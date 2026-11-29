Theo Page Six, Jennifer Lopez mới đây đã có dịp đón Lễ Tạ ơn bên cặp song sinh 18 tuổi Max và Oskar Muñiz. Đây là kỳ nghỉ đầu tiên của hai con nữ ca sĩ kể từ khi bắt đầu cuộc sống đại học.

Trên trang Instagram cá nhân, Jennifer Lopez chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Trong bức ảnh chụp chung, nữ ca sĩ 57 tuổi xuất hiện cùng Oskar, mẹ ruột Guadalupe Rodríguez, hai chị em gái Lynda và Leslie, cháu gái Lucie cùng những người thân thiết.

Jennifer Lopez chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình.

Dù Max không xuất hiện trong khung hình, Jennifer Lopez xác nhận cả hai con đều đã trở về nhà đón kỳ nghỉ lễ cùng cô.

"Bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn trong một ngôi nhà đầy ắp người thân, các con tôi đang ngủ ở căn phòng phía cuối hành lang, trở về từ trường đại học để nghỉ cuối tuần. Tôi đã sẵn sàng nấu ăn và tận hưởng tất cả những truyền thống của ngày hôm nay", Jennifer Lopez chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng đăng tải những khoảnh khắc giản dị như thưởng thức bánh trên ghế sofa, phụ mẹ nấu ăn trong bếp và thư giãn ngoài ban công. Đặc biệt, Jennifer Lopez xúc động khi nhớ lại những ngày còn nhỏ, cô thường cùng mẹ và các chị em xem bộ phim West Side Story vào mỗi dịp Lễ Tạ ơn, nuôi dưỡng ước mơ một ngày nào đó được ca hát, nhảy múa và diễn xuất.

Năm nay, nữ ca sĩ có cơ hội cùng gia đình thưởng thức bộ phim hòa nhạc của chính mình mang tên The JLo Show: Live in Las Vegas. "Nói rằng đây là khoảnh khắc mọi thứ trở về điểm khởi đầu vẫn chưa đủ. Đó thực sự là một giấc mơ đã trở thành hiện thực", Jennifer Lopez bày tỏ.

Một số hình ảnh khác của Jennifer Lopez.

Kể từ khi hai con rời nhà lên đại học vào tháng 8, Jennifer Lopez đã phải tập thích nghi với cuộc sống mới. Trong lần xuất hiện gần đây trên chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, nữ ca sĩ thừa nhận bản thân từng trải qua khoảng thời gian đầy cảm xúc.

"Tôi đã khóc suốt khoảng sáu tháng, từ hai tháng trước khi các con tốt nghiệp cho đến lúc đưa chúng đến trường đại học và cả vài tuần sau đó", Jennifer Lopez tiết lộ.

Dù buồn bã khi không còn được ở cạnh các con mỗi ngày, nữ ca sĩ khẳng định bản thân đang bước vào giai đoạn hạnh phúc và dần tận hưởng sự tự do ở tuổi 57.

"Đây là lần đầu tiên kể từ những năm đầu tuổi 20 mà tôi không ở bên một người nào đó hay có các con ở cạnh. Tôi ở một mình, tôi tự do, tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Cảm giác ấy thật tuyệt vời nhưng cũng khá lạ lẫm", nữ ca sĩ chia sẻ.

Jennifer Lopez có hai con chung với chồng cũ Marc Anthony. Theo nguồn tin riêng của Page Six, mối quan hệ giữa nam ca sĩ và cặp song sinh không quá thân thiết, dù họ vẫn thỉnh thoảng gặp gỡ. Nguồn tin cho rằng khi các con trưởng thành, Max và Oskar là những người chủ động quyết định việc duy trì mối quan hệ với cha.

Jennifer Lopez có hai con chung với chồng cũ Marc Anthony.

Về phía Jennifer Lopez, sau nhiều năm tất bật với sự nghiệp và vai trò làm mẹ, nữ ca sĩ đang học cách tận hưởng một chương mới của cuộc đời. Dẫu vậy, những khoảnh khắc đoàn tụ trong dịp Lễ Tạ ơn cho thấy niềm hạnh phúc khi được quây quần bên các con vẫn mang ý nghĩa đặc biệt đối với ngôi sao Hollywood.