháng 7/2025, tương đương mức sụt giảm hơn 1.000 tỷ USD theo diễn biến được đề cập trong nguồn tin.

Giữa lúc Nvidia chao đảo, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đề xuất Tim Cook, cựu CEO Apple, là người phù hợp để thay thế Jensen Huang. Trong bài đăng trên Truth Social, ông dành lời khen cho những đóng góp của Huang, đồng thời cho rằng Cook là ứng viên xứng đáng cho vị trí lãnh đạo Nvidia. Trước đó, Cook đã thông báo kế hoạch rời ghế CEO Apple sau 15 năm đảm nhiệm chức vụ và chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành.

Theo thông tin được công bố, Nvidia đã bổ nhiệm Colette Kress, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính, giữ vai trò điều hành tạm thời. Công ty đồng thời đưa doanh nhân và nhà đầu tư mạo hiểm Harvey C. Jones vào vị trí chủ tịch đầu tiên trong lịch sử tập đoàn.

Bê bối tình ái kéo theo lo ngại về an ninh quốc gia

Không chỉ gây chú ý bởi những cáo buộc liên quan đến đời tư, vụ việc còn đặt ra câu hỏi về khả năng bảo vệ thông tin nội bộ tại một trong những tập đoàn công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Trong tuyên bố công khai trước đó, Jensen Huang không nêu danh tính người phụ nữ liên quan nhưng đã gửi lời xin lỗi đến gia đình, công ty và các cổ đông. Về phía hội đồng quản trị Nvidia, đơn vị này cho biết không có cơ sở để tin rằng bí mật kinh doanh hoặc thông tin liên quan đến an ninh quốc gia đã bị xâm phạm.

Trung Quốc cũng bác bỏ mọi liên quan đến cáo buộc nhằm vào Huang.

Trong khi đó, Megaspeed International khẳng định công ty nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, đồng thời cam kết hợp tác minh bạch với chính phủ nước này.

Dù vậy, những thông tin liên tiếp về các mối quan hệ ngoài luồng của Jensen Huang vẫn khiến vụ việc trở thành tâm điểm chú ý. Từ câu chuyện đời tư của một lãnh đạo quyền lực, bê bối đang mở rộng thành vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp, niềm tin của cổ đông và an ninh công nghệ.