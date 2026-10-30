Jennifer Lawrence nói gì trước nghi vấn thay đổi nhan sắc?

Bộ ảnh Jennifer Lawrence thực hiện cho tạp chí The Cut (Mỹ) mới đây thu hút sự chú ý khi ngoại hình của nữ diễn viên được nhận xét có nhiều thay đổi so với trước. Loạt hình được công bố nhân dịp cô ra mắt thương hiệu chăm sóc tóc, nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội.

Trên nền tảng X, một số khán giả cho rằng ngôi sao The Hunger Games trông khác lạ, thậm chí khó nhận ra. Nhiều ý kiến đặt nghi vấn cô đã can thiệp thẩm mỹ ở vùng mắt và môi, đồng thời bày tỏ tiếc nuối trước diện mạo trước đây của nữ diễn viên.

Nữ diễn viên Jennifer Lawrence. Ảnh: CGV

Giữa những tranh luận này, Jennifer Lawrence cởi mở chia sẻ về việc phẫu thuật ngực sau khi sinh con thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn với The Cut, nữ diễn viên 36 tuổi cho biết cô muốn duy trì vẻ ngoài tự tin, chỉn chu trong cuộc sống thường ngày.

“Tôi muốn trở thành một bà mẹ quyến rũ”, cô chia sẻ. Nữ diễn viên nói thêm, khi đưa các con đến trường, cô muốn mình trông giống một người phụ nữ có thể kiểm soát cuộc sống, ngay cả khi vừa thức dậy và chưa kịp chuẩn bị gì.

Jennifer Lawrence kết hôn với nhà sưu tập nghệ thuật Cooke Maroney năm 2019. Cặp đôi hiện có hai con trai, trong đó người con thứ hai chào đời đầu năm 2025. Theo nữ diễn viên, công việc diễn xuất cũng tác động đến quyết định phẫu thuật. Nếu không hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, có thể cô đã không vội vàng thực hiện thủ thuật này, dù vẫn có ý định làm.

Trước đó, vào tháng 10/2025, Jennifer Lawrence từng đề cập đến những thay đổi của cơ thể sau hai lần sinh nở. Cô cho biết cơ thể gần như trở lại trạng thái ban đầu sau lần sinh con đầu tiên, nhưng lần thứ hai lại có nhiều khác biệt.

Ngoài phẫu thuật ngực, nữ diễn viên cũng từng công khai việc sử dụng baby Botox với liều lượng nhỏ để hạn chế nếp nhăn. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue tháng trước, cô cho biết không muốn lạm dụng phương pháp này bởi đặc thù nghề nghiệp đòi hỏi khả năng biểu cảm linh hoạt trên gương mặt.

Jennifer Lawrence cũng tiết lộ từng nghĩ đến việc loại bỏ túi mỡ vùng má để gương mặt thon gọn hơn, song còn băn khoăn vì lo ngại sự thay đổi quá rõ rệt.