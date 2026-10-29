Jay-Z được chọn biểu diễn Super Bowl 2027, lãnh đạo NFL lên tiếng

Trong cuộc phỏng vấn với Ebro Darden và Eddie Francis trên chương trình The Ebro Show của Apple Music ngày 27/10, Roger Goodell tiết lộ kế hoạch đưa Jay-Z lên sân khấu Super Bowl đã được hai bên đề cập từ trước. Theo ông, đây không phải quyết định bất ngờ mà là điều họ từng mong muốn thực hiện vào thời điểm thích hợp.

"Chúng tôi luôn mong muốn điều này sẽ xảy ra vào một thời điểm nào đó", Goodell chia sẻ, đồng thời cho biết ông đã đề cập đến khả năng này với Jay-Z ngay từ khi hai bên bắt đầu hợp tác. Tuy nhiên, nam rapper khi đó vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngày 26/10, Apple Music, NFL và Roc Nation chính thức công bố Jay-Z sẽ đảm nhận màn trình diễn giữa giờ tại Super Bowl LXI. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt sau những đồn đoán rằng nam rapper, người có công ty tham gia đồng sản xuất chương trình, đã tự lựa chọn mình thay vì những ứng viên tiềm năng khác như Miley Cyrus và Justin Bieber.

Dù vậy, Goodell cho biết Jay-Z đã thể hiện rõ mong muốn biểu diễn trong năm nay. Theo ông, quyết định này có liên quan đến cột mốc 30 năm phát hành album đầu tay Reasonable Doubt, chuyến lưu diễn gần đây của nam rapper và địa điểm tổ chức trận đấu tại khu vực Los Angeles.

"Tôi nghĩ ông ấy đã có tầm nhìn của mình, ông ấy đã hiểu mình muốn làm gì", người đứng đầu NFL nhận xét.

Không chỉ ủng hộ lựa chọn nghệ sĩ, Goodell còn đánh giá cao những đóng góp của Jay-Z đối với các chương trình giải trí giữa giờ Super Bowl. Kể từ khi Roc Nation hợp tác với NFL vào năm 2019, công ty đã tham gia tư vấn và sản xuất các màn trình diễn, góp phần định hình chương trình âm nhạc tại sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ.

"Ông ấy đã đóng góp rất lớn giúp chúng tôi nâng tầm toàn bộ chương trình biểu diễn giữa giờ nghỉ Super Bowl", Goodell nói. Ông cũng ca ngợi khả năng sáng tạo, tư duy kinh doanh và sự nhạy bén của Jay-Z, khẳng định bản thân tin tưởng vào năng lực cũng như những quyết định của nam rapper.

Tuy nhiên, sự hợp tác giữa Jay-Z và NFL vẫn là chủ đề gây tranh luận, đặc biệt trong bối cảnh những bất đồng liên quan đến Colin Kaepernick chưa hoàn toàn lắng xuống.

Trong cuộc phỏng vấn với NPR hồi tháng 9, Kaepernick từng chỉ trích quyết định hợp tác với NFL của Jay-Z. Cựu cầu thủ San Francisco 49ers cho rằng thỏa thuận này đã làm suy yếu những cuộc biểu tình của các vận động viên da đen nhằm phản đối bất công chủng tộc. Trước đó, Kaepernick từng gây chú ý khi quỳ gối trong lúc quốc ca Mỹ vang lên tại các trận đấu để phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc và bạo lực của cảnh sát.

Tranh luận tiếp tục được khơi lại trên chương trình The View, khi người dẫn chương trình Sunny Hostin đặt câu hỏi về những thay đổi thực chất mà sự hợp tác giữa Jay-Z và NFL mang lại ngoài giá trị giải trí.

Hostin cho rằng dù Jay-Z là lựa chọn phù hợp cho sân khấu Super Bowl, NFL vẫn cần cải thiện cơ hội dành cho người da đen ở các vị trí lãnh đạo. Bà dẫn ra sự chênh lệch giữa tỷ lệ cầu thủ da đen và tỷ lệ huấn luyện viên da đen, đồng thời chỉ ra tình trạng thiếu vắng các chủ sở hữu đội bóng là người da đen.

Theo Hostin, thành công của Jay-Z không nên chỉ được đánh giá qua những chương trình biểu diễn quy mô lớn, mà còn cần gắn với những đóng góp thiết thực cho sự bình đẳng trong giải đấu.

Super Bowl LXI dự kiến diễn ra ngày 14/2/2027 tại sân vận động SoFi ở Inglewood, California. Bên cạnh sức hút từ trận đấu, màn trình diễn của Jay-Z được kỳ vọng trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Tuy nhiên, những tranh luận xoay quanh quyết định này cũng cho thấy kỳ vọng của công chúng đối với nam rapper không chỉ dừng lại ở âm nhạc, mà còn nằm ở vai trò và ảnh hưởng của anh trong một trong những giải đấu thể thao có sức lan tỏa lớn nhất nước Mỹ.