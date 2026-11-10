Jennie cùng Tame Impala lập kỷ lục mới trên Billboard Hot 100

Jennie (Blackpink) tiếp tục ghi dấu ấn trên Billboard Hot 100 khi ca khúc “Dracula” hợp tác cùng Tame Impala với vị trí thứ 3. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin từ Billboard, Dracula đã có bước thăng hạng ấn tượng khi lần đầu góp mặt trong Top 3 Hot 100 sau 58 tuần kể từ khi phát hành. Không chỉ đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của Jennie, ca khúc còn thiết lập kỷ lục về thời gian dài nhất để một sản phẩm âm nhạc vươn tới vị trí này.

Trước đó, kỷ lục thuộc về Heat Waves của Glass Animals, ca khúc mất 51 tuần để lọt vào Top 3. Việc Dracula vượt qua cột mốc này cho thấy sức hút bền bỉ của sản phẩm, đặc biệt trong bối cảnh thị trường âm nhạc liên tục xuất hiện những bản phát hành mới.

Dracula ra mắt lần đầu vào tháng 9.2025, sau đó được đưa vào album phòng thu thứ năm Deadbeat của Tame Impala phát hành tháng 10 cùng năm. Mang màu sắc psychedelic rock đặc trưng, ca khúc nhận được những đánh giá tích cực và dần thu hút sự chú ý của khán giả quốc tế.

Ngày 11.10.2025, Dracula lần đầu xuất hiện trên Billboard Hot 100, đánh dấu bước tiến đáng chú ý của Tame Impala tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, sức lan tỏa của ca khúc thực sự được mở rộng sau khi phiên bản phối lại có sự góp giọng của Jennie ra mắt ngày 6.2.2026.

Sự kết hợp giữa phong cách âm nhạc độc đáo của Tame Impala và giọng hát mang dấu ấn riêng của thành viên Blackpink đã tạo nên màu sắc mới cho Dracula, đồng thời giúp sản phẩm tiếp cận thêm lượng lớn người nghe K-pop trên toàn cầu.

Bên cạnh yếu tố âm nhạc, mạng xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong hành trình thăng hạng của ca khúc. Dracula trở thành xu hướng trên TikTok với sự hưởng ứng của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Dua Lipa, Gracie Abrams, Demi Lovato, Meghan Trainor cùng các thần tượng K-pop.

Độ phổ biến của bài hát còn được thể hiện qua thành tích trên các bảng xếp hạng phát thanh tại Mỹ, gồm Pop Airplay, Adult Pop Airplay và Radio Songs. Việc duy trì sức hút trên nhiều nền tảng góp phần giúp Dracula có hành trình tăng trưởng kéo dài thay vì chỉ tạo hiệu ứng trong thời gian ngắn.

Đặc biệt, dịp Halloween tiếp tục tạo cú hích cho ca khúc. Theo số liệu của Luminate, riêng ngày 31.10, Dracula ghi nhận 2,8 triệu lượt nghe trực tuyến theo yêu cầu tại Mỹ, tăng 148% so với ngày 24.10 và cao hơn 56% so với cùng dịp năm trước.

Với vị trí thứ 3 trên Billboard Hot 100, Jennie chính thức san bằng thành tích mà Rosé từng thiết lập cùng Bruno Mars qua ca khúc APT. Đây là dấu mốc đáng chú ý đối với hai thành viên Blackpink trong hành trình phát triển sự nghiệp solo.

Sau những thành công cùng Blackpink và các dự án cá nhân, Jennie tiếp tục cho thấy khả năng mở rộng sức ảnh hưởng thông qua những màn hợp tác với nghệ sĩ quốc tế. Thành tích của Dracula không chỉ góp thêm một dấu ấn trong sự nghiệp nữ ca sĩ mà còn phản ánh vị thế ngày càng nổi bật của các nghệ sĩ K-pop trên thị trường âm nhạc toàn cầu.