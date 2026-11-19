Sau 4 lần kết hôn và nhiều mối tình không trọn vẹn, Jennifer Lopez thừa nhận cô từng tìm kiếm cảm giác an toàn, sự đồng hành trong tình yêu vì cảm thấy cô đơn giữa cuộc sống nổi tiếng. Ở tuổi 57, nữ ca sĩ đang học cách tận hưởng cuộc sống độc lập và không còn vội vàng tìm kiếm một mối quan hệ mới.

Trong lần xuất hiện trên podcast Friends Keep Secrets hôm 17/11, Jennifer Lopez đã có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện tình cảm, 4 cuộc hôn nhân và những tổn thương mà cô từng trải qua. Ngồi trò chuyện cùng Benny Blanco, Lil Dicky và Kristin Batalucco, giọng ca On The Floor thừa nhận đằng sau cuộc sống hào nhoáng của một ngôi sao hàng đầu Hollywood là những khoảng trống tinh thần mà không phải ai cũng nhìn thấy.

Nhìn lại hành trình tình cảm của mình, Jennifer Lopez cho biết cô từng bước vào các mối quan hệ với mong muốn tìm được cảm giác ổn định và một người thực sự đồng hành. Nữ ca sĩ chia sẻ, sau nhiều năm sống trong ánh hào quang danh vọng, cô đôi lúc cảm thấy mất phương hướng và cô độc, dù luôn được bao quanh bởi rất nhiều người.

"Tôi nhận ra mình đã tìm kiếm một điểm tựa. Tôi đã nổi tiếng trong một thời gian dài và cảm thấy bản thân như đang trôi dạt giữa thế giới. Đó là một cuộc sống cô đơn. Mọi người nghĩ bạn luôn có rất nhiều người bên cạnh, nhưng bằng cách nào đó, bạn vẫn cảm thấy cô đơn", Jennifer Lopez bộc bạch.

Nữ ca sĩ cũng cho biết điều cô thực sự mong muốn trong tình yêu không phải danh tiếng hay những điều hào nhoáng, mà đơn giản là có một người muốn dành thời gian ở bên mình. Đó phải là người thực sự quan tâm, chứ không phải những nhân viên làm việc cho cô hay những người tiếp cận vì một mục đích nào khác.

Jennifer Lopez từng trải qua 4 cuộc hôn nhân với Ojani Noa, Cris Judd, Marc Anthony và gần đây nhất là Ben Affleck. Trong đó, cuộc hôn nhân với Marc Anthony mang đến cho cô hai người con song sinh Max và Emme, hiện đã 18 tuổi. Khi được hỏi về những lần đổ vỡ, nữ ca sĩ không né tránh mà thừa nhận ly hôn luôn là trải nghiệm khó khăn và đầy thất vọng.

Dẫu vậy, Jennifer Lopez cho biết cô không muốn nhìn lại những mối quan hệ cũ bằng sự oán trách. Điều khiến nữ ca sĩ cảm thấy thanh thản là bản thân đã luôn cố gắng yêu hết lòng và cư xử theo cách mà cô có thể tự hào khi nhìn lại.

"Tôi có thể nhìn lại những chuyện đã qua, dù một số trải nghiệm thực sự đau đớn, thậm chí khiến cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi biết mình đã yêu bằng tất cả những gì có thể, đã hành xử theo cách khiến bản thân tự hào và không đối xử với bất kỳ ai theo cách mà tôi phải cảm thấy xấu hổ", cô chia sẻ.

Từ những trải nghiệm cá nhân, Jennifer Lopez cũng gửi gắm lời khuyên đến những người đang trải qua đổ vỡ tình cảm: hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, ngay cả trong những thời điểm tổn thương nhất. Theo cô, việc bị đối xử không tốt không đồng nghĩa với việc bản thân được quyền làm tổn thương người khác.

Đáng chú ý, sau nhiều năm liên tục bước vào các mối quan hệ, Jennifer Lopez khẳng định hiện tại cô không có ý định vội vàng tìm kiếm tình yêu mới. Nữ ca sĩ tự nhận mình từng là người luôn gắn bó với một mối quan hệ này rồi nhanh chóng bước sang mối quan hệ khác, với hy vọng mỗi lần như vậy sẽ tìm được đúng người.

"Tôi từng liên tục ở trong những mối quan hệ một vợ một chồng, hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác, chỉ để cố gắng tìm kiếm điều mình mong muốn và hy vọng lần này sẽ là tình yêu đích thực", cô thừa nhận.

Nói về cuộc hôn nhân gần nhất, Jennifer Lopez mô tả đây là một trải nghiệm đặc biệt khó khăn và thất vọng trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, cô không muốn đào sâu thêm về chương này trong cuộc đời mình.

Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ muốn dành thời gian cho bản thân sau nhiều năm gần như luôn có người đồng hành bên cạnh. Cô cho biết mình đã trải qua khoảng 20 năm làm mẹ đơn thân và phần lớn cuộc đời trưởng thành đều gắn liền với các mối quan hệ tình cảm. Chính vì vậy, việc được tự do đưa ra những quyết định cho riêng mình đang trở thành một trải nghiệm mới mẻ. "Tôi đang cảm thấy mình thật tự do và hoang dã", Jennifer Lopez hài hước chia sẻ.

Những tâm sự này được đưa ra trong giai đoạn nữ ca sĩ bước vào một chương mới của cuộc đời khi hai con song sinh chuẩn bị rời nhà để học đại học. Trước đó, trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon hôm 15/11, cô tiết lộ bản thân đã khóc suốt 6 tháng khi nghĩ đến việc các con không còn sống cùng mình.

Dù phải đối diện với nhiều thay đổi trong cuộc sống cá nhân, Jennifer Lopez khẳng định cô không hối tiếc về những gì đã trải qua. Nữ ca sĩ cho biết bản thân yêu cuộc sống hiện tại bởi cô đã nỗ lực rất nhiều để có được vị trí ngày hôm nay. Những tổn thương từ việc bị hiểu lầm hay những lời nhận xét không đúng sự thật đôi lúc khiến cô đau lòng, nhưng không thể làm lu mờ niềm hạnh phúc khi được theo đuổi công việc mình yêu thích.

Ở tuổi 57, sau 4 cuộc hôn nhân và không ít biến động tình cảm, Jennifer Lopez dường như đang lựa chọn một hướng đi khác: thay vì tiếp tục tìm kiếm một người có thể lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống, cô học cách tận hưởng sự độc lập và tìm kiếm cảm giác bình yên từ chính bản thân mình.