'Jazz & Phố' đưa công chúng khám phá hành trình Jazz đến Hà Nội

Ngày 17/9, triển lãm “Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới” khai mạc tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (31-33 Lương Văn Can, Hà Nội), mở đầu chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Hanoi Jazztival 2026.

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, “Kết nối di sản, kiến tạo tương lai” là tinh thần cốt lõi của triển lãm và Hanoi Jazztival 2026.

Theo bà, kết nối di sản là trân trọng những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thập niên; kiến tạo tương lai là mở ra không gian sáng tạo để thế hệ trẻ học tập, đóng góp những giá trị mới vào đời sống Thủ đô. Việc đưa Jazz từ các không gian biểu diễn đến gần hơn với đời sống đô thị cũng tạo cơ hội kết nối nghệ sĩ, công chúng và các giá trị văn hóa.

Bà Lê Thị Ánh Mai phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Vũ Hương

Từ cội nguồn ở New Orleans hơn một thế kỷ trước, Jazz đã lan tỏa qua những cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa, thanh âm và con người. Tại Hà Nội, dòng nhạc này đến với công chúng qua các chương trình phát thanh, bản thu âm, hoạt động giao lưu văn hóa và quá trình tự học của nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Trong hành trình phát triển Jazz tại Thủ đô, NSƯT Quyền Văn Minh là một trong những gương mặt tiêu biểu. Từ những năm 1980, thông qua các chương trình biểu diễn, sự ra đời của Minh’s Jazz Club cùng hoạt động đào tạo, giao lưu quốc tế, ông và các cộng sự đã góp phần xây dựng, nuôi dưỡng cộng đồng Jazz tại Hà Nội.

Triển lãm đồng thời khắc họa hành trình của nhiều thế hệ nghệ sĩ như Lưu Quang Minh, Trần Mạnh Tuấn, Tuyết Loan, Quyền Thiện Đắc, Nguyên Lê, Hoàng Tùng và các nghệ sĩ trẻ. Qua những cách tiếp cận sáng tạo, Jazz ngày càng giao thoa với dân ca, ca khúc Việt Nam, nhạc cụ truyền thống, pop và âm nhạc đương đại, tạo nên diện mạo riêng trong đời sống âm nhạc Việt.

NSƯT Quyền Văn Minh (bìa phải) cùng khách mời tham quan không gian triển lãm ‘Jazz & Phố’. Ảnh: Vũ Hương

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại triển lãm. Ảnh: Vũ Hương

Không chỉ tái hiện lịch sử bằng hình ảnh và những dấu mốc đáng nhớ, “Jazz & Phố” còn mang đến trải nghiệm qua âm thanh, nhạc cụ, chân dung nghệ sĩ và các hoạt động tương tác. Qua đó, công chúng có cơ hội khám phá hành trình Jazz thế giới gặp gỡ Hà Nội, đồng thời cảm nhận sức sống của dòng nhạc này trong đời sống văn hóa đương đại.

Triển lãm mở ra không gian giao thoa giữa di sản và sáng tạo, góp phần đưa Jazz đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong khuôn khổ Hanoi Jazztival 2026.

Triển lãm “Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới” sẽ diễn ra đến hết ngày 19/9/2026 tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, số 31-33 Lương Văn Can, Hà Nội.