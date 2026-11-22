Theo Page Six, trong chương trình podcast Popcast của New York Times phát sóng ngày 19/11, Jennifer Lopez đã có dịp nhìn lại những cột mốc không như kỳ vọng trong sự nghiệp, đặc biệt là thất bại của bộ phim ca nhạc Kiss of the Spider Woman ra mắt năm 2025.

Khi được hỏi về một dự án không đạt kết quả như mong muốn, nữ diễn viên 57 tuổi thẳng thắn bày tỏ sự tiếc nuối đối với kinh phí quảng bá của bộ phim.

Jennifer Lopez đã có dịp nhìn lại những cột mốc không như kỳ vọng trong sự nghiệp.

"Tôi ước rằng Kiss of the Spider Woman có ngân sách tiếp thị lớn hơn. Tôi nghĩ bộ phim chưa được nhiều người xem và bản thân tôi cũng đặt kỳ vọng cao hơn khi bắt đầu dự án. Đó là một vai diễn tuyệt vời đối với tôi", Jennifer Lopez chia sẻ.

Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cũng thừa nhận bên cạnh vấn đề quảng bá, cách triển khai bộ phim chưa thực sự đáp ứng được những kỳ vọng ban đầu của cô. Kiss of the Spider Woman do Bill Condon biên kịch và đạo diễn, được chuyển thể từ vở nhạc kịch Broadway cùng tên từng chiến thắng giải Tony năm 1993. Phim có sự tham gia của Jennifer Lopez, Tonatiuh và Diego Luna với kinh phí sản xuất lên đến 30 triệu USD.

Thời điểm chuẩn bị ra rạp, bộ phim được dự đoán thu về khoảng 2 triệu USD trong tuần mở màn. Tuy nhiên, tổng doanh thu toàn cầu cuối cùng thậm chí chưa chạm mốc 1,8 triệu USD, tương đương chưa đến 6% kinh phí sản xuất.

Page Six cho biết đã liên hệ với các hãng phim liên quan để tìm hiểu phản hồi về những chia sẻ của Jennifer Lopez.

Cũng trong cuộc trò chuyện, nữ nghệ sĩ bất ngờ tiết lộ những khó khăn trên hành trình phát triển sự nghiệp diễn xuất, trái ngược với hình dung của nhiều người về vị thế của cô tại Hollywood. "Tôi nghĩ mọi người thường cho rằng tôi lúc nào cũng nhận được hàng nghìn lời mời đóng phim", Jennifer Lopez nói.

Jennifer Lopez cũng tiết lộ những khó khăn trên hành trình phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Trên thực tế, ngay từ những ngày đầu bước chân vào lĩnh vực điện ảnh, nữ diễn viên chỉ nhận được một số ít lời mời và phải chủ động tạo ra cơ hội cho chính mình. Ngôi sao gốc Puerto Rico cho rằng xuất thân của cô cũng phần nào ảnh hưởng đến cơ hội nhận vai tại Hollywood. Dù ngành công nghiệp điện ảnh hiện đã trở nên đa dạng hơn, Jennifer Lopez nhận định những rào cản nhất định vẫn còn tồn tại.

"Nếu muốn làm điều gì đó, tôi không ngồi chờ người khác mang cơ hội đến cho mình", nữ nghệ sĩ khẳng định.

Trước đó, Jennifer Lopez từng dành nhiều tâm huyết cho Kiss of the Spider Woman, liên tục thay đổi tạo hình và thực hiện những phân cảnh vũ đạo trong chiếc váy vàng nặng gần 23kg. Buổi công chiếu phim tại New York vào tháng 10/2025 cũng từng thu hút sự chú ý khi Jennifer Lopez tái ngộ chồng cũ Ben Affleck lần đầu tiên kể từ khi hoàn tất thủ tục ly hôn.

Jennifer Lopez từng dành nhiều tâm huyết cho Kiss of the Spider Woman.

Dẫu sở hữu kinh phí sản xuất lớn cùng sự góp mặt của ngôi sao nổi tiếng toàn cầu, Kiss of the Spider Woman vẫn không tránh khỏi thất bại thương mại, trở thành một trong những dự án điện ảnh đáng tiếc trong sự nghiệp của Jennifer Lopez.