Jazz lan tỏa giữa không gian phố núi Đà Lạt

Chương trình biểu diễn nghệ thuật mở rộng trong khuôn khổ Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 diễn ra sôi động trước Rạp 3/4, khu Hòa Bình tối 7/11.

Không cần bước vào khán phòng hay mua vé, người dân và du khách có dịp thưởng thức những giai điệu Jazz ngay giữa không gian công cộng của phố núi. Từ khu vực sân khấu, âm nhạc vang lên giữa không khí nhộn nhịp của khu Hòa Bình, tạo nên một điểm hẹn văn hóa thú vị trong buổi tối cuối tuần.

Nhiều người dân và du khách dừng chân theo dõi các tiết mục biểu diễn. Không ít du khách tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc của đêm nhạc, trong khi các nhóm bạn trẻ, gia đình và người dân địa phương cùng hòa mình vào không gian âm nhạc.

Sân khấu biểu diễn Jazz thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách tại khu vực trung tâm Đà Lạt.

Sự kết hợp giữa những giai điệu Jazz giàu ngẫu hứng và không gian sinh hoạt sôi động tại khu vực trung tâm Đà Lạt mang đến trải nghiệm nghệ thuật gần gũi, mới mẻ cho công chúng.

Không gian biểu diễn trở thành điểm thu hút người dân và du khách trong buổi tối cuối tuần tại khu Hòa Bình.

Chương trình biểu diễn mở rộng trước Rạp 3/4 là một trong những địa điểm hoạt động của Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026, góp phần đưa âm nhạc đến gần hơn với đời sống cộng đồng, tạo cơ hội để nhiều đối tượng công chúng, nhất là giới trẻ và du khách, tiếp cận với loại hình nghệ thuật này.

Những giai điệu Jazz vang lên giữa không gian phố núi, mang đến một điểm hẹn âm nhạc thú vị cho người dân và du khách.

Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 8/11, do UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì, Công ty TNHH HAUS Foundation tổ chức, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Beyond Communication thực hiện. Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ Jazz hàng đầu Việt Nam và quốc tế, với chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật tại nhiều không gian ở Đà Lạt.

Các nghệ sĩ mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, góp phần tạo nên không khí sôi động cho đêm nhạc.

Đây cũng là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt “Thành phố Sáng tạo Âm nhạc của UNESCO”, đồng thời lan tỏa tình yêu nghệ thuật và tạo thêm những trải nghiệm văn hóa cho người dân, du khách khi đến với phố núi.

Nghệ sĩ Shim Kang-hoon cùng ban nhạc Jazz-pop JKC (Hàn Quốc) biểu diễn trên sân khấu

Các nghệ sĩ mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, thăng hoa góp phần tạo nên không khí sôi động cho đêm nhạc.

Hai nghệ sĩ Lê Quang Huy Raw và Hồng Hạnh (nhóm Yellow Star Bigband, Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) biểu diễn đầy nhiệt huyết, mang đến những giai điệu Jazz sôi động phục vụ khán giả Đà Lạt và du khách.

Người dân và du khách quốc tế hào hứng hòa chung không khí rộn ràng của lễ hội