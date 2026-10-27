Jay-Z sẽ trình diễn tại Super Bowl Halftime Show 2027 sau 7 năm làm nhà sản xuất

NFL, nền tảng Apple Music và công ty giải trí Roc Nation vừa chính thức công bố nam rapper Jay-Z sẽ đảm nhận vị trí nghệ sĩ biểu diễn chính (headliner) tại Super Bowl Halftime Show 2027. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 14/2/2027 tại sân vận động SoFi ở Inglewood, Los Angeles, California.

Video trên trang chủ NFL công bố Jay-Z là headliner của sự kiện Super Bowl LXI.

Ngay sau khi tin tức được công bố, Jay-Z chia sẻ: “Từ album đầu tay Reasonable Doubt đến sân khấu Super Bowl Halftime, đó là cả một hành trình dài. Ba mươi năm âm nhạc, lao động và văn hóa trên sân khấu lớn nhất thế giới. Chặng đường này tiếp tục là một giấc mơ trở thành hiện thực”.

Về phía ban tổ chức, Ủy viên điều hành NFL - Roger Goodell cho biết giải đấu đã có kế hoạch mời nam rapper biểu diễn từ khi hai bên bắt đầu ký hợp đồng hợp tác vào năm 2019. Theo ông Goodell, điều khoản thảo luận ban đầu giữa NFL và Roc Nation đi kèm nguyện vọng Jay-Z sẽ tự mình lên sân khấu biểu diễn vào một thời điểm thích hợp do chính anh lựa chọn.

Jay-Z và Ủy viên điều hành NFL - Roger Goodell tại buổi họp báo công bố thỏa thuận hợp tác giữa NFL và Roc Nation năm 2019.

Trước khi công bố chính thức, các nguồn tin từ Puck News và Entertainment Weekly cho biết Jay-Z đã cân nhắc mời một số nghệ sĩ khác, trong đó có Justin Bieber và Miley Cyrus, trước khi quyết định tự đảm nhận vị trí diễn chính trong chương trình. Lựa chọn này được đưa ra ngay sau khi nam rapper 56 tuổi vừa kết thúc chuyến lưu diễn kỷ niệm 30 năm ra mắt album đầu tay Reasonable Doubt và các dấu mốc sự nghiệp, với điểm dừng chân cuối cùng vào cuối tuần qua cũng chính tại sân vận động SoFi.

Sự kiện năm 2027 sẽ đánh dấu lần đầu tiên Jay-Z biểu diễn tại một chương trình truyền hình quy mô lớn kể từ sau khi phát hành album solo gần nhất mang tên 4:44 vào năm 2017 và album hợp tác Everything Is Love cùng vợ vào năm 2018. Với sự tham gia này, Jay-Z và Beyoncé trở thành cặp vợ chồng từng giữ vai trò biểu diễn chính tại Super Bowl. Trước đó, Beyoncé từng biểu diễn chính vào năm 2013 và góp mặt với tư cách khách mời trong phần trình diễn của Coldplay vào năm 2016.

Jay-Z và Beyoncé đều từng giữ vị trí nghệ sĩ chính tại Super Bowl Halftime Show.

Jay-Z, tên thật là Shawn Carter, là nghệ sĩ Hip-Hop từng giành tới 25 giải Grammy với 89 đề cử. Bên cạnh các sản phẩm âm nhạc ghi dấu ấn như Reasonable Doubt, The Blueprint hay ca khúc Empire State of Mind, anh mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh và thành lập công ty giải trí Roc Nation vào năm 2008.

Jay-Z sở hữu 25 tượng vàng Grammy trong suốt ba thập kỷ hoạt động âm nhạc.

Từ năm 2019, Roc Nation đảm nhận vai trò tư vấn chiến lược và đồng sản xuất các chương trình âm nhạc giữa giờ cho NFL. Các kỳ Super Bowl do công ty này tham gia tổ chức ghi nhận sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Shakira, Jennifer Lopez, dàn rapper West Coast (Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige), Rihanna, Usher và gần đây nhất là Bad Bunny vào đầu năm 2026.

Bad Bunny là nghệ sĩ biểu diễn chính Super Bowl Halftime Show 2026.

Ở kỳ đại hội năm 2027, Roc Nation tiếp tục giữ vai trò sản xuất điều hành, với vị trí đạo diễn do Hamish Hamilton phụ trách. Trận đấu và phần trình diễn giữa giờ sẽ được tiếp sóng trên kênh ABC, ESPN và hệ thống Disney+.