Jazz và Phố - Cuộc giao thoa không biên giới

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm Jazz & Phố – Giao thoa không biên giới.

Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tuyên bố khai mạc triển lãm “Jazz & Phố – Giao thoa không biên giới”.

NSƯT Quyền Văn Minh chia sẻ tại lễ khai mạc.

Không gian triển lãm Jazz & Phố – Giao thoa không biên giới - mở ra hành trình khám phá Jazz qua hơn một thế kỷ phát triển.

Những dấu mốc quan trọng trong lịch sử Jazz được giới thiệu bằng hình ảnh và tư liệu, giúp công chúng hình dung hành trình của dòng nhạc từ nguồn cội.

Không gian triển lãm tái hiện những chặng đường phát triển của Jazz trên thế giới trong hơn 100 năm qua.

Những nghệ sĩ tiêu biểu của Jazz được giới thiệu, góp phần khắc họa diện mạo đa dạng của dòng nhạc giàu sức sáng tạo.

Các loại nhạc cụ gắn với Jazz trở thành điểm nhấn, giúp người xem tiếp cận dòng nhạc qua những hiện vật trực quan.

Âm thanh được đưa vào không gian triển lãm, tạo nên trải nghiệm đa giác quan cho công chúng.

Khán giả khám phá lịch sử Jazz qua những tư liệu và hình ảnh được trưng bày tại triển lãm.

Những dấu ấn của Jazz tại Việt Nam được giới thiệu như một phần trong hành trình giao thoa văn hóa của dòng nhạc này.

Jazz gặp gỡ Hà Nội, mở ra câu chuyện về một thành phố luôn vận động và giàu sức sáng tạo.

Các trải nghiệm tương tác giúp công chúng không chỉ nhìn mà còn trực tiếp cảm nhận Jazz theo cách riêng.

Không gian triển lãm kết nối câu chuyện của Jazz thế giới với đời sống âm nhạc đương đại tại Hà Nội. “Giao thoa không biên giới” trở thành tinh thần xuyên suốt triển lãm, nhấn mạnh khả năng kết nối của âm nhạc giữa những khác biệt văn hóa. Triển lãm góp phần mở ra không gian trải nghiệm mới, nơi Jazz gặp Hà Nội trong khuôn khổ Hanoi Jazztival 2026.