Jennie (BLACKPINK) tiếp tục khẳng định sức hút trên thị trường âm nhạc quốc tế khi ca khúc Dracula, màn hợp tác giữa nữ ca sĩ và ban nhạc rock Australia Tame Impala, duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100. Đáng chú ý, thành tích này giúp Jennie kéo dài kỷ lục nghệ sĩ Kpop có số tuần trụ hạng trong Top 10 lâu nhất lịch sử bảng xếp hạng.

Theo thông tin được Billboard công bố ngày 23/11 (giờ địa phương), Dracula tiếp tục đứng ở vị trí thứ 3 trên HOT 100 trong tuần xếp hạng ngày 28/11. Đây là tuần thứ hai liên tiếp ca khúc giữ vững thứ hạng này, đồng thời đánh dấu lần thứ 26 bài hát góp mặt trong Top 10 của bảng xếp hạng đĩa đơn danh giá nhất thị trường âm nhạc Mỹ.

Với cột mốc mới, Jennie tiếp tục nới rộng kỷ lục nghệ sĩ Kpop có số tuần hiện diện trong Top 10 Billboard HOT 100 lâu nhất từ trước đến nay. Thành tích không chỉ cho thấy sức hút bền bỉ của Dracula mà còn phản ánh khả năng duy trì sức ảnh hưởng của Jennie tại một trong những thị trường âm nhạc cạnh tranh nhất thế giới.

Đáng chú ý, sức bật của Dracula không chỉ dừng lại ở thành tích thương mại. Ca khúc còn đưa Jennie tiến gần hơn đến những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp khi nữ thần tượng chính thức nhận được hai đề cử tại GRAMMY lần thứ 69, dự kiến diễn ra vào tháng 2/2027.

Cụ thể, Jennie góp mặt trong danh sách đề cử ở hai hạng mục gồm Bản thu âm của năm (Record of the Year) - một trong những hạng mục quan trọng thuộc nhóm giải thưởng chính (General Field) và Trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất (Best Pop Duo/Group Performance).

Việc được đề cử ở Record of the Year mang ý nghĩa đặc biệt đối với Jennie, bởi đây là một trong những hạng mục danh giá nhất GRAMMY, tôn vinh chất lượng tổng thể của bản thu âm, từ phần trình diễn đến quá trình sản xuất. Điều này cho thấy màn kết hợp giữa Jennie và Tame Impala đã tạo được dấu ấn không chỉ về mặt thương mại mà còn nhận được sự ghi nhận từ giới chuyên môn của ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ.

Từ thành tích trên Billboard Hot 100 đến hai đề cử GRAMMY, Dracula đang trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý nhất trong sự nghiệp solo của Jennie. Đặc biệt, việc duy trì sức hút suốt 26 tuần trong Top 10 cho thấy nữ ca sĩ không chỉ có khả năng tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ trên các bảng xếp hạng mà còn đủ sức giữ chân khán giả trong thời gian dài.

Với những thành tích liên tiếp, Jennie tiếp tục củng cố vị thế của một trong những nghệ sĩ Kpop có sức ảnh hưởng nổi bật trên thị trường quốc tế, đồng thời mở ra thêm kỳ vọng về những cột mốc mới tại GRAMMY trong thời gian tới.