Jay-Z lần đầu đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính tại Super Bowl 2027

Sau nhiều năm đứng sau thành công của chương trình biểu diễn giữa giờ Super Bowl với vai trò nhà sản xuất, Jay-Z sẽ lần đầu trực tiếp bước lên sân khấu của sự kiện thể thao đình đám này vào năm 2027. Sự xuất hiện của nam rapper tại Super Bowl LXI được kỳ vọng trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật của anh.

Theo thông tin được NFL, Apple Music và Roc Nation công bố ngày 26/10, Jay-Z sẽ là nghệ sĩ chính của chương trình Apple Music Super Bowl LXI Halftime Show, diễn ra ngày 14/2/2027 tại sân vận động SoFi ở Inglewood, California, Mỹ. Thông báo được đưa ra sau nhiều ngày xuất hiện những đồn đoán về khả năng nam rapper góp mặt tại sự kiện.

Chia sẻ về cột mốc này, Jay-Z cho biết: "Từ Reasonable Doubt đến việc đứng trên sân khấu Super Bowl Halftime, đây là một hành trình dài. Ba mươi năm âm nhạc, công việc và văn hóa trên sân khấu lớn nhất thế giới. Hành trình này tiếp tục là một giấc mơ trở thành hiện thực".

Đáng chú ý, đây là lần đầu Jay-Z trực tiếp đảm nhận vai trò nghệ sĩ biểu diễn chính tại chương trình kể từ khi công ty Roc Nation của anh hợp tác với NFL vào năm 2019. Trước đó, nam rapper chủ yếu tham gia tư vấn và sản xuất các tiết mục giải trí, góp phần định hình diện mạo của một trong những sân khấu âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Ủy viên NFL Roger Goodell cho biết ông đã mong muốn Jay-Z tự mình biểu diễn tại Super Bowl từ nhiều năm trước. Khi hai bên bắt đầu hợp tác với Roc Nation, Goodell từng bày tỏ mong muốn nam rapper sẽ bước lên sân khấu vào thời điểm anh cảm thấy phù hợp.

"Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã có vinh dự được hợp tác chặt chẽ với Jay-Z và Roc Nation, đồng thời chứng kiến tác động phi thường mà anh ấy tạo ra đối với chương trình biểu diễn giữa giờ Super Bowl", Goodell chia sẻ. Ông cũng bày tỏ sự hào hứng khi khán giả trên toàn thế giới có cơ hội thưởng thức tài năng nghệ thuật, sự sáng tạo và tầm ảnh hưởng văn hóa của Jay-Z trên sân khấu này.

Oliver Schusser, Phó chủ tịch phụ trách âm nhạc và nội dung quốc tế của Apple, cũng đánh giá cao những đóng góp của nam rapper đối với văn hóa âm nhạc toàn cầu. Theo ông, việc Jay-Z trực tiếp biểu diễn là bước tiếp nối đáng chú ý trong mối quan hệ hợp tác giữa Apple Music, NFL và Roc Nation.

Mối quan hệ hợp tác giữa Jay-Z và NFL bắt đầu vào năm 2019, trong bối cảnh giải đấu tìm cách mở rộng ảnh hưởng văn hóa và triển khai các sáng kiến cộng đồng thông qua âm nhạc. Theo thỏa thuận, Roc Nation tham gia tư vấn cho NFL về các chương trình giải trí, bao gồm tiết mục biểu diễn giữa giờ Super Bowl, đồng thời phối hợp thực hiện những hoạt động xã hội.

Kể từ đó, công ty của Jay-Z đã góp phần đưa nhiều nghệ sĩ hàng đầu đến với sân khấu này. Chương trình năm 2020 có sự tham gia của Shakira và Jennifer Lopez, mở đầu cho giai đoạn hợp tác đáng chú ý giữa Roc Nation và NFL. Những năm tiếp theo, Super Bowl Halftime Show tiếp tục trở thành điểm hẹn của các ngôi sao âm nhạc quốc tế, từ The Weeknd, Rihanna đến Usher và Kendrick Lamar.

Tuy nhiên, quyết định hợp tác với NFL từng khiến Jay-Z vấp phải tranh luận. Trước đó, nam rapper công khai ủng hộ Colin Kaepernick, cựu cầu thủ San Francisco 49ers, người trở thành tâm điểm tranh cãi sau các cuộc biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc và tình trạng bạo lực của cảnh sát tại Mỹ. Kaepernick cho rằng sự hợp tác giữa Jay-Z và NFL tạo ra mâu thuẫn với lập trường trước đây của nam rapper.

Dù gây nhiều ý kiến trái chiều, mối quan hệ giữa Roc Nation và NFL vẫn được duy trì, thậm chí được gia hạn vào năm 2024. Việc Jay-Z trở thành nghệ sĩ chính của Super Bowl LXI vì thế không chỉ đánh dấu bước chuyển từ hậu trường ra sân khấu mà còn cho thấy mối liên kết ngày càng sâu sắc giữa anh và giải đấu.

Thông báo về Super Bowl 2027 được đưa ra sau một năm Jay-Z tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm sự nghiệp dưới tên gọi "Jay-Z 30". Chuỗi sự kiện bắt đầu với màn trình diễn tại Roots Picnic vào cuối tháng 5, tiếp nối bằng ba đêm diễn cháy vé tại sân vận động Yankee ở New York trong tháng 7, nhằm kỷ niệm 25 năm album The Blueprint và 30 năm album đầu tay Reasonable Doubt.

Nam rapper cũng tổ chức các buổi biểu diễn tại Paris và London, đồng thời tham gia loạt phim tài liệu gồm tám phần Jay-Z in 8, trò chuyện với nhà sản xuất âm nhạc Rick Rubin về những ca khúc nổi bật cũng như các tác phẩm ít được biết đến trong sự nghiệp.

Cuối tuần trước thời điểm công bố thông tin về Super Bowl, Jay-Z khép lại chuỗi đêm diễn tại sân vận động SoFi bằng hai buổi biểu diễn có sự góp mặt của nhiều khách mời như Dr. Dre, Snoop Dogg, DJ Khaled, John Legend, Too Short, Scarface và con gái anh, Blue Ivy Carter.

Sinh năm 1969 với tên khai sinh Shawn Carter, Jay-Z hiện là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn của làng rap Mỹ. Anh sở hữu 25 giải GRAMMY cùng 89 đề cử, đồng thời ghi dấu ấn với những album như Reasonable Doubt, The Blueprint và The Black Album. Danh mục ca khúc nổi tiếng của anh có Hard Knock Life (Ghetto Anthem), 99 Problems và Empire State of Mind, bản song ca cùng Alicia Keys.

Album đầu tay Reasonable Doubt được đưa vào Đại sảnh Danh vọng GRAMMY năm 2025. Trước đó, Jay-Z trở thành rapper đầu tiên được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ vào năm 2017 và được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll năm 2021. Bên cạnh âm nhạc, anh còn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực xuất bản, quản lý nghệ sĩ và thể thao, nổi bật với việc thành lập Roc Nation năm 2008.

Dù đạt nhiều thành tựu, việc Jay-Z đảm nhận sân khấu Super Bowl vẫn thu hút những ý kiến trái chiều. Album solo gần nhất của anh, 4:44, phát hành năm 2017, trong khi album hợp tác cùng vợ Beyoncé dưới tên The Carters ra mắt năm 2018. Một số ý kiến đặt câu hỏi liệu nam rapper có đủ những bản hit mới để tạo nên màn trình diễn hấp dẫn với khán giả đại chúng hay không. Tuy nhiên, kho tàng âm nhạc kéo dài ba thập kỷ cùng sức ảnh hưởng của Jay-Z vẫn là những yếu tố khiến màn xuất hiện sắp tới được chú ý.

Jay-Z sẽ kế nhiệm Bad Bunny, nghệ sĩ đảm nhận chương trình giữa giờ tại Super Bowl LX hồi tháng 2/2026. Nam ca sĩ người Puerto Rico đã biến sân khấu thành không gian tôn vinh văn hóa Latin, với bối cảnh lấy cảm hứng từ đời sống cộng đồng, những khách mời nổi tiếng và các tiết mục mang đậm màu sắc quê hương.

Màn trình diễn có sự xuất hiện của Lady Gaga và Ricky Martin, bên cạnh những gương mặt như Jessica Alba, Karol G, Cardi B, Young Miko và Pedro Pascal. Theo số liệu được Variety dẫn lại, chương trình đạt trung bình 128,2 triệu khán giả, vượt mức trung bình 124,9 triệu người xem của toàn bộ trận Super Bowl, dù thấp hơn con số 133,5 triệu khán giả của Kendrick Lamar vào năm 2025.

Tiết mục của Bad Bunny sau đó giành 7 giải Emmy, trong đó có các hạng mục về chỉ đạo âm nhạc, biên đạo, hòa âm, thiết kế ánh sáng và đạo diễn. Thành tích này càng nâng cao kỳ vọng dành cho nghệ sĩ tiếp theo của chương trình.

Super Bowl Halftime Show từ lâu không chỉ là tiết mục giải trí trong giờ nghỉ của một trận đấu bóng bầu dục. Đây còn là sân khấu để những tên tuổi lớn giới thiệu âm nhạc, bản sắc và thông điệp văn hóa trước hàng trăm triệu khán giả. Những nghệ sĩ từng biểu diễn tại đây có thể kể đến Michael Jackson, Madonna, Beyoncé, Rihanna, Bruno Mars và Kendrick Lamar.

Với Jay-Z, Super Bowl LXI mang ý nghĩa đặc biệt hơn một màn trình diễn thông thường. Sau nhiều năm lựa chọn đứng phía sau để góp phần đưa các nghệ sĩ khác lên sân khấu, anh sẽ trực tiếp trở thành tâm điểm của sự kiện mà mình đã tham gia định hình. Câu hỏi được đặt ra lúc này không chỉ là Jay-Z sẽ lựa chọn những bản hit nào, mà còn là cách nam rapper biến hành trình 30 năm âm nhạc thành một màn trình diễn xứng tầm với sân khấu lớn nhất của NFL.