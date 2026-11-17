Vào ngày 16/11 theo giờ địa phương, Viện Hàn lâm thu âm Mỹ đã công bố danh sách đề cử cho Giải Grammy lần thứ 69 thông qua buổi phát trực tiếp trên YouTube.

Ca khúc "Dracula" của Jennie, một sự hợp tác với nghệ sĩ người Úc Tame Impala, đã nhận được hai đề cử cho hạng mục Bản thu âm của năm và Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất. Hạng mục Bản thu âm của năm dành cho mọi thể loại và là một trong những giải thưởng cao nhất của giải này.

Ảnh: Koreatimes

Jennie là thành viên BLACKPINK thứ hai được đề cử cho hạng mục Bản thu âm của năm, sau Roes, người đã nhận được đề cử ở cùng hạng mục năm ngoái với ca khúc 'APT.' hợp tác cùng Bruno Mars. Ở hạng mục này, 'Dracula' sẽ cạnh tranh với các ca khúc của Olivia Dean, Ella Langley, Bruno Mars, RAYE, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, và Rosalía hợp tác với Björk và Yves Tumor.

"Dracula" lần đầu tiên được phát hành dưới dạng ca khúc solo của Tame Impala vào tháng 10 năm ngoái.

Bản phối lại có sự góp mặt của Jennie ra mắt vào tháng 2 năm nay, và bài hát đã leo lên các bảng xếp hạng sau khi trở nên phổ biến trên các nền tảng video ngắn.

Ảnh: OA Entertainment

Ca khúc này cũng tiếp tục giữ vững kỷ lục trên bảng xếp hạng Billboard. Trên bảng xếp hạng Hot 100 được công bố vào ngày 16/11 theo giờ địa phương, 'Dracula' giữ vị trí thứ 3 trong tuần thứ hai liên tiếp, sánh ngang với 'APT.' của Rosé về thứ hạng cao nhất từ ​​trước đến nay của một nữ ca sĩ solo K-pop.

Ca ​​khúc này hiện đã có tổng cộng 25 tuần nằm trong top 10, phá vỡ kỷ lục của chính mình về thời gian trụ hạng lâu nhất của một nghệ sĩ K-pop, và đã đứng đầu bảng xếp hạng Radio Songs trong chín tuần liên tiếp.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 69 sẽ diễn ra vào ngày 7/2/2027 tại Los Angeles (Mỹ).