Jennifer Lawrence chứng minh áo sơ mi caro giản đơn vẫn có thể trông cực kỳ có gu

Trong cả hai lần xuất hiện, Jennifer Lawrence đều ưu ái quần dáng rộng cùng những đôi giày đế thấp dễ di chuyển. Một bên là sneaker trắng năng động, bên còn lại là giày bệt da lộn màu vàng. Và món đồ tạo nên điểm nhấn chính là chiếc sơ mi caro giản dị, kinh điển.

Với outfit áo thun và quần thể thao màu đỏ, cô nàng buộc hờ chiếc sơ mi caro đỏ quanh eo như một món phụ kiện. Không cần phối đồ cầu kỳ, cũng chẳng cần layer quá nhiều lớp, tổng thể vẫn cực kỳ phóng khoáng và có gu. Chiếc áo được buộc ngang hông vừa tạo điểm nhấn màu sắc, vừa khiến set đồ trông thú vị hơn hẳn.

Trong bộ trang phục nhiều layer và trông ấm áp hơn, cô nàng mặc sơ mi caro bên trong áo khoác da lộn màu nâu, kết hợp cùng khăn quàng cổ và quần dài xanh navy. Những gam màu trầm ấm cùng họa tiết kẻ caro đặc trưng lập tức mang đến cảm giác mùa Thu rõ nét mà vẫn giữ nguyên tinh thần thoải mái, tự nhiên.

Đôi khi bí quyết để một outfit trông xịn hơn không nằm ở những món đồ đắt đỏ hay xu hướng mới nhất, mà chính là cách bạn tận dụng những món đồ cơ bản. Một chiếc sơ mi caro có thể mặc riêng, khoác ngoài áo thun, layer dưới áo khoác hoặc buộc ngang eo đều ổn áp.

Vậy nên, nếu đang muốn làm mới tủ đồ mùa Thu mà chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy thử đầu tư một chiếc sơ mi kẻ caro nhé! Đây là món đồ không quá phô trương, chẳng cần cố gắng bắt trend nhưng vẫn đủ sức nâng tầm những set đồ thường ngày.