Jennie gây chú ý với loạt sản phẩm được gửi tranh giải Grammy 2027

Jennie (Blackpink) thu hút sự chú ý khi các sản phẩm âm nhạc solo được cho là đã gửi xét duyệt Grammy 2027. Ảnh: Trang cá nhân nghệ sĩ

Theo danh sách các sản phẩm gửi xét duyệt Grammy 2027 đang lan truyền trên mạng xã hội, Jennie có khả năng cạnh tranh tại nhiều hạng mục của giải thưởng âm nhạc danh giá này.

Đáng chú ý, ca khúc Dracula, sản phẩm hợp tác giữa Jennie và Tame Impala, được cho là đã đăng ký ở ba hạng mục quan trọng gồm Bản thu âm của năm, Ca khúc của năm và Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, album RUBY (The Complete Collection) và bản phối lại like JENNIE cũng xuất hiện trong danh sách những sản phẩm được cho là gửi đến Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ để xét duyệt.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ, bởi RUBY đánh dấu bước phát triển đáng kể trong sự nghiệp solo của Jennie. Album thể hiện định hướng âm nhạc riêng của nữ ca sĩ, bên cạnh những hoạt động cùng Blackpink.

Việc hợp tác với Tame Impala trong Dracula cũng cho thấy nỗ lực mở rộng phạm vi hoạt động quốc tế và thử nghiệm những màu sắc âm nhạc mới của Jennie.

Tuy nhiên, danh sách đang được chia sẻ chưa có xác nhận chính thức từ Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ. Đặc biệt, việc gửi tác phẩm để xét duyệt mới chỉ là bước đầu trong quy trình lựa chọn, không đồng nghĩa nghệ sĩ đã nhận được đề cử Grammy.

Sự quan tâm dành cho Jennie càng tăng khi BTS và Stray Kids được thông tin là không gửi sản phẩm tham gia Grammy 2027.

Theo nội dung được công bố, BTS quyết định không tham gia cuộc đua năm nay. Nhóm từng bày tỏ mong muốn âm nhạc được đánh giá dựa trên giá trị nghệ thuật thay vì sự phân chia theo ngôn ngữ hoặc khu vực.

Trong khi đó, JYP Entertainment xác nhận Stray Kids không đăng ký tác phẩm trước thời hạn quy định. Đáng chú ý, cả tám thành viên nhóm đã được mời gia nhập Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ với tư cách thành viên có quyền bỏ phiếu, song điều này không bắt buộc họ phải gửi sản phẩm dự giải.

Riêng Blackpink, các sản phẩm gần đây của nhóm được cho là chưa đáp ứng điều kiện ngôn ngữ của hạng mục Màn trình diễn nhạc Pop châu Á xuất sắc nhất, vốn yêu cầu tác phẩm có sự hiện diện đáng kể của ít nhất một ngôn ngữ châu Á.

Dù vậy, quy định này không loại trừ khả năng Blackpink tham gia những hạng mục Grammy khác nếu đáp ứng tiêu chí xét duyệt.

Hạng mục Pop châu Á lần đầu xuất hiện tại Grammy 2027 nhằm ghi nhận các sản phẩm âm nhạc từ khu vực, trong đó có K-pop, J-pop và C-pop. Tuy nhiên, việc bổ sung giải thưởng riêng cũng làm dấy lên những tranh luận về cách phân loại nghệ sĩ theo thị trường và ngôn ngữ.

Theo lịch trình dự kiến, vòng bỏ phiếu đầu tiên của Grammy 2027 diễn ra từ ngày 12-22.10. Danh sách đề cử chính thức dự kiến công bố ngày 16.11, trước lễ trao giải lần thứ 69 vào ngày 7.2.2027.

Với Jennie, việc các sản phẩm solo xuất hiện trong danh sách gửi xét duyệt đang thu hút sự chú ý, nhưng khả năng nữ ca sĩ thực sự góp mặt trong cuộc đua Grammy 2027 vẫn phải chờ kết quả đề cử chính thức.