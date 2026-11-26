Jennifer Lopez mới đây khiến khán giả thích thú khi kể lại câu hỏi thẳng thắn của con trai Max về những bộ trang phục gợi cảm mà cô thường diện mỗi khi biểu diễn tại Las Vegas. Câu hỏi ngây ngô của cậu bé khi ấy không chỉ khiến nữ ca sĩ bật cười mà còn trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình làm mẹ của ngôi sao đình đám.

Xuất hiện trong chương trình The Drew Barrymore Show hồi tháng 11, Jennifer Lopez đã chia sẻ nhiều câu chuyện xoay quanh sự nghiệp biểu diễn, đặc biệt là quãng thời gian cô hoạt động tại Las Vegas cách đây 10 năm. Trong cuộc trò chuyện, nữ ca sĩ nhắc lại đêm diễn mở màn residency đầu tiên mang tên All I Have, bắt đầu từ tháng 1/2016 và kéo dài đến tháng 9/2018 tại nhà hát Zappos Theater, thuộc khu nghỉ dưỡng Planet Hollywood ở Las Vegas.

Thời điểm đó, hai con song sinh Max và Emme của Jennifer Lopez mới khoảng 7 tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi thứ 8. Sau đêm diễn mở màn, cậu con trai Max đã tiến đến gặp mẹ. Jennifer Lopez ban đầu nghĩ rằng con sẽ dành những lời khen ngợi cho màn trình diễn vừa kết thúc. Tuy nhiên, câu hỏi mà cậu bé đưa ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

"Ma! Tại sao mẹ không bao giờ mặc quần khi biểu diễn trên sân khấu?", Jennifer Lopez hài hước nhớ lại lời thắc mắc của con trai. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân cũng cảm thấy phản ứng của Max khá dễ hiểu, bởi những bộ trang phục biểu diễn táo bạo của cô có thể khiến một đứa trẻ cảm thấy tò mò.

Trước câu hỏi ngây ngô ấy, giọng ca On The Floor chỉ giải thích đơn giản rằng cô là một nghệ sĩ biểu diễn, một vũ công và hình ảnh sân khấu của cô gắn liền với phong cách showgirl. Câu trả lời vừa dí dỏm vừa tự nhiên của Jennifer Lopez khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn, đồng thời cho thấy cách nữ ca sĩ thoải mái chia sẻ với các con về công việc đặc thù của mình.

Jennifer Lopez có hai con song sinh Max và Emme với chồng cũ Marc Anthony. Dù thường xuyên xuất hiện trước công chúng với hình ảnh quyến rũ, nóng bỏng và đầy năng lượng, nữ ca sĩ vẫn không ngần ngại kể lại những tình huống đời thường trong quá trình nuôi dạy con. Đặc biệt, những câu hỏi trực diện từ các con đôi khi mang đến cho cô những khoảnh khắc bất ngờ khó quên.

Sau một thập kỷ kể từ residency đầu tiên, Jennifer Lopez mới đây cũng vừa khép lại chuỗi biểu diễn Up All Night in Las Vegas tại nhà hát The Colosseum, Caesars Palace vào ngày 28/3. Chương trình kéo dài gần ba tháng với tổng cộng 12 đêm diễn, tiếp tục khẳng định sức hút của nữ nghệ sĩ trên sân khấu giải trí quốc tế.

Không dừng lại ở những màn trình diễn trực tiếp, Jennifer Lopez còn đưa dấu ấn của mình tại Las Vegas lên màn ảnh nhỏ thông qua dự án The JLO Show: Live in Las Vegas. Theo giới thiệu, bộ phim ghi lại đêm diễn cuối cùng trong residency mới nhất của cô, mang đến cho khán giả cơ hội nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình biểu diễn của nữ ca sĩ. Tác phẩm dự kiến lên sóng CBS vào ngày 26/11, đồng thời được phát trực tuyến trên nền tảng Paramount+.

Bên cạnh câu chuyện sự nghiệp, Jennifer Lopez gần đây cũng gây chú ý khi chia sẻ về cuộc sống của một người mẹ có con bước vào tuổi trưởng thành. Trong lần xuất hiện trên The Tonight Show Starring Jimmy Fallon hôm 15/11, nữ ca sĩ tiết lộ hai con song sinh Max và Emme đã rời nhà để bắt đầu cuộc sống đại học trong năm nay.

Cô thừa nhận đã trải qua khoảng thời gian vô cùng xúc động khi các con chuẩn bị rời xa vòng tay mẹ. Jennifer Lopez cho biết mình đã khóc suốt sáu tháng, từ khoảng hai tháng trước lễ tốt nghiệp cho đến thời điểm đưa các con đến trường và cả những tuần sau đó. Với nữ ca sĩ, đây là sự chuyển giao đầy cảm xúc khi vừa cảm thấy buồn bã, lưu luyến, vừa háo hức và hy vọng về chặng đường trưởng thành của các con.

Tuy nhiên, việc trở thành một người mẹ có con đã rời nhà cũng mở ra cho Jennifer Lopez một chương mới trong cuộc sống. Nữ ca sĩ chia sẻ bản thân đang tận hưởng giai đoạn độc lập, tự do sau nhiều năm liên tục gắn bó với các mối quan hệ tình cảm và trách nhiệm chăm sóc con cái. Cô thậm chí hài hước cho biết mình có thể làm bất cứ điều gì bản thân muốn, dù cảm giác ấy đôi lúc vẫn khá mới mẻ.

Từ câu hỏi ngây ngô của Max về những bộ trang phục biểu diễn cho đến khoảnh khắc phải tập làm quen với cuộc sống khi các con trưởng thành, những chia sẻ của Jennifer Lopez hé lộ một khía cạnh gần gũi phía sau hình ảnh ngôi sao nổi tiếng. Trên sân khấu, cô vẫn là nữ nghệ sĩ quyến rũ, tự tin và tràn đầy năng lượng. Nhưng khi trở về với vai trò người mẹ, Jennifer Lopez cũng có những câu chuyện đời thường giản dị, hài hước và đầy cảm xúc như bao phụ huynh khác.