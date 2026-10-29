Jennifer Lawrence gây bất ngờ khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ

Theo MyDaily, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Cut ngày 27/10 (giờ địa phương), Jennifer Lawrence đã có những chia sẻ đáng chú ý về ngoại hình, cuộc sống làm mẹ và quan điểm đối với phẫu thuật thẩm mỹ.

Đáng chú ý, nữ diễn viên từng giành tượng vàng Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thẳng thắn bày tỏ mong muốn trở thành một "bà mẹ quyến rũ".

Jennifer Lawrence đã có những chia sẻ đáng chú ý về ngoại hình.

Jennifer Lawrence chia sẻ: "Khi đưa con đến trường hoặc nhà trẻ, tôi muốn mình trông giống như một người phụ nữ tuyệt vời, luôn kiểm soát tốt mọi thứ. Dù thực tế có thể tôi vừa thức dậy và đầu óc vẫn còn rối bời, tôi vẫn muốn vẻ ngoài của mình tạo cảm giác mọi thứ đều ổn".

Nữ diễn viên cho biết một trong những quyết định cô thực hiện để hướng đến hình ảnh mong muốn chính là phẫu thuật thẩm mỹ vòng một. Việc Jennifer Lawrence công khai chuyện can thiệp thẩm mỹ nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bởi cô vốn là một trong những minh tinh nổi tiếng của Hollywood và thường xuyên xuất hiện với hình ảnh tự nhiên, gần gũi.

Không chỉ chia sẻ về ca phẫu thuật đã thực hiện, nữ diễn viên còn tiết lộ mong muốn tiến hành phẫu thuật căng da mặt trong tương lai.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với The New Yorker vào tháng 10 năm ngoái, Jennifer Lawrence từng đề cập đến việc cân nhắc phẫu thuật vòng một và bày tỏ quan điểm về phương pháp căng da mặt. Khi được hỏi về dự định này, cô khẳng định: "Tôi nói thật đấy. Chắc chắn tôi sẽ làm".

Bên cạnh đó, Jennifer Lawrence cũng có những nguyên tắc riêng đối với các phương pháp làm đẹp không phẫu thuật.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue được công bố ngày 3/9, nữ diễn viên cho biết cô không muốn thực hiện quá nhiều thủ thuật trên gương mặt vì lo ngại ảnh hưởng đến khả năng biểu cảm. "Tôi không thể can thiệp quá nhiều vào gương mặt. Các cơ mặt cần chuyển động tự nhiên khi tôi thể hiện cảm xúc", Jennifer Lawrence giải thích.

Nữ diễn viên cho biết cô không muốn thực hiện quá nhiều thủ thuật trên gương mặt vì lo ngại ảnh hưởng đến khả năng biểu cảm.

Nữ diễn viên tiết lộ bản thân có sử dụng phương pháp "baby Botox", tức tiêm Botox với liều lượng nhỏ, nhưng luôn tránh lạm dụng. Đối với một diễn viên, khả năng biểu đạt cảm xúc thông qua gương mặt đóng vai trò quan trọng trong quá trình hóa thân thành nhân vật. Vì vậy, Jennifer Lawrence cho biết cô đặc biệt chú ý đến việc duy trì những chuyển động tự nhiên của cơ mặt.

Ngoài ra, nữ diễn viên thừa nhận vẫn còn e ngại phương pháp cấy mỡ, song lại quan tâm đến phẫu thuật loại bỏ mỡ má. "Tôi hơi sợ cấy mỡ, nhưng muốn thử phẫu thuật loại bỏ mỡ má một lần", cô chia sẻ.

Những phát ngôn của Jennifer Lawrence cho thấy nữ diễn viên có cách nhìn khá cởi mở đối với việc làm đẹp bằng các phương pháp thẩm mỹ. Thay vì né tránh chủ đề này, cô lựa chọn công khai những can thiệp đã thực hiện cũng như những dự định trong tương lai.

Về cuộc sống riêng, Jennifer Lawrence hiện có tổ ấm bên chồng là Cooke Maroney. Cặp đôi có hai người con, trong đó con trai đầu lòng Cy hiện 4 tuổi, còn em bé thứ hai chào đời vào năm 2025.

Sau khi trở thành mẹ của hai con nhỏ, Jennifer Lawrence vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành thời gian chăm sóc gia đình. Qua những chia sẻ mới nhất, nữ diễn viên cho thấy mong muốn chăm chút ngoại hình không chỉ xuất phát từ công việc trước ống kính mà còn gắn với hình ảnh bản thân trong cuộc sống thường ngày.

Sau khi trở thành mẹ của hai con nhỏ, Jennifer Lawrence vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành thời gian chăm sóc gia đình.

Dù quan điểm về phẫu thuật thẩm mỹ có thể khác nhau ở mỗi người, Jennifer Lawrence vẫn lựa chọn nói về trải nghiệm cá nhân một cách thẳng thắn.

Những chia sẻ của minh tinh từng đoạt giải Oscar cũng góp phần mở ra cuộc thảo luận về áp lực ngoại hình, sự tự tin và quyền lựa chọn cách làm đẹp của phụ nữ sau khi sinh con.