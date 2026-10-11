Jennie (BLACKPINK) công khai ảnh ôm thân mật nam ca sĩ nổi tiếng thế giới

Theo MyDaily, ngày 10/10, Jennie - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK đã đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt ảnh hậu trường, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi biểu diễn cùng ngôi sao nhạc pop The Weeknd tại Seoul.

Kèm theo những hình ảnh này, Jennie hào hứng chia sẻ: "Một trong những cô gái của The Weeknd cuối cùng cũng được sống lại trên sân khấu Seoul! Cảm ơn vì đã mời anh 'Weekend oppa' đến đây".

Jennie - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK đã đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt ảnh hậu trường.

Trước đó, ngày 8/10, Jennie bất ngờ xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình Hyundai Card Super Concert 28 - The Weeknd, được tổ chức tại sân vận động Goyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Đây là sự kiện đánh dấu lần trở lại biểu diễn tại Hàn Quốc của The Weeknd sau 8 năm. Vì vậy, sự góp mặt của Jennie càng khiến đêm nhạc trở nên đáng chú ý.

Trên sân khấu, nữ thần tượng lựa chọn bộ bodysuit xuyên thấu ôm sát cơ thể, khoe vóc dáng quyến rũ cùng phong cách trình diễn đầy tự tin. Thiết kế táo bạo kết hợp với ánh sáng sân khấu giúp Jennie tạo nên hình ảnh nổi bật, cuốn hút.

Nữ thần tượng lựa chọn bộ bodysuit xuyên thấu ôm sát cơ thể, khoe vóc dáng quyến rũ cùng phong cách trình diễn đầy tự tin.

Đặc biệt, khoảnh khắc Jennie và The Weeknd trao nhau cái ôm thân mật đã thu hút sự quan tâm. Cả hai thể hiện sự ăn ý, mang đến màn kết hợp giàu cảm xúc trước đông đảo khán giả.

Trong đêm nhạc, Jennie và The Weeknd cùng trình diễn ca khúc One Of The Girls - bản nhạc nằm trong phần âm nhạc của series The Idol do HBO sản xuất.

Ca khúc từng ghi dấu ấn trên thị trường âm nhạc quốc tế khi góp mặt trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 suốt 20 tuần. Việc hai nghệ sĩ trực tiếp thể hiện bài hát tại Hàn Quốc mang đến trải nghiệm đặc biệt cho người hâm mộ.

Không chỉ gây ấn tượng trên sân khấu, loạt ảnh hậu trường được Jennie chia sẻ cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Khoảnh khắc Jennie và The Weeknd trao nhau cái ôm thân mật đã thu hút sự quan tâm.

Khác với hình ảnh quyến rũ, sắc sảo khi biểu diễn, Jennie xuất hiện trong phòng chờ với phong cách trẻ trung, tinh nghịch. Nữ ca sĩ diện trang phục họa tiết da báo, để tóc mái ngang và thoải mái tạo dáng trước ống kính.

Trong một bức ảnh, Jennie còn sử dụng biểu tượng cảm xúc hình ác quỷ nhỏ phía trên đầu, tạo nên khoảnh khắc hài hước, đáng yêu.

Sự đối lập giữa hình ảnh một ngôi sao đầy sức hút trên sân khấu và cô gái vui vẻ, gần gũi ở hậu trường khiến loạt ảnh nhận được nhiều lời khen.

Bên dưới bài đăng, đông đảo người hâm mộ quốc tế để lại những bình luận bày tỏ tình cảm dành cho Jennie như: "Chúng tôi nhớ nữ hoàng của mình", "Jennie, chúng tôi sẽ rất nhớ bạn", "Những hình ảnh này thật ấm áp".

Đáng chú ý, cách Jennie gọi The Weeknd bằng biệt danh thân mật "Weekend oppa" cũng khiến nhiều người thích thú, cho thấy bầu không khí thoải mái giữa hai nghệ sĩ sau màn hợp tác.

Màn tái hợp trên sân khấu lần này tiếp tục cho thấy sức hút quốc tế của Jennie, đồng thời mang đến một trong những khoảnh khắc đáng nhớ đối với khán giả Hàn Quốc trong đêm diễn của The Weeknd.