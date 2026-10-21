Jay-Z được cho là sẽ biểu diễn tại Super Bowl 2027

Jay-Z được cho là sẽ trở thành nghệ sĩ biểu diễn giữa giờ giải lao Super Bowl 2027 tại Los Angeles, đánh dấu lần đầu tiên rapper đình đám xuất hiện trên sân khấu của sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ. Thông tin gây chú ý bởi ông hiện nắm vai trò quan trọng trong việc lựa chọn nghệ sĩ biểu diễn thông qua công ty giải trí Roc Nation.

Theo Puck, Jay-Z đã tự chọn mình cho vị trí biểu diễn giữa giờ giải lao Super Bowl, dự kiến diễn ra tại sân vận động SoFi, Los Angeles, vào ngày 14/2/2027. Nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên nam rapper góp mặt với tư cách nghệ sĩ chính trong chương trình giải trí đặc biệt này.

Trước đó, theo TMZ, nhiều ngôi sao nổi tiếng như Miley Cyrus, Harry Styles và Justin Bieber được cho là những ứng cử viên tiềm năng cho vị trí biểu diễn danh giá. Tuy nhiên, thông tin Jay-Z có thể trở thành nhân vật trung tâm của chương trình đang thu hút sự quan tâm, nhất là khi ông đồng thời là người có ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn nghệ sĩ cho Super Bowl.

Jay-Z dự kiến có hai đêm biểu diễn vào thứ Sáu và thứ Bảy tại sân vận động SoFi trong tuần này. Theo các nguồn tin, nam rapper có thể tận dụng dịp này để công bố thông tin liên quan đến màn trình diễn tại Super Bowl 2027. Dù vậy, kế hoạch trên hiện vẫn cần được xác nhận chính thức.

Sự kiện cũng gợi nhắc đến những lần Beyoncé, vợ Jay-Z, góp mặt tại sân khấu Super Bowl. Năm 2013, nữ ca sĩ đảm nhận phần trình diễn giữa giờ giải lao tại New Orleans, bang Louisiana. Ba năm sau, cô trở lại với tư cách khách mời đặc biệt, kết hợp cùng Bruno Mars trong màn trình diễn của Coldplay tại Santa Clara, California.

Trong khi đó, Jay-Z vừa trải qua một năm hoạt động âm nhạc sôi nổi. Năm 2026, ông tổ chức chuỗi buổi biểu diễn trực tiếp thành công, trong đó có hai đêm diễn cháy vé tại sân vận động Yankee ở New York hồi tháng 7.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Jay-Z còn có ảnh hưởng đáng kể trong ngành công nghiệp giải trí Mỹ thông qua Roc Nation, công ty do ông thành lập năm 2008. Năm 2019, Roc Nation ký thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL), hướng đến việc nâng cao trải nghiệm giải trí tại các trận đấu và thúc đẩy những sáng kiến về công bằng xã hội.

Đến năm 2024, ủy viên NFL Roger Goodell gia hạn thỏa thuận hợp tác thêm năm năm, cho thấy mối quan hệ giữa hai bên tiếp tục được duy trì.

Nếu thông tin về Super Bowl 2027 trở thành hiện thực, Jay-Z sẽ đứng ở một vị trí đặc biệt: vừa là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng, vừa là người tham gia định hình chương trình giải trí giữa giờ của NFL. Điều này cũng khiến sự xuất hiện của ông trở thành chủ đề đáng chú ý đối với người hâm mộ âm nhạc và thể thao Mỹ.