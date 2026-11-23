Theo Fox News, Jennifer Lopez đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau cuộc phỏng vấn với The New York Times được công bố ngày 20/11. Trong cuộc trò chuyện, nữ nghệ sĩ 57 tuổi đề cập đến những rào cản mà cô cho rằng bản thân từng gặp phải khi tìm kiếm cơ hội diễn xuất tại Hollywood.

Jennifer Lopez phủ nhận quan điểm cho rằng một ngôi sao nổi tiếng như cô luôn nhận được hàng nghìn lời mời đóng phim. Thay vào đó, nữ ca sĩ khẳng định bản thân thường phải chủ động tìm kiếm hoặc tự tạo ra cơ hội nghề nghiệp.

Jennifer Lopez đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau cuộc phỏng vấn với The New York Times được công bố ngày 20/11.

"Ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp, tôi đã nhận được những lời mời, nhưng thực tế chỉ có một vài lựa chọn. Tôi gần như phải tự tạo ra cơ hội cho chính mình", Jennifer Lopez chia sẻ.

Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ tiếp tục giải thích: "Và lý do, theo tôi nghĩ, là bởi tôi không phải kiểu diễn viên điển hình, nói thẳng ra là một nữ diễn viên da trắng. Mọi người hiểu ý tôi chứ? Và đến tận hôm nay, tình hình vẫn phần nào như vậy".

Theo Jennifer Lopez, Hollywood trong nhiều năm vẫn có những tiêu chí nhất định khi lựa chọn diễn viên. Điều này có thể khiến những nghệ sĩ thuộc các cộng đồng sắc tộc khác gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận các vai diễn phù hợp.

Dù vậy, nữ ca sĩ cũng thừa nhận ngành công nghiệp điện ảnh đã có nhiều thay đổi tích cực về tính đa dạng.

"Chắc chắn hiện tại mọi thứ đã đa dạng hơn, và đó là điều tốt. Nhưng cũng vì vậy, bạn phải tự tạo ra con đường riêng cho mình theo nhiều cách. Nếu muốn thực hiện điều gì đó, tôi không ngồi chờ người khác mang cơ hội đến. Tôi cố gắng tự làm điều đó, và nếu có lời mời phù hợp xuất hiện thì thật tuyệt", cô nói.

Tuy nhiên, những chia sẻ này nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận ý kiến cho rằng Jennifer Lopez đã có sự nghiệp điện ảnh thành công và sở hữu nhiều cơ hội mà không ít diễn viên khác mong muốn.

Một bộ phận ý kiến cho rằng Jennifer Lopez đã có sự nghiệp điện ảnh thành công và sở hữu nhiều cơ hội mà không ít diễn viên khác mong muốn.

Bình luận viên truyền hình Tomi Lahren đăng tải dòng trạng thái mang tính mỉa mai trên nền tảng X để phản đối quan điểm của nữ ca sĩ. Trong khi đó, nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội Oli London nhắc đến số lượng phim Jennifer Lopez từng tham gia cùng khối tài sản được ước tính lên đến 400 triệu USD. Người này viết: "J.Lo đã xuất hiện trong 44 bộ phim và sở hữu khối tài sản 400 triệu USD".

Nữ diễn viên Adrianne Curry-Rhode, từng được biết đến qua chương trình America's Next Top Model, cũng đưa ra phản ứng gay gắt khi cho rằng những phát biểu của Jennifer Lopez thiếu thực tế.

Nhà phê bình điện ảnh Christian Toto nhận xét với Fox News Digital rằng Jennifer Lopez đã hoạt động đều đặn trong suốt hai thập kỷ, từ các dự án điện ảnh lớn đến âm nhạc và biểu diễn. Theo ông, việc nữ nghệ sĩ cho rằng mình bị Hollywood hạn chế cơ hội vì màu da là điều khó thuyết phục nếu nhìn vào số lượng công việc cô từng đảm nhận.

Thực tế, Jennifer Lopez sở hữu sự nghiệp diễn xuất kéo dài nhiều thập kỷ với những tác phẩm như Selena, Out of Sight, The Wedding Planner, Maid in Manhattan, Hustlers, Shotgun Wedding và gần đây là Office Romance.

Tuy nhiên, việc một nghệ sĩ có sự nghiệp thành công không nhất thiết đồng nghĩa với việc họ chưa từng gặp rào cản trong quá trình tìm kiếm vai diễn. Những ý kiến phản đối hiện chủ yếu dựa trên thành tích nghề nghiệp của Jennifer Lopez, trong khi nữ ca sĩ đang đề cập đến số lượng và tính chất của những cơ hội mà cô được trao.

Cuộc tranh luận vì vậy không chỉ xoay quanh phát ngôn của Jennifer Lopez mà còn đặt ra câu hỏi về cơ hội nghề nghiệp và sự đa dạng trong ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood.