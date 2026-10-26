JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

Được phát triển để tối ưu hóa cho hệ sinh thái JBL Quantum, phần mềm cải tiến mới của JBL mang đến khả năng kiểm soát âm thanh toàn diện, giúp game thủ cá nhân hóa trải nghiệm chơi game theo phong cách riêng.

JBL QuantumENGINE hoàn toàn mới cho phép người dùng kiểm soát và tùy chỉnh các thiết lập âm thanh, microphone và hiệu ứng ánh sáng trên cùng một nền tảng.

Với giao diện đã được làm mới, cùng khả năng tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, JBL QuantumENGINE cho phép người dùng kiểm soát và tùy chỉnh các thiết lập âm thanh, microphone và hiệu ứng ánh sáng trên cùng một nền tảng.

Đóng vai trò là trung tâm điều khiển dành cho hệ sinh thái JBL Quantum, chính vì thế phần mềm này sinh ra là để hỗ trợ các dòng tai nghe và microphone JBL Quantum, đồng thời mở rộng trải nghiệm JBL Quantum Spatial Sound trên toàn bộ dải sản phẩm, bất kể sử dụng kết nối có dây hay không dây.

JBL QuantumENGINE sử dụng kết nối Aux, USB có dây hay không dây

JBL Quantum Spatial Sound cũng giúp người chơi nhận diện rõ hơn các “mối đe dọa”, âm thanh môi trường và vị trí mục tiêu, hỗ trợ khả năng phản ứng nhanh chóng và chính xác hơn.

Bên cạnh đó, JBL QuantumENGINE còn cho phép điều chỉnh các thiết lập trên microphone boom và microphone JBL Quantum độc lập, giúp tối ưu độ rõ ràng của giọng nói trong những tình huống cần phối hợp cùng đồng đội.

Giao diện cũng đã được thiết kế lại để mang đến khả năng thiết lập độc lập cho từng thiết bị, truy cập thuận tiện trong quá trình chơi game và hỗ trợ quản lý nhiều thiết bị trên cùng một nền tảng.

Giao diện trực quan, tối ưu cho mọi game thủ và thể loại game

Được phát triển cho Windows 10 và macOS 11 trở lên, JBL QuantumENGINE thế hệ mới mang đến giao diện điều khiển trực quan, cho phép người dùng quản lý toàn bộ trải nghiệm âm thanh gaming thông qua một bảng điều khiển thống nhất.

Bên cạnh đó, JBL QuantumENGINE thế hệ mới cũng tích hợp các công cụ tùy chỉnh, thao tác kéo thả để sắp xếp mức độ ưu tiên, quản lý hồ sơ cá nhân và thiết lập hiệu ứng ánh sáng. Nhờ đó, game thủ có thể dễ dàng điều chỉnh cấu hình phù hợp với từng nhu cầu sử dụng mà không cần thực hiện nhiều thao tác phức tạp.

Việc tối ưu hóa trên JBL QuantumENGINE cũng trở nên thuận tiện hơn nhờ Smart EQ

Việc tối ưu hóa trên JBL QuantumENGINE cũng trở nên thuận tiện hơn nhờ Smart EQ. Bằng việc cung cấp những cấu hình âm thanh được tinh chỉnh chuyên biệt, giúp tái tạo các tín hiệu quan trọng trong game như tiếng bước chân, tiếng súng và những hiệu ứng môi trường với độ chính xác cao. Từ đó người dùng có thể lựa chọn các thiết lập được tối ưu chuyên nghiệp dành cho FPS, MOBA, RPG và nhiều thể loại game khác, đồng thời chuyển đổi linh hoạt giữa trải nghiệm âm thanh gaming và nghe nhạc theo sở thích.

Công nghệ giảm tiếng ồn bằng AI cũng được thiết lập để hạn chế những âm thanh gây xao nhãng như tiếng gõ bàn phím được thu vào microphone, ưu tiên giọng nói của người dùng trong quá trình giao tiếp.

Nhờ đó, những lời gọi vị trí, trao đổi chiến thuật và phối hợp cùng đồng đội trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt trong những trận đấu đòi hỏi khả năng giao tiếp liên tục.

JBL QuantumENGINE sử dụng kết nối Aux, USB có dây hay không dây

Bên cạnh âm thanh, JBL QuantumENGINE còn cho phép tùy chỉnh toàn diện hệ thống ánh sáng trên các thiết bị JBL Quantum tương thích. Theo đó, người dùng có thể lựa chọn những hiệu ứng ánh sáng được thiết kế phù hợp với các tựa game yêu thích hoặc điều chỉnh theo phong cách cá nhân, mang đến trải nghiệm gaming sống động và đồng nhất hơn.

Chia sẻ về ứng dụng JBL QuantumENGINE mới, bà Grace Koh, Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch phụ trách ngành hàng Âm thanh Tiêu dùng, HARMAN khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, cho biết:

“Chúng tôi đã lắng nghe cộng đồng game thủ và xây dựng lại JBL QuantumENGINE với một mục tiêu rõ ràng: mang đến trải nghiệm đắm chìm ở một tầm cao mới cùng khả năng cá nhân hóa toàn diện. Với việc tích hợp công nghệ JBL Quantum Spatial Sound trên toàn bộ sản phẩm của JBL Quantum Series, chúng tôi đang đưa công nghệ âm thanh không gian chuẩn chuyên nghiệp đến gần hơn với mọi game thủ, bất kể ở phân khúc nào. JBL QuantumENGINE sẽ không ngừng phát triển và hướng đến trở thành nền tảng âm thanh thiết yếu dành cho mọi game thủ.”

Thông qua sự kết hợp giữa công nghệ JBL Quantum Spatial Sound, các tính năng được thiết kế riêng cho gaming và giao diện điều khiển trực quan, JBL QuantumENGINE góp phần nâng cao trải nghiệm chơi game trên toàn bộ hệ sinh thái JBL Quantum..