Jay-Z tiết lộ mối quan hệ với Nas sau nhiều thập kỷ đối đầu: Từ kỳ phùng địch thủ đến tình bạn đáng quý

Trong tập 7 của loạt phim tài liệu JAŸ-Z in 8, phát sóng ngày 9/10, Jay-Z nhìn lại mối quan hệ phức tạp với Nas, rapper kém ông ba tuổi. Từng là hai đối thủ đáng gờm của hip-hop Mỹ trong những năm đầu thập niên 2000, cả hai giờ đây đã có thể gác lại quá khứ để xây dựng tình bạn. Theo Jay-Z, cuộc đối đầu giữa họ ban đầu chủ yếu xuất phát từ sự cạnh tranh nghề nghiệp, dù mọi chuyện từng có lúc trở nên căng thẳng và mang tính cá nhân.

Jay-Z và Nas bắt đầu tạo dựng tên tuổi trong thập niên 1990, thời điểm hip-hop Mỹ chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nghệ sĩ. Nas phát hành album đầu tay Illmatic năm 1994, trong khi Jay-Z ra mắt Reasonable Doubt năm 1996. Cả hai đều nhận được sự tôn trọng trong giới rap nhờ phong cách riêng và khả năng sáng tác lời rap giàu cá tính.

Tuy nhiên, bên cạnh sự cạnh tranh về âm nhạc, mối quan hệ giữa hai rapper còn chịu ảnh hưởng từ những kỳ vọng và hiểu lầm trong quá trình làm nghề. Jay-Z tiết lộ một trong những nguyên nhân khiến ông không hài lòng với Nas là việc đối phương không xuất hiện tại phòng thu như đã hẹn để thực hiện một dự án hợp tác.

"Anh ấy đã không đến phòng thu. Tôi không phải kiểu người thích điều đó, khi ai đó nói sẽ đến rồi lại không xuất hiện. Tôi không thể trông cậy vào người như vậy, nên sẽ không bao giờ mời anh ấy nữa", Jay-Z kể lại.

Dù vậy, rapper 56 tuổi nhấn mạnh rằng vào thời điểm đó, sự việc chưa khiến hai người trở thành kẻ thù. Ông cho biết mình chỉ quyết định không tiếp tục đề nghị Nas hợp tác, thay vì xem đây là một mâu thuẫn nghiêm trọng.

Tuy nhiên, những bất đồng dần tích tụ khi Jay-Z cho rằng một số lời rap trong album thứ hai của Nas mang hàm ý công kích mình. Từ sự khó chịu ban đầu, mối quan hệ giữa hai người bước vào giai đoạn căng thẳng, trước khi phát triển thành một trong những cuộc đối đầu nổi tiếng nhất lịch sử hip-hop.

Mâu thuẫn giữa Jay-Z và Nas thường được nhắc đến như một trong những màn đối đầu đáng chú ý nhất của rap Mỹ đầu những năm 2000. Năm 2001, Jay-Z phát hành Takeover, ca khúc nhắm trực tiếp đến Nas và một số đối thủ khác. Nas đáp trả bằng Ether, tác phẩm sau này trở thành một trong những bản rap công kích kinh điển.

Cuộc đối đầu không chỉ thu hút sự chú ý của người hâm mộ mà còn tạo ra những cuộc tranh luận kéo dài về khả năng viết lời, phong cách biểu diễn và vị thế của mỗi rapper trong văn hóa hip-hop. Trong bối cảnh rap vốn đề cao cá tính và tinh thần cạnh tranh, những màn đáp trả bằng âm nhạc càng khiến tên tuổi của cả hai được nhắc đến rộng rãi.

Nhìn lại sự việc sau nhiều năm, Jay-Z cho rằng cuộc cạnh tranh đã vượt khỏi giới hạn thông thường của một cuộc so tài nghệ thuật, nhưng không đồng nghĩa với sự thù ghét sâu sắc.

"Chuyện đã trở nên cá nhân, nhưng thực ra không hoàn toàn là như vậy", ông chia sẻ. Jay-Z cũng khẳng định cuộc đối đầu không dẫn đến bạo lực. Sau khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm, hai người dần bước qua những bất đồng và tiếp tục con đường riêng. Điều đáng chú ý là, bất chấp những lời công kích từng dành cho nhau trong âm nhạc, cả hai vẫn có sự tôn trọng nhất định đối với tài năng của đối phương.

Với Jay-Z, sự cạnh tranh giữa hai rapper không đơn thuần là cuộc chiến nhằm xác định ai xuất sắc hơn. Đó còn là động lực thúc đẩy mỗi người hoàn thiện bản thân, duy trì sức sáng tạo và khẳng định vị trí trong một thị trường âm nhạc có tính cạnh tranh cao.

Trong cuộc trò chuyện, Jay-Z cho rằng việc đối đầu với mình có thể đã góp phần thúc đẩy Nas hoạt động âm nhạc đều đặn hơn. Theo ông, ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Nas đôi khi phát hành một album rồi tạm thời rút lui khỏi sự chú ý của công chúng. Sau cuộc cạnh tranh giữa hai người, rapper này dường như trở nên tích cực hơn trong việc sáng tác và phát hành sản phẩm. "Phải ghi nhận rằng anh ấy thực sự đã đáp trả cuộc cạnh tranh đó", Jay-Z nhận xét về Nas.

Ông cũng thận trọng khi đánh giá ảnh hưởng của bản thân đối với sự thay đổi này, nhưng cho rằng cuộc đối đầu có thể đã tạo thêm động lực cho đối thủ. Trong khi đó, Jay-Z khẳng định mình cũng được hưởng lợi từ sự cạnh tranh.

"Vào thời điểm đó, tôi đang ở đỉnh cao. Đó là giai đoạn The Blueprint, Vol. 2, khi tôi bán được 5-6 triệu bản thu âm, đi lưu diễn và cảm thấy mình không thể bị ngăn cản. Cuộc cạnh tranh chắc chắn đã giúp tôi duy trì sự sắc bén trong lĩnh vực đó", ông nói.

Những chia sẻ của Jay-Z cho thấy cách nhìn có phần khác biệt khi đặt trong bối cảnh hiện tại. Thay vì tiếp tục nhấn mạnh thắng thua, ông nhìn nhận cuộc đối đầu như một phần của quá trình phát triển nghệ thuật. Sự cạnh tranh buộc mỗi người phải tìm cách vượt qua giới hạn của chính mình, đồng thời tạo ra những tác phẩm có sức ảnh hưởng lâu dài.

Ở góc độ này, mâu thuẫn giữa Jay-Z và Nas không chỉ là câu chuyện về những lời rap công kích. Nó còn phản ánh văn hóa hip-hop, nơi những cuộc so tài bằng ngôn từ có thể trở thành động lực sáng tạo, góp phần định hình sự nghiệp và di sản của nghệ sĩ.

Sau giai đoạn căng thẳng, Jay-Z và Nas dần hàn gắn mối quan hệ. Một trong những dấu mốc đáng chú ý của quá trình này là màn tái hợp trên ca khúc Sorry Not Sorry của DJ Khaled, phát hành năm 2022. Sự xuất hiện chung của hai rapper từng đối đầu khiến người hâm mộ chú ý, bởi đây là minh chứng rõ ràng cho việc những bất đồng trong quá khứ không còn là rào cản đối với họ.

DJ Khaled từng chia sẻ với tạp chí PEOPLE rằng ý tưởng kết nối Jay-Z và Nas nảy sinh sau một bữa tối có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ. Tại đó, ông chứng kiến hai người trò chuyện vui vẻ và nhận ra họ hoàn toàn có thể cùng thực hiện một dự án âm nhạc.

Khaled cho biết ông mất khoảng 4-5 năm mới đủ tự tin để đề nghị cả hai tham gia sản phẩm của mình. Khi lời mời được đưa ra, Jay-Z và Nas đều đồng ý. Với nhà sản xuất này, việc đưa hai rapper từng có mâu thuẫn lên cùng một ca khúc là giấc mơ thành hiện thực, đồng thời là món quà dành cho người hâm mộ hip-hop.

Trong tập phim tài liệu mới, Jay-Z cũng xác nhận mối quan hệ hiện tại giữa hai người đã khác xa thời kỳ đối đầu. "Sau đó, chúng tôi tiếp tục cuộc sống của mình. Và giờ đây, chúng tôi thực sự là những người bạn rất tốt", ông nói.

Sau hàng chục năm, câu chuyện giữa Jay-Z và Nas cho thấy một cuộc đối đầu trong âm nhạc không nhất thiết phải kéo dài thành sự thù địch ngoài đời thực. Những khác biệt từng khiến cả hai trở thành đối thủ cuối cùng cũng được đặt lại đúng vị trí: một phần của lịch sử sự nghiệp, thay vì rào cản cho mối quan hệ hiện tại.

Từ một lần lỡ hẹn trong phòng thu đến những bản rap công kích làm nên lịch sử, hành trình của Jay-Z và Nas là minh chứng cho sức mạnh của sự cạnh tranh trong nghệ thuật. Khi thời gian trôi qua, điều còn lại không chỉ là những ca khúc từng khuấy đảo cộng đồng hip-hop, mà còn là khả năng nhìn nhận đối thủ bằng sự tôn trọng và bước tiếp sau những bất đồng.