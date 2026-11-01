Jennifer Lawrence gây chú ý với gương mặt khác lạ, chuyên gia thẩm mỹ tiết lộ những thay đổi đáng chú ý

Theo MyDaily, nữ diễn viên Jennifer Lawrence - chủ nhân tượng vàng Oscar, gần đây thu hút sự chú ý với diện mạo có nhiều thay đổi so với trước. Cụ thể, ngày 30/10 (giờ địa phương), bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Samuel Golpanian đã chia sẻ với Page Six những nhận định về sự thay đổi trên gương mặt nữ diễn viên 36 tuổi.

Theo vị chuyên gia, Jennifer Lawrence dường như có những điều chỉnh tinh tế ở vùng mắt và chân mày, giúp tổng thể khuôn mặt trông tươi tắn và trẻ trung hơn.

Theo vị chuyên gia, Jennifer Lawrence dường như có những điều chỉnh tinh tế ở vùng mắt và chân mày.

Tuy nhiên, bác sĩ Samuel Golpanian nhấn mạnh rằng Jennifer Lawrence vẫn đang duy trì vẻ đẹp tự nhiên khi bước vào độ tuổi trưởng thành.

"Jennifer Lawrence vẫn rất xinh đẹp và đang già đi một cách duyên dáng. Bất kể cô ấy có thực hiện thủ thuật thẩm mỹ hay không, diện mạo hiện tại vẫn rất tươi tắn và tự nhiên", ông nhận xét.

Khi so sánh những hình ảnh trước đây với hiện tại, bác sĩ Golpanian cho rằng vùng mí mắt trên của Jennifer Lawrence có sự khác biệt đáng chú ý. Theo ông, trong những bức ảnh cũ, phần da gần đuôi chân mày của nữ diễn viên có dấu hiệu chùng xuống. Trong khi đó, hình ảnh gần đây cho thấy đôi mắt trông mở rộng và sáng hơn.

"Vùng mí mắt trên, đặc biệt là phần da phía ngoài, trông gọn gàng hơn, tạo cảm giác khuôn mặt sáng và đầy sức sống", vị bác sĩ phân tích.

Từ những thay đổi này, ông đặt ra khả năng Jennifer Lawrence đã thực hiện phẫu thuật tạo hình mí mắt trên hoặc nâng phần đuôi chân mày. Đây là hai phương pháp thẩm mỹ có thể được thực hiện riêng lẻ hoặc kết hợp nhằm cải thiện tình trạng da chùng quanh mắt.

Theo các chuyên gia được bài báo dẫn lời, chi phí cho những can thiệp dạng này có thể lên đến hơn 30.000 USD, tương đương khoảng 790 triệu đồng, tùy phương pháp và cơ sở thực hiện.

Ngoài vùng mắt, bác sĩ Golpanian còn nhận xét đường nét hai bên má của Jennifer Lawrence có sự thay đổi.

"Trước đây, đôi má của cô ấy có cảm giác đầy đặn và tròn trịa hơn. Hiện tại, đường nét khuôn mặt trở nên rõ ràng và sắc nét hơn", ông cho biết.

Tuy nhiên, chuyên gia không thể khẳng định nguyên nhân của những thay đổi này chỉ thông qua việc quan sát ảnh. Jennifer Lawrence cũng chưa xác nhận đã thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ liên quan đến mắt, chân mày hoặc vùng má.

Đáng chú ý, trước đó, Jennifer Lawrence từng cởi mở chia sẻ về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Cut. Nữ diễn viên cho biết cô đã thực hiện phẫu thuật nâng ngực với mong muốn trở thành một người mẹ quyến rũ hơn.

Jennifer Lawrence từng cởi mở chia sẻ về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Cut.

Việc thẳng thắn đề cập đến những lựa chọn làm đẹp cá nhân của Jennifer Lawrence từng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Ở tuổi 36, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý không chỉ bởi sự nghiệp điện ảnh mà còn bởi phong cách thời trang và những thay đổi về ngoại hình. Dù vậy, các nhận định về việc cô can thiệp thẩm mỹ vùng mặt hiện vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán của chuyên gia, chưa có xác nhận từ chính Jennifer Lawrence.