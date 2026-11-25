Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Sunday Today with Willie Geist mới đây, Jennifer Garner đã có những chia sẻ hiếm hoi về cách cô cân bằng giữa sự nghiệp diễn xuất và cuộc sống gia đình, đồng thời nhắc đến vai trò quan trọng của Ben Affleck trong việc chăm sóc các con.

Nữ diễn viên 54 tuổi cho biết cô cảm thấy may mắn khi phần lớn những dự án mà mình tham gia thời gian qua đều được ghi hình tại Los Angeles, giúp cô có thêm thời gian dành cho gia đình.

Jennifer Garner đã có những chia sẻ hiếm hoi về cách cô cân bằng giữa sự nghiệp diễn xuất và cuộc sống gia đình.

"Điều đáng mừng là phần lớn những dự án tôi tham gia đều được quay tại Los Angeles. Đó không phải là chuyện nhỏ, cũng không phải điều dễ dàng thực hiện được. Điều đó có nghĩa là tất cả chúng tôi đều có thể trở về nhà, gặp các con và đưa chúng đi ngủ", Jennifer Garner chia sẻ.

Tuy nhiên, nữ diễn viên hài hước thừa nhận ba người con của cô gồm Violet (20 tuổi), Seraphina (17 tuổi) và Samuel (14 tuổi) hiện đều thức khuya hơn mẹ, khiến cô từ bỏ thói quen đưa các con đi ngủ. Đáng chú ý, khi nhắc đến chồng cũ, Jennifer Garner không ngần ngại dành lời khen: "Ben là một người rất linh hoạt và tuyệt vời trong việc cùng tôi nuôi dạy các con".

Đây không phải lần đầu tiên Jennifer Garner và Ben Affleck công khai dành những lời tốt đẹp cho nhau sau khi ly hôn. Hồi tháng 10, cũng trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Sunday Today with Willie Geist, Ben Affleck từng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho vợ cũ.

"Mẹ của các con tôi thật tuyệt vời và luôn khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn thiếu sót một chút", nam tài tử hài hước chia sẻ.

Ben Affleck còn tiết lộ anh từng nói với các con rằng mình làm tốt khoảng 75% so với Jennifer Garner. Tuy nhiên, các con lại dí dỏm đáp rằng con số đó có lẽ chỉ khoảng 40%. Nam diễn viên cũng khẳng định bản thân cảm thấy biết ơn Jennifer Garner, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tôn trọng lẫn nhau và khả năng hòa hợp khi cùng nuôi dạy con cái sau ly hôn.

Trước đó, hồi tháng 7, Jennifer Garner từng tiết lộ sự hỗ trợ của Ben Affleck đã giúp cô yên tâm tham gia bộ phim Five Star Weekend, trong đó có khoảng một tháng phải ghi hình xa nhà tại Nantucket.

"Các con có thể ở cùng bố. Anh ấy chăm sóc chúng. Xét về khía cạnh đó, anh ấy là một người đồng hành tuyệt vời. Điều này giúp tôi cảm thấy rất tự do", nữ diễn viên chia sẻ với Entertainment Weekly.

Jennifer Garner và Ben Affleck gặp nhau trên phim trường Pearl Harbor năm 2001, nhưng chỉ bắt đầu mối quan hệ tình cảm sau khi tái hợp trong Daredevil (2003). Cặp đôi kết hôn vào tháng 6/2005 và lần lượt chào đón ba người con.

Jennifer Garner và Ben Affleck gặp nhau trên phim trường Pearl Harbor năm 2001.

Năm 2015, cả hai tuyên bố chia tay sau 10 năm chung sống và chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2018. Kể từ năm 2018, Jennifer Garner hẹn hò với doanh nhân công nghệ John Miller. Trong khi đó, Ben Affleck trải qua cuộc hôn nhân với Jennifer Lopez trước khi nữ ca sĩ đệ đơn ly hôn vào năm 2024.

Dù đã có những lựa chọn riêng trong đời sống tình cảm, Jennifer Garner và Ben Affleck vẫn duy trì sự tôn trọng dành cho nhau. Sau 11 năm chia tay, cả hai cho thấy việc khép lại một cuộc hôn nhân không đồng nghĩa với việc chấm dứt sự đồng hành trong hành trình nuôi dạy và chăm sóc các con.