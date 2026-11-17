Ngày 16/11, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ công bố danh sách đề cử cho lễ trao giải Grammy lần thứ 69. Jennie cùng dự án âm nhạc Tame Impala nhận hai đề cử với bản phối lại ca khúc Dracula, gồm Bản thu âm của năm (Record of the Year) và Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất (Best Pop Duo/Group Performance).

Bước tiến mới của Jennie

Đây là lần đầu Jennie được ghi tên trong danh sách đề cử Grammy với tư cách nghệ sĩ solo. Theo The Korea Herald, cô trở thành một trong những đại diện Kpop nổi bật nhất tại mùa giải năm nay khi có tên ở hạng mục chính thuộc nhóm General Field - những giải thưởng có tính cạnh tranh rộng, không giới hạn thể loại âm nhạc.

Jennie được đề cử Grammy nhờ sản phẩm hợp tác với Tame Impala. Ảnh: Rolling Stone.

Bản thu âm của năm là một trong những hạng mục quan trọng nhất Grammy, tôn vinh chất lượng tổng thể của bản thu âm, từ phần trình diễn đến sản xuất và kỹ thuật âm thanh. Dracula cạnh tranh với các sản phẩm của Olivia Dean, Bruno Mars, Taylor Swift, Raye, Olivia Rodrigo, Rosalía cùng những nghệ sĩ khác.

Ở hạng mục Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất, Jennie - Tame Impala đối đầu màn kết hợp đình đám như Lady Gaga - Doechii, Madonna - Sabrina Carpenter, Raye - Hans Zimmer và Taylor Swift - Sabrina Carpenter.

Thành tích này tiếp nối dấu ấn của BlackPink tại Grammy. Năm 2025, Rosé từng nhận đề cử Bản thu âm của năm với APT., kết hợp Bruno Mars.

Theo The Korea Herald, ca khúc Dracula đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tại Mỹ, tính đến ngày 14/11. Đây là một trong những yếu tố cho thấy sức lan tỏa thương mại của màn kết hợp giữa Jennie và Tame Impala.

Hạng mục gây tranh cãi

Bên cạnh Jennie, Kpop còn có hai đại diện góp mặt trong danh sách đề cử Grammy 2027 là IVE và KiiiKiii. Cả hai cùng được gọi tên ở hạng mục mới Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất (Best Asian Pop Music Performance). IVE tranh giải với ca khúc Bang Bang, trong khi KiiiKiii góp mặt nhờ 404 (New Era).

Yonhap đưa tin bốn đối thủ còn lại của hai nhóm nhạc Kpop gồm ca sĩ Nhật Bản LiSA với Yes, nhóm nhạc metal Nhật Bản Babymetal kết hợp ban nhạc Mỹ Polyphia trong Sunset Kiss, nhóm nhạc nữ Philippines BINI với Unang Kilig và nhóm nhạc nam SB19 với Visa.

Việc IVE và KiiiKiii được đề cử diễn ra giữa tranh luận về hạng mục Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất. Khi công bố hạng mục mới hồi tháng 6, Recording Academy cho biết giải thưởng nhằm ghi nhận các sản phẩm Kpop, Jpop và Cpop. Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ lo ngại việc tách riêng nghệ sĩ châu Á có thể khiến họ bị phân biệt với các đại diện âm nhạc quốc tế.

IVE và KiiiKiii được đề cử vào hạng mục gây tranh cãi Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất.

Tranh cãi gia tăng sau khi BTS tuyên bố không gửi sản phẩm dự Grammy 2027, với mong muốn âm nhạc được đánh giá dựa trên giá trị nghệ thuật thay vì khu vực hay ngôn ngữ.

Đến tháng 10, Stray Kids cũng không tham gia quá trình gửi đề cử. Theo The Korea Times, một số fan còn chỉ trích những nghệ sĩ lựa chọn tham gia hạng mục mới, cho rằng điều này đồng nghĩa với việc chấp nhận sự phân chia thiếu công bằng.

Trong bối cảnh đó, IVE và KiiiKiii có thể chịu áp lực từ chính cộng đồng người hâm mộ, bên cạnh kỳ vọng tạo dấu ấn tại giải thưởng âm nhạc lớn nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, Phó giáo sư Kim Hee Yon thuộc Đại học Cornell cho rằng không nên quy trách nhiệm cho nghệ sĩ. Theo bà, Grammy vẫn có thể mang lại cơ hội và lợi ích đáng kể cho những nhóm nhạc trẻ chưa có vị thế toàn cầu vững chắc.

Về phía Recording Academy, CEO Harvey Mason Jr. khẳng định hạng mục mới nhằm mở rộng sự ghi nhận dành cho nghệ sĩ châu Á, không giới hạn cơ hội cạnh tranh ở các giải thưởng lớn như Album của năm, Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm.