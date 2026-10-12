Jazz Việt mở rộng không gian sáng tạo từ chất liệu dân tộc

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động nghệ thuật, học thuật và giao lưu quốc tế. Trong đó, hòa nhạc “Jazz & Friends X - Jazz Việt: Hội tụ và lan tỏa” là điểm nhấn, diễn ra lúc 20h ngày 6/11 tại Phòng Hòa nhạc Lớn của Học viện.

Theo TS. Nguyễn Tiến Mạnh - Trưởng khoa Jazz, Tổng đạo diễn chương trình, đêm nhạc quy tụ ba thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa Jazz, gồm những người đặt nền móng, đội ngũ giảng viên và các cựu sinh viên đang hoạt động chuyên nghiệp. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ cùng nhìn lại hành trình phát triển của jazz Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần sáng tạo tới công chúng.

PGS.TS Nguyễn Huy Phương - Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Ảnh: Tienphong

Đáng chú ý, ba cựu sinh viên Nguyễn Hữu Vượng, Lương Việt Tú và Nguyễn Đức Hải Phong trở lại Học viện trong vai trò giám đốc âm nhạc. Sự trở lại của các nghệ sĩ không chỉ kết nối những thế hệ trưởng thành từ cùng một môi trường đào tạo mà còn góp phần đưa kinh nghiệm thực tiễn từ đời sống âm nhạc chuyên nghiệp vào chương trình.

Điểm mới của hòa nhạc là lần đầu các nghệ sĩ jazz Việt Nam sáng tác và biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng thính phòng, khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống thông qua hòa âm, tiết tấu, ngẫu hứng và phát triển chủ đề.

Hai tác phẩm “Cội” và “Sông biển nước Nam”, với sự tham gia thực hiện của nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc, thể hiện hướng tiếp cận này. Trong đó, “Cội” do Nguyễn Đức Hải Phong sáng tác, đưa chất liệu âm nhạc Việt Nam vào không gian jazz và dàn nhạc dây.

Theo nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc, việc tạo dựng bản sắc riêng cho jazz Việt không đơn thuần là đưa nhạc cụ truyền thống vào tác phẩm, mà quan trọng hơn là chuyển hóa chất liệu dân gian thành ngôn ngữ sáng tác và ứng tác mang dấu ấn riêng.

Bên cạnh sự kết hợp với giao hưởng, chương trình còn mở rộng không gian biểu đạt của jazz thông qua công nghệ âm nhạc và Live Electronics, với sự tham gia của các giáo sư, nghệ sĩ, chuyên gia đến từ Na Uy và Thụy Điển.

PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, kỳ vọng Khoa Jazz tiếp tục hoàn thiện các lĩnh vực đào tạo, trong đó có thanh nhạc jazz, đồng thời tạo điều kiện để nghệ sĩ trẻ phát triển. Qua đó, chương trình góp phần thúc đẩy giao lưu quốc tế và tìm kiếm những hướng đi mới cho jazz Việt Nam.