Jennie (BLACKPINK) gây sốt với màn hóa trang Halloween táo bạo, khoe vóc dáng quyến rũ

Theo MyDaily, ngày 2/11, Jennie - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc tại bữa tiệc Halloween trên trang mạng xã hội cá nhân. Đi kèm hình ảnh, nữ ca sĩ viết dòng chú thích tiết lộ nhân vật mà cô lựa chọn hóa thân.

Jennie - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc tại bữa tiệc Halloween.

Trong loạt ảnh được công bố, Jennie tái hiện hình ảnh Suki, nhân vật do nữ diễn viên Devon Aoki thủ vai trong bộ phim hành động 2 Fast 2 Furious ra mắt năm 2003.

Xuất hiện tại bữa tiệc do siêu mẫu Kendall Jenner tổ chức, Jennie gây ấn tượng với bộ trang phục mang đậm phong cách thời trang những năm 2000.

Nữ thần tượng lựa chọn áo crop top màu tím kết hợp quần chaps bằng da màu hồng neon. Thiết kế quần với những khoảng hở lớn ở hai bên giúp Jennie khoe đôi chân thon gọn, đồng thời tạo nên tổng thể trang phục táo bạo và cá tính.

Điểm nhấn của tạo hình nằm ở cách phối màu tím và hồng rực rỡ, gợi nhớ phong cách nổi bật của nhân vật Suki trong bộ phim đình đám cách đây hơn hai thập kỷ.

Bên cạnh trang phục, Jennie còn lựa chọn mái tóc dài duỗi thẳng và kiểu trang điểm với son môi tông nude. Những chi tiết này góp phần hoàn thiện diện mạo mang tinh thần Y2K, xu hướng thời trang lấy cảm hứng từ giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Thay vì lựa chọn những nhân vật kinh dị quen thuộc trong dịp Halloween, Jennie hướng đến hình tượng nữ tay đua cá tính trên màn ảnh Hollywood. Cách tái hiện trang phục kết hợp với phong cách làm đẹp đặc trưng giúp nữ ca sĩ tạo nên dấu ấn riêng tại bữa tiệc.

Jennie hướng đến hình tượng nữ tay đua cá tính trên màn ảnh Hollywood.

Đây cũng là dịp để Jennie thể hiện khả năng biến hóa thời trang, từ những thiết kế thanh lịch thường thấy tại sự kiện đến phong cách đường phố phóng khoáng, nổi loạn.

Jennie ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016 và nhanh chóng trở thành một trong những nữ thần tượng K-pop có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang. Bên cạnh hoạt động nhóm, cô còn ghi dấu ấn với các sản phẩm solo như SOLO, You & Me và Mantra. Nữ ca sĩ cũng từng thử sức với diễn xuất thông qua bộ phim truyền hình The Idol của HBO.

Với màn hóa thân thành Suki trong Halloween 2026, Jennie tiếp tục cho thấy sự yêu thích dành cho những xu hướng thời trang mang tính biểu tượng, đồng thời làm mới hình ảnh bằng một tạo hình nổi bật và quyến rũ.