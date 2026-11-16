Jennie Kim, Selena Gomez gợi ý loạt kính mát xinh xắn cho cô nàng mặt bầu bĩnh

Với những cô nàng sở hữu gương mặt bầu bĩnh, chọn kính mát đôi khi là một bài toán nhỏ. Bí quyết nằm ở việc tìm kiếm những thiết kế có đường nét tương phản, vừa tạo hiệu ứng cân đối vừa thể hiện được cá tính riêng.

1. Kính chữ nhật bản nhỏ - cá tính và sắc sảo

Những chiếc kính chữ nhật thuôn dài với phần đuôi hơi xếch là lựa chọn đáng thử cho nàng mặt bầu bĩnh. Đường viền góc cạnh giúp tạo cảm giác gương mặt thon gọn hơn, đồng thời mang đến vẻ ngoài cool ngầu, hiện đại. Kiểu kính này đặc biệt hợp với những cô nàng thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn tạo điểm nhấn cho diện mạo.

2. Kính oval gọng dày - đáng yêu nhưng không kém phần thời thượng

Selena Gomez gợi ý một lựa chọn thú vị hơn với kính oval có phần gọng dày, ôm sát khuôn mặt. Thiết kế này mang hơi hướng Y2K, vừa tinh nghịch vừa có chút retro. Nàng mặt tròn nên ưu tiên dáng oval hơi kéo dài theo chiều ngang thay vì kính quá tròn để tạo hiệu ứng cân đối.

3. Kính mắt mèo - bí quyết tạo hiệu ứng nâng gương mặt

Nếu muốn diện mạo trông sắc nét và có điểm nhấn hơn, kính mắt mèo là thiết kế không nên bỏ qua. Phần đuôi kính hướng lên trên tạo cảm giác gương mặt được nâng nhẹ, giúp tổng thể thêm thanh thoát.

Những mẫu gọng đen bản nhỏ cũng rất dễ kết hợp với trang phục thường ngày, từ áo thun đơn giản đến blazer thanh lịch.

4. Kính oval trắng - điểm nhấn nổi bật cho nàng thích khác biệt

Không chỉ có gọng đen kinh điển, những chiếc kính oval màu trắng cũng là lựa chọn đáng cân nhắc.

Thiết kế mang đậm tinh thần retro, tạo cảm giác trẻ trung và có phần nổi loạn. Khi chọn kiểu kính này, nàng nên ưu tiên phần tròng và gọng có độ rộng vừa phải để không làm gương mặt trông ngắn hơn.