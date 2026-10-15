Jeep dự tính hồi sinh xe địa hình quân sự Willys

Jeep đang xem xét phát triển một mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ lấy cảm hứng từ Willys, dòng xe quân sự nổi tiếng trong Thế chiến II. Mẫu xe mới có thể được giới thiệu tại châu Âu sau năm 2030, nhưng hãng chưa xác nhận kế hoạch sản xuất.

Willys là dòng xe địa hình gắn liền với lịch sử hình thành thương hiệu Jeep.

Ngày 13/10, ông Xavier Peugeot, Giám đốc Jeep tại châu Âu đề cập đến khả năng hồi sinh Willys tại Triển lãm ô tô Paris 2026. Tuy nhiên, dự án mới trong giai đoạn nghiên cứu ý tưởng, chưa có thiết kế, thông số kỹ thuật hay thời điểm ra mắt cụ thể.

Trao đổi với Autocar, ông Peugeot cho biết, Jeep dự kiến làm rõ định hướng phát triển Willys vào năm 2030, khi thế hệ mới của Renegade đã có mặt trên thị trường. Đây là một trong số những ý tưởng đang được hãng cân nhắc nhằm mở rộng danh mục sản phẩm tại châu Âu.

Willys là dòng xe địa hình gắn liền với lịch sử hình thành thương hiệu Jeep, từng được quân đội Mỹ sử dụng trong Thế chiến II. Mẫu xe nguyên bản có chiều dài khoảng 3,35m, kết cấu đơn giản, trọng lượng nhẹ và hệ dẫn động bốn bánh, phù hợp với điều kiện vận hành trên địa hình khó.

Nếu được thương mại hóa, mẫu SUV mới có thể kế thừa thiết kế nhỏ gọn và khả năng vượt địa hình của Willys, đồng thời bổ sung các công nghệ phục vụ nhu cầu sử dụng hiện đại.

Jeep đang xem xét phát triển một mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ lấy cảm hứng từ Willys, dòng xe quân sự nổi tiếng trong Thế chiến II.

Về kỹ thuật, mẫu xe có khả năng sử dụng nền tảng STLA One của tập đoàn Stellantis, cho phép phát triển nhiều loại hệ truyền động. Tuy nhiên, Jeep chưa xác nhận nền tảng hay cấu hình động cơ cho dự án Willys.

Ông Peugeot cho biết các mẫu Jeep mới sẽ có tùy chọn dẫn động bốn bánh, nhằm duy trì khả năng vận hành địa hình vốn là đặc trưng của thương hiệu. Đây cũng là yếu tố Jeep muốn tận dụng để tạo khác biệt trong bối cảnh cạnh tranh với các hãng xe Trung Quốc tại thị trường châu Âu.

Bên cạnh Willys, Jeep đang chuẩn bị mở rộng danh mục SUV tại châu Âu, gồm Renegade thế hệ mới, SUV điện Recon và một mẫu SUV cỡ D. Theo kế hoạch công bố tại Paris, hãng đặt mục tiêu có tối đa 6 mẫu xe tại thị trường này vào năm 2030.

Khả năng Willys thế hệ mới được phân phối tại Mỹ hiện chưa rõ ràng. Trong kế hoạch sản phẩm dành cho thị trường nội địa, Jeep chưa đề cập đến mẫu xe này. Nếu được phát triển với kích thước tương tự nguyên bản, Willys có thể khó đáp ứng thị hiếu chuộng SUV cỡ lớn của khách hàng Mỹ.