Ngày 25/11, tờ Hankookilbo đưa tin Jennie (thành viên nhóm BlackPink) đã khởi kiện những tài khoản đăng video giả mạo và bài đăng ác ý liên quan đến nữ ca sĩ. Thông qua báo cáo từ người hâm mộ lẫn giám sát nội bộ, công ty quản lý đã xác định được nhiều tài khoản mạng ở cả Hàn Quốc lẫn quốc tế có những bài đăng đăng ác ý nhắm vào Jennie. Sau khi thu thập các bằng chứng liên quan và tiến hành xem xét tiến trình pháp lý, công ty đã quyết định khởi tố hình sự đối với nhiều tài khoản.

Các tài khoản kể trên được xác định đã sản xuất và phân phối video giả mạo dựa trên trí tuệ nhân tạo. Các video này sử dụng chân dung của Jennie sau đó được chỉnh sửa và xử lý lại theo cách ác ý, biến phụ nữ thành đối tượng tình dục. Tình trạng này lặp đi lặp lại và được phát tán qua nhiều dạng bài đăng khác nhau trên mạng xã hội.

Công ty quản lý của Jennie kiện những tài khoản tung video nhạy cảm. Ảnh: New Daily.

Các cơ quan chức năng tại Hàn Quốc đang điều tra vụ việc liên quan và tiến hành thủ tục để xác định người bị cáo buộc đồng thời thu thập bằng chứng thông qua nền tảng. Tuy nhiên, mục tiêu cụ thể của đơn khiếu nại và tiến trình điều tra chưa được tiết lộ. Lý do được đưa ra là điều đó có thể ảnh hưởng đến quá trình tố tụng.

Công ty quản lý của Jennie kêu gọi các tài khoản mạng thận trọng trong việc sản xuất, phân phối video giả mạo. Công ty cũng khuyến cáo cộng đồng mạng trong việc tiếp nhận các video, nội dung không đúng sự thật. Họ giải thích theo luật hiện hành, không chỉ sản xuất, phân phối, việc sở hữu, mua, lưu trữ và xem các đoạn phim, bản sao hoặc video giả mạo do AI tạo ra cũng có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

Tháng 8, Maekyung đưa tin Jennie biểu diễn trong ngày đầu tiên của lễ hội âm nhạc 2026 Summer Sonic Tokyo. Sau sự kiện, một video của nữ ca sĩ được lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, nữ ca sĩ gặp sự cố trang phục hớ hênh. Tuy nhiên, thời điểm đó, truyền thông Hàn Quốc nhận định, tính xác thực của đoạn video chưa được xác định. Một số ý kiến nghi ngờ hình ảnh đã bị chỉnh sửa bằng công nghệ AI.