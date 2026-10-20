Jennifer Lopez và Brett Goldstein hẹn hò nhưng 'chưa quá nghiêm túc'

Theo Page Six, Jennifer Lopez và Brett Goldstein được cho là đã phát triển mối quan hệ tình cảm sau khi hợp tác trong bộ phim Office Romance của Netflix, ra mắt năm 2026.

Một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng nữ ca sĩ 57 tuổi và nam diễn viên 46 tuổi hiện đang tìm hiểu nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ được mô tả là "chưa quá nghiêm túc" và cả hai vẫn giữ tâm thế thoải mái.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi Jennifer Lopez và Brett Goldstein từng nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò nhưng đều lên tiếng phủ nhận.

Jennifer Lopez và Brett Goldstein được cho là đã phát triển mối quan hệ tình cảm.

Trước đó, ngày 16/10, cả hai được bắt gặp xuất hiện tại một bữa tiệc của nhà quản lý nghệ sĩ ở Los Angeles, Mỹ. Theo thông tin được đăng tải, Jennifer Lopez và Brett Goldstein được cho là đã đến và rời sự kiện trên cùng một chiếc xe, dù chủ động bước vào bữa tiệc riêng biệt. Nguồn tin của Page Six cho biết cả hai có điểm chung là thích tham dự các buổi tiệc và dùng bữa tại nhà hàng.

Người này còn đưa ra nhận xét mang tính so sánh với chồng cũ của Jennifer Lopez là Ben Affleck, cho rằng nam tài tử thường xuất hiện với vẻ mặt không mấy vui vẻ khi cùng nữ ca sĩ tham gia các hoạt động bên ngoài.

Thực tế, tin đồn tình cảm giữa Jennifer Lopez và Brett Goldstein đã xuất hiện từ nhiều tháng trước. Hồi tháng 6, Page Six từng đưa tin rằng cả hai có sự ăn ý đặc biệt khi hợp tác trong bộ phim Office Romance. Một nguồn tin khi đó cho biết Jennifer Lopez và Brett Goldstein vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp trên phim trường nhưng phản giữa họ rất rõ ràng.

Trước khi bộ phim bắt đầu ghi hình vào tháng 4/2025, cặp đôi từng được bắt gặp cùng thưởng thức vở kịch Broadway Oh, Mary! vào tháng 3 cùng năm. Đáng chú ý, trong lần xuất hiện trên chương trình Watch What Happens Live hồi tháng 10, Jennifer Lopez còn dành lời khen đặc biệt cho bạn diễn.

"Tôi vừa đóng một bộ phim với Brett Goldstein và tôi phải nói rằng anh ấy là người hôn giỏi nhất", nữ ca sĩ chia sẻ với người dẫn chương trình Andy Cohen.

Tin đồn tình cảm giữa Jennifer Lopez và Brett Goldstein đã xuất hiện từ nhiều tháng trước.

Về phía Brett Goldstein, nam diễn viên vốn đã dành sự ngưỡng mộ cho Jennifer Lopez từ nhiều năm trước. Trong một tập podcast Films To Be Buried With phát sóng tháng 12/2019, anh từng không giấu được sự bất ngờ trước vẻ ngoài của nữ ca sĩ khi nhắc đến vai diễn của cô trong phim Hustlers. "Trời ơi, 50 tuổi! Cô ấy đã 50 tuổi rồi. Tôi yêu cô ấy", Brett Goldstein bày tỏ.

Tuy nhiên, khi cùng tham gia chương trình Today để quảng bá phim, Jennifer Lopez và Brett Goldstein từng trực tiếp bác bỏ nghi vấn hẹn hò. "Không có lần nào tôi xuất hiện bên cạnh hay làm việc với một người mà mọi người không cố gắng ghép đôi tôi với người đó", Jennifer Lopez chia sẻ.

Brett Goldstein cũng hài hước tiếp lời: "Tôi nghĩ chỉ cần đứng gần cô ấy thì chuyện đó sẽ xảy ra". Khi người dẫn chương trình Savannah Guthrie hỏi thẳng liệu họ có đang hẹn hò ngoài đời hay không, Jennifer Lopez khẳng định: "Không hẹn hò". Brett Goldstein cũng xác nhận điều tương tự.

Hiện tại, đại diện của cả hai vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Page Six về thông tin tình cảm mới nhất.

Hiện tại, đại diện của cả hai vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Page Six về thông tin tình cảm mới nhất.

Về đời tư, Jennifer Lopez từng có cuộc hôn nhân gây chú ý với Ben Affleck. Nữ ca sĩ nộp đơn ly hôn vào tháng 8/2024 sau hai năm kết hôn.

Trong khi đó, mối quan hệ tình cảm công khai hiếm hoi của Brett Goldstein là với nữ diễn viên Beth Rylance vào năm 2021.

Dù chưa có xác nhận chính thức từ người trong cuộc, thông tin Jennifer Lopez đang tìm hiểu bạn diễn kém 11 tuổi vẫn trở thành chủ đề được truyền thông quốc tế quan tâm, đặc biệt sau những biến động trong đời sống hôn nhân của nữ ca sĩ.