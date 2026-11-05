JENNIE đứng trước cơ hội lập kỷ lục lịch sử, vượt mặt Rosé

Sức hút của Dracula tiếp tục đưa JENNIE tiến gần hơn đến một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp solo. Sau khi tạo nên cơn sốt trong dịp Halloween, bản remix kết hợp giữa nữ ca sĩ BLACKPINK và Tame Impala đang được dự đoán có khả năng vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100, mở ra cơ hội giúp JENNIE thiết lập kỷ lục mới cho nghệ sĩ nữ solo Kpop.

Theo dự đoán mới nhất từ Nora Music, Dracula (Remix) đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí thứ 2 trên Billboard HOT 100 tuần tới. Động lực lớn nhất đến từ sự gia tăng đột biến về lượt nghe trong dịp Halloween, thời điểm ca khúc bất ngờ trở thành lựa chọn được đông đảo khán giả yêu thích. Nếu dự đoán này trở thành hiện thực, JENNIE sẽ có thêm một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình khẳng định vị thế trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Trước đó, bản remix đã trở lại vị trí thứ 5 trên Billboard HOT 100 trong tuần này. Đây cũng là thứ hạng cao nhất mà ca khúc đạt được kể từ khi phát hành, đồng thời giúp cả JENNIE và Tame Impala lần đầu tiên có sản phẩm lọt vào top 10 của bảng xếp hạng danh giá này.

Đáng chú ý, thành tích của Dracula (Remix) không chỉ đến từ sức hút của hai nghệ sĩ mà còn được thúc đẩy bởi hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội. Trong dịp Halloween vừa qua, ca khúc ghi nhận hơn 2,3 triệu lượt phát trực tuyến toàn cầu trên Spotify. Riêng tại Mỹ, bài hát tăng 56 bậc để vươn lên vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng Spotify, thu về khoảng 728.000 lượt nghe chỉ trong một ngày.

Giai điệu u tối, mang màu sắc dance đặc trưng của Dracula được xem là yếu tố giúp ca khúc tìm thấy sức sống mới trong mùa lễ hội hóa trang. Bên cạnh đó, một trào lưu lan truyền trên TikTok cũng góp phần đưa phiên bản gốc trở lại tâm điểm chú ý, dù đã ra mắt trước đó nhiều tháng. Hiệu ứng cộng hưởng từ các nền tảng trực tuyến đã tạo nên cú hích đáng kể cho bản remix, giúp sản phẩm tiếp cận thêm nhiều nhóm khán giả.

Phát hành ngày 6/2, Dracula (Remix) giữ lại phần nhạc cụ chủ đạo trong bản gốc của Tame Impala, đồng thời bổ sung giọng hát, phần sáng tác mới và một đoạn rap riêng của JENNIE. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ ở phần giữa ca khúc, với giọng hát đan xen trong điệp khúc và những đoạn lời trước khi chuyển sang phần rap, đã tạo nên màu sắc khác biệt cho phiên bản kết hợp.

Không chỉ mang đến sự mới mẻ về mặt âm nhạc, màn hợp tác này còn giúp JENNIE ghi dấu ấn rõ nét hơn trên bảng xếp hạng Billboard. Với vị trí thứ 5 hiện tại, cô trở thành thành viên thứ hai của BLACKPINK có ca khúc solo lọt top 10 Billboard HOT 100, sau ROSÉ. Trước đó, ROSÉ từng đạt vị trí thứ 3 với bản hit APT kết hợp cùng Bruno Mars.

Nếu tiếp tục thăng hạng và chạm đến vị trí thứ 2, JENNIE có thể trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop sở hữu ca khúc đạt thứ hạng cao nhất trong lịch sử Billboard HOT 100. Đây sẽ là thành tựu đặc biệt đáng chú ý, không chỉ đối với sự nghiệp cá nhân của nữ ca sĩ mà còn với vị thế của nghệ sĩ Kpop trên thị trường âm nhạc Mỹ.

Từ một sản phẩm hợp tác mang màu sắc âm nhạc khác biệt, Dracula (Remix) đang cho thấy sức sống vượt ngoài dự đoán nhờ hiệu ứng mạng xã hội và thời điểm bùng nổ phù hợp. Dù kết quả trên Billboard HOT 100 tuần tới vẫn cần chờ công bố chính thức, hành trình thăng hạng của ca khúc đã đủ để khiến người hâm mộ JENNIE kỳ vọng vào một cột mốc mới trong sự nghiệp của nữ thần tượng.