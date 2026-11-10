Jennie san bằng kỷ lục của Rosé, BLACKPINK xác lập cột mốc chưa từng có

Jennie tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường âm nhạc quốc tế khi ca khúc Dracula, sản phẩm hợp tác cùng Tame Impala, vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100. Thành tích này giúp nữ ca sĩ san bằng kỷ lục của Rosé, trở thành hai nữ nghệ sĩ solo người Hàn Quốc đạt thứ hạng cao nhất trong lịch sử bảng xếp hạng danh giá của Mỹ.

Theo cập nhật mới nhất ngày 9/11, Dracula đã tăng ba bậc để vươn lên vị trí thứ 3 trên Billboard HOT 100. Đây là thứ hạng cao nhất mà Jennie từng đạt được trên bảng xếp hạng này, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp âm nhạc cá nhân của thành viên BLACKPINK.

Đáng chú ý, thành tích trên đưa Jennie sánh ngang với Rosé. Trước đó, vào đầu năm 2025, ca khúc APT mà Rosé kết hợp cùng Bruno Mars từng vươn lên vị trí thứ 3 trên Billboard HOT 100 và duy trì thứ hạng này trong hai tuần liên tiếp. Sau hơn một năm, Jennie đã đạt được cột mốc tương tự, giúp BLACKPINK có hai thành viên cùng nắm giữ thành tích nổi bật này.

Dù Dracula và APT đều là những sản phẩm hợp tác, thành tích của hai ca khúc vẫn được ghi nhận trong bảng xếp hạng thành tích cá nhân của từng nghệ sĩ. Điều này càng cho thấy sức ảnh hưởng của Jennie và Rosé khi hoạt động độc lập, bên cạnh vị thế vốn có của BLACKPINK trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Nếu xét trong nội bộ BLACKPINK, thành tích của Jennie và Rosé hiện vượt xa những cột mốc trước đó của các thành viên còn lại. Ca khúc Ice Cream mà BLACKPINK hợp tác cùng Selena Gomez từng đạt vị trí thứ 13 trên Billboard HOT 100 vào năm 2020. Trong khi đó, Born Again của Lisa kết hợp với Doja Cat và RAYE đạt thứ hạng cao nhất là 68 vào năm 2025. Eyes Closed, sản phẩm hợp tác giữa Jisoo và Zayn, cũng từng vươn lên vị trí thứ 72 trong cùng năm.

Đối với những sản phẩm solo không có sự góp mặt của các nghệ sĩ phương Tây nổi tiếng, Rosé từng đạt vị trí thứ 70 với On The Ground, trong khi Lisa cũng chạm đến thứ hạng tương tự với ROCKSTAR. Những con số này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa thành tích của hai thành viên dẫn đầu BLACKPINK và các cột mốc trước đó của nhóm trên Billboard HOT 100.

Không chỉ BLACKPINK, Kpop nói chung cũng từng ghi nhận nhiều dấu mốc quan trọng trên bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ. BTS là một trong những nhóm nhạc có thành tích nổi bật nhất khi sở hữu nhiều ca khúc đạt vị trí số 1 Billboard HOT 100, bao gồm Dynamite, Butter, Permission to Dance, Life Goes On, My Universe kết hợp cùng Coldplay và SWIM trong năm 2026.

Ở hoạt động cá nhân, Jungkook từng đứng đầu bảng xếp hạng với Seven kết hợp cùng Latto vào năm 2023, trong khi Jimin cũng đạt vị trí số 1 với ca khúc Like Crazy trong cùng năm.

Trong khi đó, vị trí dẫn đầu Billboard HOT 100 tuần mới nhất vẫn thuộc về Ella Langley với ca khúc Choosin’ Texas. Bài hát tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ khi kéo dài chuỗi thời gian đứng đầu lên 27 tuần.

Việc Jennie vươn lên vị trí thứ 3 với Dracula không chỉ là một cột mốc cá nhân mà còn tiếp tục củng cố vị thế của BLACKPINK trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Đặc biệt, khi hai thành viên cùng đạt thứ hạng cao nhất trong lịch sử Billboard HOT 100 đối với nữ nghệ sĩ solo người Hàn Quốc, sức ảnh hưởng riêng của Jennie và Rosé một lần nữa trở thành điều đáng chú ý. Đây cũng là minh chứng cho hành trình phát triển ngày càng mạnh mẽ của các thành viên BLACKPINK khi bước ra khỏi khuôn khổ hoạt động nhóm.