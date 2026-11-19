Hiện Mỹ Uyên tập trung xây dựng và phát triển doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm làm đẹp và gia dụng, chú trọng đưa những giá trị văn hóa Á Đông vào sản phẩm.

Jennifer Phạm cùng các thành viên ban giám khảo trao tiara, sash, cúp và bằng chứng nhận cho Mỹ Uyên.

Bên cạnh công việc kinh doanh, Mỹ Uyên dành thời gian học tập, mở rộng kiến thức và rèn luyện kỹ năng cá nhân. Cô tham gia các lớp nhảy, múa, cắm hoa, pilates và học thêm kỹ năng mềm nhằm duy trì cân bằng trong cuộc sống, đồng thời phát triển khả năng sáng tạo và giao tiếp.

Chia sẻ sau khi được vinh danh, Mỹ Uyên cho biết cô trân trọng cơ hội tham gia mùa giải đầu tiên của Miss Business World 2026, được gặp gỡ và học hỏi từ những nữ doanh nhân có cùng định hướng phát triển. Cô cũng gửi lời cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo, gia đình, bạn bè và những người đã động viên mình trong quá trình tham gia cuộc thi.

Mỹ Uyên nổi bật với trang phục dạ hội ánh kim.

Chung kết Miss Business World 2026 mùa đầu tiên diễn ra tại Timeless Venues, California, Mỹ, do Topstar Entertainment USA phối hợp với Starworld Entertainment tổ chức. Cuộc thi có hai bảng: Miss Business World và Mrs Business World.

Ở Bảng A - Miss Business World 2026, danh hiệu Hoa hậu thuộc về Anna Nga Vũ (SBD 212, Kansas City, Missouri). Các vị trí Á hậu lần lượt là Trang Le Canavan (Á hậu 1), Tiffany Nghi La (Á hậu 2) và Mỹ Uyên (Á hậu 3). Ngoài ra, Tuyết Nguyễn nhận danh hiệu Hoa hậu Nhân ái, Thảo Lê được trao danh hiệu Hoa hậu Trí tuệ.

Tại Bảng B

- Mrs Business World 2026, Christine Chau đăng quang Hoa hậu; các danh hiệu Á hậu lần lượt thuộc về Tiffany Le, Linh Tran và Cuc Dana Huynh. Ban Tổ chức cũng trao các giải thưởng chuyên đề cho những thí sinh khác.