Ngày 24/11, công ty quản lý của Jennie, OA Entertainment, thông báo trên trang web chính thức rằng họ đang tích cực triển khai các biện pháp pháp lý trước những hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền và hình ảnh của nữ nghệ sĩ.

Các vi phạm được ghi nhận bao gồm tạo ra và phát tán video giả mạo bằng AI, chỉnh sửa hình ảnh với mục đích gây tổn hại, tình dục hóa hình ảnh phụ nữ và đăng tải những nội dung phỉ báng nhắm vào Jennie.

Jennie(BLACKPINK). Ảnh: fb BLACKPINK

Công ty cho biết, thông qua báo cáo của người hâm mộ và hoạt động giám sát nội bộ, họ đã phát hiện nhiều bài đăng không đúng nhắm vào Jennie trên các mạng xã hội và nền tảng trực tuyến trong nước lẫn quốc tế.

Sau khi thu thập bằng chứng và tiến hành xem xét pháp lý kỹ lưỡng, công ty đã đệ đơn kiện hình sự đối với nhiều tài khoản liên quan đến những hành vi vi phạm này.

Đáng chú ý, OA Entertainment cũng cảnh báo những người tiếp cận và sử dụng các nội dung bất hợp pháp nói trên có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Công ty nhấn mạnh, theo quy định hiện hành, các hành vi như sở hữu, mua bán, lưu trữ hoặc xem video giả mạo do AI tạo ra và các bản sao bất hợp pháp đều có thể bị xử phạt.

Động thái cứng rắn này được đưa ra sau sự cố hồi tháng 8 tại lễ hội âm nhạc Summer Sonic 2026 ở Nhật Bản, nơi Jennie đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính.

Ngay sau màn trình diễn của cô, một số video lan truyền trên mạng xã hội và các cộng đồng trực tuyến, dường như cho thấy những bộ phận cơ thể của nữ ca sĩ bị lộ. Sự việc làm dấy lên lo ngại về hành vi chỉnh sửa hình ảnh và video ác ý nhằm xâm phạm quyền riêng tư, danh dự của nghệ sĩ.

Ảnh: Korea Times

Trước những diễn biến này, công ty quản lý của Jennie xác nhận đã bắt đầu thu thập bằng chứng, đồng thời tiến hành các thủ tục khởi kiện dân sự và hình sự đối với những cá nhân cố tình chỉnh sửa, làm giả hoặc phát tán thông tin sai lệch liên quan đến hình ảnh và video của nữ nghệ sĩ.

Hiện các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Cơ quan chức năng đang nỗ lực xác định những người liên quan và thu thập bằng chứng cần thiết để phục vụ quá trình xử lý vụ việc.