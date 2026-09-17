JAY-Z bất ngờ khi những điều từng viết trong âm nhạc trở thành hiện thực

Từ những ngày đầu viết rap ở Brooklyn đến khi trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, JAY-Z nhận ra rằng không ít điều anh từng viết khi còn trẻ đã lần lượt trở thành hiện thực. Với nam rapper, sức mạnh của việc biến ước mơ thành sự thật đến giờ vẫn khiến anh kinh ngạc.

Tại buổi ra mắt bộ phim tài liệu sắp phát hành "JAY-Z IN 8", JAY-Z có dịp nhìn lại hành trình kéo dài nhiều thập kỷ của mình, từ âm nhạc, sáng tạo cho đến kinh doanh. Bộ phim dự kiến ra mắt trên HBO Max vào ngày 18/9, tập trung khai thác những dấu mốc đã góp phần đưa anh từ một nghệ sĩ trẻ ở Brooklyn trở thành một doanh nhân toàn cầu.

Trong cuộc trò chuyện với Mona Kosar Abdi của Extra, JAY-Z đặc biệt nhắc đến những lời rap mà anh từng viết ở tuổi 20 và 30. Khi nhìn lại, nam rapper nhận ra nhiều hình ảnh, tham vọng và mục tiêu từng xuất hiện trong âm nhạc của mình đã dần trở thành cuộc sống thực. "Có rất nhiều điều được hiện thực hóa. Rất nhiều thứ tôi đưa vào đó đã trở thành hiện thực. Điều đó khá đáng kinh ngạc", JAY-Z chia sẻ.

Điều khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý là những lời rap ấy được viết vào thời điểm JAY-Z vẫn đang trên hành trình tìm kiếm vị trí của mình trong làng Hip-Hop. Xuất thân từ khu nhà ở xã hội Marcy Projects ở Brooklyn, anh từng bước xây dựng sự nghiệp bằng âm nhạc, đồng thời sớm cho thấy tham vọng vượt ra ngoài vai trò của một rapper.

Năm 1994, JAY-Z cùng Damon Dash và Kareem "Biggs" Burke thành lập Roc-A-Fella Records. Ba năm sau, Island Def Jam mua lại 50% cổ phần của hãng với giá 1,5 triệu USD. Đây được xem là một trong những bước ngoặt quan trọng đầu tiên trong hành trình kinh doanh của JAY-Z, đồng thời cho thấy khả năng nhìn nhận cơ hội bên ngoài âm nhạc của anh.

Sau đó, tham vọng của JAY-Z tiếp tục mở rộng. Năm 1999, anh ra mắt thương hiệu thời trang Rocawear và đến năm 2007 bán lại thương hiệu này cho Iconix với giá 204 triệu USD. Năm 2008, anh thành lập Roc Nation, tiếp tục mở rộng hoạt động sang quản lý nghệ sĩ, thể thao và giải trí. Đến năm 2018, JAY-Z cùng các đối tác thành lập Marcy Venture Partners, tập trung vào lĩnh vực đầu tư.

Những bước đi ấy cho thấy JAY-Z không xem âm nhạc là điểm kết thúc của sự nghiệp. Ngược lại, những trải nghiệm từ Brooklyn, âm nhạc và quá trình trưởng thành đã trở thành nền tảng để anh xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh rộng lớn hơn.

Trong nhiều thập kỷ, danh mục hoạt động của JAY-Z tiếp tục mở rộng sang âm nhạc, quản lý thể thao, đầu tư và các thương hiệu đồ uống. Forbes sau đó công nhận anh là tỷ phú, đưa nam rapper trở thành một trong những nghệ sĩ Hip-Hop thành công nhất khi bước sang lĩnh vực kinh doanh.

Tuy nhiên, JAY-Z cho rằng thành công cũng đi kèm những áp lực mới. Khi một nghệ sĩ đã đạt đến một mức độ thành công nhất định, việc cố gắng lặp lại công thức từng giúp mình thành công có thể trở thành một cái bẫy.

"Là một nghệ sĩ, bạn có thể vấp phải rất nhiều cạm bẫy, và bạn có thể rơi vào cái bẫy khi cố gắng tái tạo thành công của chính mình", anh nói.

Theo JAY-Z, việc thử sức ở những lĩnh vực mới luôn đi kèm cảm giác bất an. Thay vì né tránh, anh lựa chọn chấp nhận sự khó chịu và tiếp tục tiến về phía trước. "Thử sức ở những lĩnh vực mới khá đáng sợ. Tôi cố gắng tiến về phía trước và chấp nhận sự khó chịu đó", nam rapper chia sẻ.

Hành trình của JAY-Z vì thế không chỉ là câu chuyện về một nghệ sĩ thành công hay một rapper trở thành tỷ phú. Đó còn là câu chuyện về một người từng viết ra những giấc mơ khi tuổi đời còn rất trẻ, rồi nhiều năm sau chứng kiến một phần trong số đó trở thành hiện thực.

Chính sự chuyển đổi ấy khiến JAY-Z nhìn lại những ca khúc cũ bằng một cảm giác đặc biệt. Những câu rap từng được viết trong một căn phòng, một phòng thu hay giữa những năm tháng còn nhiều bất định, giờ đây trở thành lời nhắc về cách anh từng hình dung tương lai của chính mình.

Và có lẽ, điều khiến JAY-Z kinh ngạc nhất không phải là việc anh đã đạt được bao nhiêu tiền hay xây dựng bao nhiêu doanh nghiệp, mà là việc những điều từng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của một chàng trai trẻ ở Marcy Projects cuối cùng lại có thể bước ra đời thực.