Jennifer Lawrence tuyên bố không muốn trở lại X-Men

Theo MyDaily, Jennifer Lawrence mới đây có những chia sẻ đáng chú ý về khoảng thời gian tham gia loạt phim X-Men trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Allure. Từng 4 lần đảm nhận vai Mystique từ năm 2011 đến 2019, nữ diễn viên 36 tuổi thừa nhận cô có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với nhân vật này. Tuy nhiên, không phải trải nghiệm nào trên phim trường cũng khiến cô muốn lặp lại.

Jennifer Lawrence mới đây có những chia sẻ đáng chú ý về khoảng thời gian tham gia loạt phim X-Men.

Khi được hỏi về điều yêu thích nhất trong quá trình đóng X-Men, Jennifer Lawrence không ngần ngại nhắc đến những phân cảnh hành động.

"Điều tôi thích nhất khi đóng Mystique chính là các pha hành động mạo hiểm. Tôi thực sự thích việc được tập luyện và học cách di chuyển theo cách đó", nữ diễn viên chia sẻ.

Jennifer Lawrence cho biết cô còn có cơ hội làm việc cùng Renee Moneymaker, diễn viên đóng thế từng đồng hành với mình trong loạt phim The Hunger Games.

"Renee Moneymaker cũng là người đóng thế cho tôi khi vào vai Katniss. Cô ấy là một trong những người bạn thân nhất của tôi, vì vậy trải nghiệm đó thực sự rất tuyệt", Jennifer Lawrence nói.

Dù yêu thích các cảnh hành động, nữ diễn viên lại có cảm giác hoàn toàn trái ngược với công đoạn hóa trang thành Mystique. "Điều tôi ghét nhất chắc chắn là lớp sơn phủ lên cơ thể", cô thừa nhận.

Trong loạt phim X-Men, Mystique là nhân vật dị nhân có làn da xanh đặc trưng. Để thể hiện tạo hình này, Jennifer Lawrence phải trải qua quá trình hóa trang phức tạp, bao gồm việc phủ màu lên cơ thể.

Trong loạt phim X-Men, Mystique là nhân vật dị nhân có làn da xanh đặc trưng.

Khi được Allure hỏi liệu có sẵn sàng thực hiện kiểu hóa trang tương tự một lần nữa hay không, nữ diễn viên lập tức đưa ra câu trả lời dứt khoát. "Tôi không phải người dễ dàng nói từ 'không bao giờ', nhưng lần này thì thực sự là không bao giờ. Bạn biết việc phun màu bằng súng airbrush lạnh đến mức nào không? Hơn nữa, tôi còn là người rất dễ bị nhột", Jennifer Lawrence hài hước chia sẻ.

Phát ngôn này nhanh chóng gây chú ý bởi Mystique từng là một trong những vai diễn nổi bật của Jennifer Lawrence trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Hollywood.

Dù vậy, chia sẻ của nữ diễn viên chủ yếu nhấn mạnh việc cô không muốn tiếp tục trải qua quá trình hóa trang toàn thân, thay vì xác nhận chính thức rằng cô sẽ không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ dự án X-Men nào khác.

Bên cạnh X-Men, Jennifer Lawrence còn được khán giả toàn cầu biết đến với vai Katniss Everdeen trong loạt phim The Hunger Games. Cô tham gia 4 phần phim từ năm 2012 đến 2015, góp phần đưa tên tuổi mình trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood.

Phát ngôn này nhanh chóng gây chú ý bởi Mystique từng là một trong những vai diễn nổi bật của Jennifer Lawrence trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Hollywood.

Theo MyDaily, nữ diễn viên dự kiến trở lại với khán giả qua dự án tiền truyện The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, được thông tin sẽ ra mắt vào ngày 20/11.