Jennifer Lopez tiết lộ điều gây 'phát điên' ở tuổi 57

Theo Page Six, trong đoạn video được công bố hôm 28/10, Jennifer Lopez xuất hiện trong chương trình trò chơi Rent Free của Bilt, cùng nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Ankur Jain.

Tại đây, nữ ca sĩ được đặt câu hỏi về điều gì thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ của cô đến mức không thể bỏ qua. Không phải áp lực công việc, những vấn đề tình cảm hay lịch trình bận rộn, Jennifer Lopez đưa ra một câu trả lời khá bất ngờ: Những cuộc trò chuyện nhóm không bao giờ kết thúc.

Jennifer Lopez xuất hiện trong chương trình trò chơi Rent Free của Bilt, cùng nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Ankur Jain.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Điều cứ quanh quẩn trong đầu và khiến tôi hơi phát điên chính là những nhóm chat không bao giờ dừng lại".

Jennifer Lopez cho biết cô không thích việc mọi người liên tục gửi tin nhắn, ngay cả khi nội dung cuộc trò chuyện đã được giải quyết.

"Tôi chỉ cần một người nói: 'Nghe ổn đấy', rồi kết thúc luôn. Hãy ngắn gọn thôi. Kết thúc đi. Chúng ta không thể tiếp tục mãi như vậy được", nữ ca sĩ bày tỏ.

Giọng ca On the Floor tiếp tục giải thích: "Đôi khi tôi có cảm giác nhóm chat muốn kéo dài mãi mãi, nhưng tôi thì không. Tôi chỉ muốn nó kết thúc".

Những chia sẻ của Jennifer Lopez mang đến góc nhìn khá thú vị về cuộc sống đời thường của một ngôi sao nổi tiếng toàn cầu. Dù sở hữu lịch trình làm việc bận rộn và thường xuyên phải giao tiếp với nhiều người, nữ ca sĩ vẫn có những phiền toái rất đỗi quen thuộc với người sử dụng mạng xã hội.

Bên cạnh câu chuyện về thói quen nhắn tin, Jennifer Lopez còn chia sẻ thông tin đáng chú ý liên quan đến sự nghiệp âm nhạc. Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Bilt nhân sự kiện November Rent Day, nữ ca sĩ giới thiệu phiên bản đặc biệt của album LOVE?, sản phẩm từng ra mắt vào năm 2011.

Phiên bản mới được phát hành dưới dạng đĩa than màu đỏ anh đào, đồng thời bổ sung ca khúc mới mang tên Proof of Love. Nhắc lại album từng ghi dấu một giai đoạn thành công trong sự nghiệp, Jennifer Lopez cho biết đây là sản phẩm chứa nhiều bản hit lớn nhất của cô.

"Album LOVE? có một số ca khúc thành công nhất của tôi. Thực ra, có lẽ bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của tôi chính là On the Floor", nữ ca sĩ chia sẻ.

Jennifer Lopez cũng bày tỏ sự bất ngờ khi ca khúc phát hành từ 15 năm trước bất ngờ được công chúng quan tâm trở lại. Theo nữ ca sĩ, On the Floor vốn luôn là một trong những tiết mục được khán giả yêu thích nhất tại các buổi biểu diễn của cô.

Jennifer Lopez cũng bày tỏ sự bất ngờ khi ca khúc phát hành từ 15 năm trước bất ngờ được công chúng quan tâm trở lại.

Tuy nhiên, ca khúc tiếp tục có sức sống mới khi xuất hiện trong loạt phim ăn khách Off Campus trên Prime Video và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. "Thật thú vị khi một bài hát ra mắt từ năm 2011 lại có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới", Jennifer Lopez nói.

Nữ ca sĩ cho rằng sự phát triển của các nền tảng giải trí đang thay đổi cách công chúng tiếp cận âm nhạc. "Giờ đây, không có gì thực sự là cũ nữa, bởi mọi người liên tục khám phá những điều trước đây và với họ, tất cả đều mới mẻ", cô nhận định.

Trong cuộc trò chuyện, Ankur Jain cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Jennifer Lopez, đặc biệt là hành trình phát triển sự nghiệp từ khu Bronx, New York, đến khi trở thành ngôi sao có sức ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực.

Theo nhà sáng lập Bilt, Jennifer Lopez đã duy trì vị thế nổi bật suốt nhiều thập kỷ trong âm nhạc, điện ảnh và kinh doanh, đồng thời vẫn giữ được sự kết nối với nơi mình trưởng thành. Ông cũng bày tỏ niềm vinh dự khi nữ ca sĩ tham gia chương trình Rent Free, góp phần hỗ trợ chi phí thuê nhà cho các thành viên của Bilt. Hiện phiên bản đĩa than đặc biệt của album LOVE?, bao gồm ca khúc mới Proof of Love, đã được mở đặt trước.

Ở tuổi 57, Jennifer Lopez vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và liên tục tìm cách đưa những sản phẩm từng làm nên tên tuổi của mình đến gần hơn với thế hệ khán giả mới.

Trong khi đó, lời thú nhận hài hước về những nhóm chat kéo dài bất tận lại cho thấy một khía cạnh đời thường, gần gũi của nữ ca sĩ phía sau hình ảnh ngôi sao luôn xuất hiện chỉn chu trước công chúng.