Jennifer Lawrence lộ diện bên con trai sau khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ

Theo Page Six, ngày 28/10 (giờ địa phương), Jennifer Lawrence được bắt gặp đưa một trong hai con trai đi dạo tại khu West Village, New York. Đây là lần xuất hiện đáng chú ý của nữ diễn viên sau khi cô công khai chuyện can thiệp thẩm mỹ trong cuộc phỏng vấn mới đây.

Khác với hình ảnh lộng lẫy trên thảm đỏ, Jennifer Lawrence lựa chọn trang phục thoải mái khi dành thời gian bên con nhỏ. Minh tinh từng đoạt giải Oscar diện chiếc áo khoác màu xanh vàng nổi bật, kết hợp áo thun trắng in hình chuột Mickey, quần tối màu dáng rộng và giày đế thấp.

Jennifer Lawrence lựa chọn trang phục thoải mái khi dành thời gian bên con nhỏ.

Nữ diễn viên buộc tóc đuôi ngựa thấp bằng dây buộc bản lớn, đeo kính râm đen và mang theo túi tote đan họa tiết. Trong những hình ảnh được ghi lại, Jennifer Lawrence đẩy xe nôi của con trai, tận hưởng khoảng thời gian bình dị giữa lịch trình bận rộn.

Sự xuất hiện của ngôi sao The Hunger Games diễn ra chỉ một ngày sau khi tạp chí The Cut đăng tải cuộc phỏng vấn, trong đó cô xác nhận đã thực hiện phẫu thuật nâng ngực. Jennifer Lawrence cho biết quyết định này xuất phát từ mong muốn chăm chút ngoại hình sau khi trở thành mẹ của hai con.

"Tôi muốn trở thành một bà mẹ quyến rũ", nữ diễn viên chia sẻ. Cô giải thích: "Khi đưa con đến trường, tôi muốn mình trông giống như một người phụ nữ có thể kiểm soát tốt mọi thứ, ngay cả khi thực tế tôi vừa thức dậy và vẫn còn rối bời".

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với The New Yorker vào tháng 10/2025, Jennifer Lawrence từng tiết lộ ý định phẫu thuật vòng một sau khi sinh con thứ hai với chồng là Cooke Maroney.

Nữ diễn viên thừa nhận cơ thể mình có những thay đổi rõ rệt sau hai lần mang thai. "Sau lần đầu tiên, gần như mọi thứ đều trở lại như trước. Nhưng đến lần thứ hai thì không còn như vậy nữa", Jennifer Lawrence nói.

Đáng chú ý, cô khẳng định quyết định phẫu thuật không hoàn toàn xuất phát từ áp lực phải duy trì hình ảnh của một ngôi sao Hollywood. Theo Jennifer Lawrence, ngay cả khi không hoạt động trong ngành giải trí, cô vẫn có thể lựa chọn can thiệp thẩm mỹ. Khác biệt duy nhất là bản thân có lẽ sẽ không vội vàng sắp xếp lịch thực hiện như hiện tại.

Jennifer Lawrence khẳng định quyết định phẫu thuật không hoàn toàn xuất phát từ áp lực phải duy trì hình ảnh của một ngôi sao Hollywood.

Bên cạnh việc nâng ngực, Jennifer Lawrence còn tiết lộ mong muốn phẫu thuật căng da mặt trong tương lai. Tuy nhiên, nữ diễn viên có những nguyên tắc riêng đối với các phương pháp làm đẹp trên gương mặt, đặc biệt vì công việc diễn xuất đòi hỏi khả năng biểu cảm tự nhiên.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue hồi tháng 9, cô cho biết bản thân có sử dụng phương pháp "baby Botox", tức tiêm Botox với liều lượng nhỏ, nhưng không muốn lạm dụng. Jennifer Lawrence giải thích rằng cô cần giữ được sự linh hoạt của cơ mặt khi diễn xuất. Nữ diễn viên cũng không lựa chọn tiêm chất làm đầy vì cho rằng những thay đổi này dễ bị nhận ra trước ống kính.

"Nếu da tôi có hơi chảy xệ hơn mong muốn, ít nhất nó vẫn có thể trông căng bóng và đẹp", cô bày tỏ. Minh tinh Hollywood đồng thời thừa nhận có phần e ngại các thủ thuật cấy mỡ, dù từng nghĩ đến việc phẫu thuật loại bỏ mỡ má.

Ngoài câu chuyện thẩm mỹ, Jennifer Lawrence còn gây chú ý khi không xuất hiện tại buổi công chiếu The Hunger Games: Sunrise on the Reaping ở London hôm 28/10. Thay vào đó, nữ diễn viên được bắt gặp dành thời gian bên con tại New York.

Đáng chú ý, trong tập podcast Call Her Daddy phát hành cùng ngày, Jennifer Lawrence xác nhận sẽ trở lại thương hiệu điện ảnh The Hunger Games, nơi từng giúp cô trở thành ngôi sao nổi tiếng toàn cầu.

Nữ diễn viên tiết lộ việc một lần nữa hóa thân thành Katniss Everdeen mang đến nhiều cảm xúc, đặc biệt khi cô có dịp tái ngộ Josh Hutcherson, Woody Harrelson cùng các thành viên ê-kíp từng đồng hành trong loạt phim gốc. Cuộc hội ngộ diễn ra sau 11 năm kể từ khi The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 ra mắt.

Nhắc đến Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence xúc động chia sẻ: "Josh và tôi thậm chí không đi đến nhà vệ sinh mà không khoác tay nhau. Điều đó thật đẹp".

Ở tuổi 36, Jennifer Lawrence đang trải qua giai đoạn đáng chú ý khi vừa chăm sóc gia đình, vừa chuẩn bị trở lại với một trong những vai diễn biểu tượng của sự nghiệp.

Jennifer Lawrence đang trải qua giai đoạn đáng nhớ trong sự nghiệp.

Từ việc công khai những thay đổi ngoại hình sau sinh đến những khoảnh khắc giản dị bên con trai, nữ diễn viên cho thấy cô ngày càng cởi mở khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân, đồng thời vẫn duy trì niềm đam mê với điện ảnh.