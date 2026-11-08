Jazz giữa miền sương: Khi Đà Lạt ngân lên những khúc tình ca

03NGÀY HỘI ÂM NHẠC

03KHÔNG GIAN BIỂU DIỄN

08.11NGÀY KHÉP MÀN

ĐI · NGHE · XEM01 / Phố núi02 / Nghệ sĩ03 / Đêm jazz04 / Thành phố âm nhạc05 / Dư âm

Không gian lễ hội Jazz Việt Nam 2026 tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt.Ảnh: Báo Lâm Đồng

Đà Lạt những ngày đầu đông, sương mỏng bảng lảng trên những triền thông, gió se lạnh len qua những con phố dốc. Giữa không gian lãng mạn ấy, jazz dìu người nghe vào một cuộc hẹn đầy mê hoặc.

Khi phố núi cất tiếng Jazz

Có những thành phố người ta nhớ bằng một mùa hoa. Có những miền đất lưu lại trong ký ức bằng sắc trời, hương gió. Còn Đà Lạt, đôi khi chỉ cần một giai điệu cũng đủ làm người ta muốn trở về.

Chiều buông trên những mái nhà nghiêng, mặt hồ Xuân Hương lặng lẽ đón những vệt sáng cuối ngày. Những con đường quanh co, những hàng thông và cái lạnh dịu dàng của tháng 11 dường như đã sẵn một khoảng lặng để chờ âm nhạc.

Rồi jazz đến.

Không ồn ào đánh thức phố núi, những giai điệu ấy len vào nhịp sống Đà Lạt bằng một cách rất riêng. Khi khoan thai như bước chân người dạo phố, khi rộn ràng như cuộc gặp gỡ bất ngờ, lúc lại trầm lắng tựa một câu chuyện chưa kể hết.

Tối 6/11, Quảng trường Lâm Viên bên hồ Xuân Hương trở thành điểm hẹn của Vietnam Jazz Heritage Festival 2026. Theo ước tính của Ban tổ chức, khoảng 15.000 khán giả đã có mặt trong đêm khai mạc kéo dài hơn năm giờ, thưởng thức những màn trình diễn trải dài từ bossa nova, jazz, soul đến funk.

Những nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia cùng đứng trên một sân khấu, mang theo những câu chuyện âm nhạc khác nhau. Tiếng bass mạnh mẽ, những câu hát mềm mại, những màn hòa tấu giàu ngẫu hứng nối tiếp nhau, làm nên một đêm hội đa sắc màu.

Diễn ra từ ngày 6 - 8/11, lễ hội lần đầu được tổ chức tại Đà Lạt, trong chuỗi hoạt động của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. Ba ngày, ba không gian biểu diễn, từ Quảng trường Lâm Viên, khu Hòa Bình đến HAUS Đà Lạt, đưa jazz đến gần hơn với đời sống thành phố.

Giữa không gian khoáng đạt của phố núi, jazz không còn là thứ âm nhạc chỉ dành cho những căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng và những chiếc bàn tròn. Jazz bước ra quảng trường, hòa cùng hơi thở của thành phố, tìm đến cả những người chưa từng có một cuộc hẹn với thể loại âm nhạc này.

Và Đà Lạt, bằng vẻ dịu dàng vốn có, đón những thanh âm ấy như đón một người bạn phương xa.

Khán giả thưởng thức âm nhạc tại Vietnam Jazz Heritage Festival 2026. Ảnh: Báo Văn hóa, Báo Lâm Đồng.

Những giai điệu đi qua nhiều miền ký ức

Nếu jazz là nghệ thuật của những cuộc đối thoại, Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 giống như một cuộc gặp gỡ giữa nhiều tâm hồn, nhiều nền văn hóa và những cách kể chuyện bằng âm nhạc.

Lisa Ono mang đến sắc màu bossa nova, thứ âm nhạc có thể khiến người nghe hình dung một buổi chiều nắng nhẹ, một tách cà phê và những phút giây không cần vội vã. Giọng hát mềm mại, tiết tấu khoan thai của nữ nghệ sĩ Nhật Bản dường như rất hợp với Đà Lạt, nơi người ta thường muốn đi chậm hơn một chút để nghe lòng mình.

Ở một sắc thái khác, Nik West đem đến nguồn năng lượng mạnh mẽ từ tiếng bass và phong cách funk. Những đường giai điệu đầy sức sống, những nhịp điệu phóng khoáng khiến jazz trở nên gần gũi với cả những khán giả trẻ.

Trong đêm khai mạc, Nik West khép lại chương trình bằng những màn trình diễn bass sôi động. Giữa những giai điệu đầy ngẫu hứng, âm nhạc của cô đưa khán giả từ sắc thái jazz sang không khí funk và disco rộn ràng.

Còn Raul Midón, với giọng hát và tiếng guitar giàu cá tính, mở ra một thế giới âm thanh nơi sự ngẫu hứng và kỹ thuật biểu diễn hòa quyện. Âm nhạc của ông có những khoảnh khắc dồn dập, nhưng cũng có lúc lắng sâu như một lời tự sự.

Ba nghệ sĩ, ba sắc màu khác nhau, cùng gặp nhau ở khả năng kể chuyện không cần nhiều lời.

Ảnh: Ban Tổ chức/HTV

Giữa những giai điệu đến từ thế giới, những thanh âm Việt Nam vẫn có một chỗ đứng riêng.

Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí, Hoài Sa cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam góp mặt trong chương trình, tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa jazz và những giai điệu đã đi qua ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Đáng chú ý là sự kết hợp giữa Hồng Nhung và nghệ sĩ guitar Nguyên Lê cùng ban nhạc đến từ Pháp trong những tác phẩm của Trịnh Công Sơn. Giữa không gian lãng mạn của Đà Lạt, những bản tình ca ấy dường như tìm được một sắc thái riêng.

Nhạc sĩ guitar Nguyên Lê trở về từ Pháp, kết hợp cùng diva Hồng Nhung để làm mới các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong không gian Jazz hiện đại. Ảnh: Ban Tổ chức

Đêm xuống, jazz theo chân người dạo phố

Đà Lạt đẹp vào buổi sớm, khi hơi sương còn vương trên cành lá. Nhưng phố núi cũng có một vẻ quyến rũ rất riêng khi đêm xuống.

Những ngọn đèn vàng sáng dần trên các con dốc. Quanh khu Hòa Bình, dòng người thong thả qua những quán cà phê, những tiệm hàng nhỏ. Cái lạnh khiến người ta khẽ kéo cao cổ áo, chậm bước và muốn tìm một nơi có âm nhạc.

Tối 7/11, khu vực phía trước rạp 3/4 trở thành không gian biểu diễn jazz với sự góp mặt của Song Như và nhóm Cá Trê, JKC, DaDaDa, Mekong Bigband, Yellow Star Bigband cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Khác với sân khấu rộng lớn bên hồ Xuân Hương trong đêm khai mạc, không gian biểu diễn tại khu Hòa Bình mang jazz đến gần hơn với nhịp sống thường ngày.

Người yêu nhạc có thể tìm đến những màn trình diễn giữa trung tâm thành phố, nơi tiếng đàn, tiếng trống hòa cùng tiếng trò chuyện, những bước chân ngang qua và không khí phố đêm.

Một người qua đường có thể dừng chân vì tiếng kèn saxophone. Một đôi bạn trẻ có thể nán lại thêm vài phút trước sân khấu. Hay một du khách tình cờ gặp đúng bản nhạc mình yêu thích giữa hành trình khám phá Đà Lạt.

Những cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất nhỏ ấy làm nên sức hấp dẫn riêng của âm nhạc trong không gian công cộng.

Bởi đôi khi, điều ở lại lâu nhất sau một chuyến đi không phải là nơi đã đến, mà là khoảnh khắc bất chợt khiến lòng người rung động.

Đà Lạt, thành phố của những thanh âm

Từ lâu, Đà Lạt đã có một đời sống âm nhạc mang nét riêng. Những phòng trà nhỏ, những đêm nhạc acoustic, những bản tình ca Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên hay Phú Quang đã trở thành một phần ký ức của nhiều người yêu phố núi.

Ở Đà Lạt, âm nhạc dường như luôn có sự đồng điệu với cảnh sắc. Một bản tình ca giữa trời se lạnh, một tiếng đàn vọng ra từ ô cửa sổ nhìn xuống triền thông, hay vài giai điệu ngân lên trong quán cà phê chiều muộn cũng đủ khiến người ta muốn nán lại lâu hơn.

Vietnam Jazz Heritage Festival đến với Đà Lạt giữa mạch nguồn cảm xúc ấy, mang theo những thanh âm mới để hòa vào đời sống âm nhạc vốn giàu chất lãng mạn của thành phố.

Được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc, Đà Lạt đang có thêm những cuộc hẹn nghệ thuật đáng chú ý. Nhưng sức hấp dẫn của một thành phố âm nhạc đâu chỉ nằm ở những sân khấu lớn. Đó còn là những đêm hòa nhạc giữa mùa sương, những buổi biểu diễn trong không gian kiến trúc cổ, hay một quán nhỏ có tiếng đàn vang lên khi chiều xuống.

Để làm nên những cuộc hẹn ấy còn có sự đồng hành của doanh nghiệp. Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, với sự tham gia của HAUS Foundation, thành viên Công ty Cổ phần The One Destination. Theo kế hoạch của địa phương, The One Destination tham gia tài trợ kinh phí, còn Dalat Land đảm nhiệm công tác tổ chức.

Từ sân khấu jazz, nhịp lễ hội lan sang những quán cà phê, nhà hàng, khách sạn và các điểm đến quen thuộc của phố núi. Một du khách có thể tìm đến Đà Lạt vì nghệ sĩ mình yêu thích, rồi dành thêm một buổi sáng dạo quanh hồ Xuân Hương, một chiều khám phá những con dốc hay một đêm ngồi nghe nhạc giữa tiết trời se lạnh.

Khi âm nhạc trở thành một lý do để bắt đầu chuyến đi, những sân khấu cũng góp phần làm nên sức sống cho du lịch. Và nếu những cuộc hẹn jazz được duy trì qua nhiều mùa, Đà Lạt sẽ có thêm một nét riêng để người yêu nhạc nhớ đến, mong chờ và trở lại.

Các nghệ sĩ biểu diễn những tiết mục giàu tính ngẫu hứng. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Và rồi, jazz ở lại trong sương...

Hôm nay (8/11), Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 bước vào ngày cuối cùng. Sau những đêm nhạc sôi động dưới bầu trời Đà Lạt, cuộc hẹn jazz sẽ khép lại tại HAUS Đà Lạt, số 1 Đinh Tiên Hoàng, với chương trình dành cho khách mời.

Ba ngày không dài, nhưng đủ để những thanh âm từ nhiều miền văn hóa gặp nhau giữa phố núi, để người yêu nhạc tìm thấy những cảm xúc mới và để Đà Lạt có thêm một kỷ niệm đẹp giữa mùa sương.

Rồi những sân khấu sẽ tắt đèn, nghệ sĩ chia tay khán giả. Nhưng âm nhạc có cách ở lại rất riêng. Có thể là một bản jazz được ai đó tìm nghe lại trên đường về, một giai điệu bất chợt vang lên trong quán cà phê quen, hay một người trẻ lần đầu nhận ra sức quyến rũ của tiếng kèn saxophone.

Và biết đâu, từ những cuộc hẹn như thế, người yêu nhạc sẽ có thêm một lý do để trở lại Đà Lạt. Không chỉ để ngắm hoa, dạo hồ Xuân Hương hay tìm chút bình yên giữa những triền thông, mà còn để đắm mình trong những đêm nhạc mang sắc thái riêng của thành phố.

Đà Lạt vốn đã có sẵn những điều kiện để âm nhạc thăng hoa: khí trời se lạnh, những con dốc quanh co, những công trình kiến trúc nhuốm màu thời gian và một đời sống nghệ thuật giàu cảm xúc. Giữa không gian ấy, jazz tìm thấy sự đồng điệu lạ kỳ, phóng khoáng mà sâu lắng, ngẫu hứng mà đầy chất tự tình.

Có lẽ, để yêu jazz, người ta chẳng cần am hiểu những cấu trúc hòa âm phức tạp. Đôi khi, chỉ một tiếng saxophone ngân lên giữa đêm Đà Lạt, vài nốt piano rơi nhẹ vào khoảng lặng, hay tiếng guitar bất chợt chuyển mình theo một nhịp điệu ngẫu hứng cũng đủ khiến lòng người xao xuyến.

Jazz có nét gì đó rất giống Đà Lạt. Có những khúc quanh bất ngờ, những khoảng lặng miên man, những giai điệu tưởng chừng phiêu du vô định nhưng rồi lại gặp nhau trong một sự hòa quyện đầy mê hoặc. Như những con đường phố núi, cứ quanh co qua bao triền dốc, để rồi bất chợt mở ra một khoảng trời thơ mộng.

Đêm nay, khi những nốt nhạc cuối cùng ngân lên rồi tan vào màn sương, Đà Lạt sẽ trở về với vẻ trầm mặc quen thuộc. Mặt hồ Xuân Hương lại lặng im dưới ánh đèn, những con dốc chìm dần trong hơi lạnh. Chỉ có dư âm của những giai điệu dường như vẫn còn đâu đó, theo bước chân người rời phố núi, theo những nỗi nhớ chưa kịp gọi thành tên.

Sân khấu rồi sẽ khép màn, nhưng dư âm của những thanh âm ấy vẫn còn ở lại, như một khúc tình ca Đà Lạt gửi vào sương. Trong ảnh: Yellow Star Bigband mang đến những giai điệu jazz rộn ràng giữa phố núi. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)