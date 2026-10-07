Jay Park hủy show tại Anh chỉ 3 tuần trước ngày diễn

Jay Park bất ngờ hủy đêm diễn tại Edinburgh, Anh chỉ khoảng 3 tuần trước ngày dự kiến tổ chức khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Cụ thể, ngày 5/10, công ty quản lý MORE VISION của Jay Park đưa ra thông báo chính thức về việc hủy show thuộc 2026 Jay Park World Tour SERENADES & BODY ROLLS with Special Guest LONGSHOT, dự kiến diễn ra tại Edinburgh vào ngày 28/10.

Jay Park bất ngờ hủy đêm diễn tại Edinburgh, Anh.

“Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng buổi biểu diễn tại Edinburgh, Anh, dự kiến diễn ra vào ngày 28/10, đã bị hủy do những tình huống không lường trước”, MORE VISION cho biết.

Công ty quản lý đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả vì quyết định này có thể gây ra sự bất tiện và thất vọng. Toàn bộ vé đã mua sẽ được hoàn tiền đầy đủ thông qua đơn vị hoặc kênh bán vé ban đầu.

Jay Park hiện đang thực hiện world tour sau hai đêm encore tại Seoul vào ngày 29 và 30/8. Hành trình quốc tế của nam ca sĩ bắt đầu từ São Paulo, Brazil vào ngày 3/9, sau đó lần lượt đi qua Mexico, Toronto (Canada) và 9 thành phố tại Mỹ.

Từ tháng 10, Jay Park đưa tour diễn đến châu Âu, với lịch trình trải dài qua Đức, Hà Lan, Ba Lan, Áo, Thụy Sĩ, Italy, Pháp, Luxembourg và Anh.

Theo kế hoạch ban đầu, Edinburgh là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình châu Âu của Jay Park. Tuy nhiên, sau khi đêm diễn tại đây bị hủy, world tour của nam ca sĩ sẽ chính thức khép lại bằng concert tại London vào ngày 26/10.

Theo kế hoạch ban đầu, Edinburgh là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình châu Âu của Jay Park.

Việc một đêm diễn bị hủy khi chỉ còn khoảng 3 tuần trước ngày tổ chức khiến người hâm mộ tại Edinburgh không khỏi tiếc nuối. Phía MORE VISION hiện chỉ cho biết chương trình bị hủy do “những tình huống không lường trước”, đồng thời chưa công bố thêm chi tiết về nguyên nhân cụ thể.