JBL QuantumENGINE tùy chỉnh âm thanh theo từng thể loại game

JBL QuantumENGINE được phát triển trên tinh thần “Sound is Survival”.

Với tinh thần “Sound is Survival”, JBL tiếp tục khẳng định vai trò của âm thanh trong gaming, nơi mỗi tín hiệu đều có thể tạo nên khác biệt. Từ những trận chiến quy mô lớn đến các màn rượt đuổi tốc độ cao, JBL Quantum Spatial Sound giúp người chơi nhận diện rõ hơn các “mối đe dọa”, âm thanh môi trường và vị trí mục tiêu. Từ đó, hỗ trợ khả năng phản ứng nhanh chóng và chính xác hơn.

Dù sử dụng kết nối Aux, USB có dây hay không dây, game thủ đều có thể khai thác công nghệ JBL Quantum Spatial Sound. Công nghệ này có tính năng trực quan hóa âm thanh trong game theo thời gian thực cùng các tùy chỉnh âm thanh và ánh sáng phù hợp với từng tựa game.

Bên cạnh đó, JBL QuantumENGINE cho phép điều chỉnh các thiết lập trên microphone boom và microphone JBL Quantum độc lập, giúp tối ưu độ rõ ràng của giọng nói trong những tình huống cần phối hợp cùng đồng đội. Giao diện được thiết kế lại cũng mang đến khả năng thiết lập độc lập cho từng thiết bị, truy cập thuận tiện trong quá trình chơi game và hỗ trợ quản lý nhiều thiết bị trên cùng một nền tảng.

Được phát triển cho Windows 10 trở lên và macOS 11 trở lên, JBL QuantumENGINE thế hệ mới mang đến giao diện điều khiển trực quan. Nó cho phép người dùng quản lý toàn bộ trải nghiệm âm thanh gaming thông qua một bảng điều khiển thống nhất.

JBL QuantumENGINE còn hỗ trợ kết nối và quản lý các thiết bị JBL Quantum thông qua Aux, USB có dây hoặc kết nối không dây, cho phép người dùng thiết lập và tinh chỉnh riêng biệt trên từng thiết bị.

Người dùng có thể lựa chọn các thiết lập được tối ưu chuyên nghiệp dành cho FPS, MOBA, RPG và nhiều thể loại game khác. Đồng thời, chuyển đổi linh hoạt giữa trải nghiệm âm thanh gaming và nghe nhạc theo sở thích.

Song song đó công nghệ giảm tiếng ồn bằng AI giúp hạn chế những âm thanh gây xao nhãng như tiếng gõ bàn phím được thu vào microphone, ưu tiên giọng nói của người dùng trong quá trình giao tiếp.

Bên cạnh âm thanh, JBL QuantumENGINE còn cho phép tùy chỉnh toàn diện hệ thống ánh sáng trên các thiết bị JBL Quantum tương thích. Người dùng có thể lựa chọn những hiệu ứng ánh sáng được thiết kế phù hợp với các tựa game yêu thích hoặc điều chỉnh theo phong cách cá nhân, mang đến trải nghiệm gaming sống động và đồng nhất hơn.