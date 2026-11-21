Theo Page Six, mới đây, Jennifer Lopez tham dự buổi công chiếu The JLo Show tại Los Angeles (Mỹ). Ngôi sao 57 tuổi nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn khi lựa chọn bộ trang phục haute couture của Dolce & Gabbana. Nữ ca sĩ diện chiếc váy hai dây được làm từ chất liệu ren Chantilly xuyên thấu, nổi bật với phần cổ khoét sâu và chân váy dài mềm mại. Thiết kế ôm nhẹ cơ thể, tôn lên vóc dáng quyến rũ của Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez tham dự buổi công chiếu The JLo Show tại Los Angeles (Mỹ).

Để tạo sự cân bằng cho tổng thể trang phục, nữ nghệ sĩ khoác thêm áo choàng kết hợp chất liệu satin và lông chồn khi xuất hiện trên thảm đỏ. Tuy nhiên, điểm nhấn đắt giá nhất trong diện mạo lần này không nằm ở chiếc váy mà chính là bộ trang sức kim cương đồ sộ.

Jennifer Lopez lựa chọn dây chuyền Alta Gioielleria Sicilia của Dolce & Gabbana, nổi bật với viên kim cương vàng hình giọt nước có trọng lượng lên đến 100,1 carat. Theo thông tin từ thương hiệu, viên đá quý chủ đạo được bao quanh bởi những viên kim cương cắt kiểu emerald và kiểu tròn, tạo nên tổng thể lấp lánh, xa hoa.

Jennifer Lopez lựa chọn dây chuyền Alta Gioielleria Sicilia của Dolce & Gabbana, nổi bật với viên kim cương vàng hình giọt nước có trọng lượng lên đến 100,1 carat.

Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn kết hợp đôi hoa tai đồng bộ, mỗi chiếc đều được đính những viên kim cương vàng kích thước lớn. Jennifer Lopez tiếp tục nâng tầm diện mạo bằng hai chiếc nhẫn cocktail nổi bật. Ngay cả kiểu tóc búi gọn gàng cũng được nữ nghệ sĩ chăm chút với phụ kiện hình hoa đính đá quý.

Sự kết hợp giữa váy ren xuyên thấu và trang sức kim cương vàng giúp Jennifer Lopez mang đến hình ảnh vừa gợi cảm vừa quyền lực, đúng với phong cách thời trang mà cô theo đuổi trong nhiều năm qua. Đáng chú ý, toàn bộ trang phục và phụ kiện lần này được lấy trực tiếp từ bộ sưu tập Alta Moda 2026 của Dolce & Gabbana, từng trình diễn tại Taormina, Italy, vào tháng 7.

Sự kết hợp giữa váy ren xuyên thấu và trang sức kim cương vàng giúp Jennifer Lopez mang đến hình ảnh vừa gợi cảm vừa quyền lực.

Jennifer Lopez cũng có mặt tại sự kiện thời trang này với tư cách khách mời hàng ghế đầu. Khi ấy, nữ ca sĩ từng gây ấn tượng với chiếc váy vàng đính đá quý cầu kỳ, gợi liên tưởng đến tác phẩm Woman in Gold của danh họa Gustav Klimt. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong thiết kế lệch vai màu vàng rực rỡ cùng loạt trang sức kim cương.

Không chỉ tham dự các hoạt động thời trang, Jennifer Lopez còn biểu diễn tại sự kiện bế mạc của Dolce & Gabbana trong những bộ bodysuit mang đậm dấu ấn haute couture.

Ở tuổi 57, Jennifer Lopez tiếp tục chứng minh sức hút thời trang khi không ngại thử nghiệm những thiết kế táo bạo, kết hợp cùng các món trang sức xa xỉ để tạo nên dấu ấn riêng mỗi lần xuất hiện trước công chúng.