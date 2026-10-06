Jay Park bất ngờ hủy concert tại Edinburgh

Ngày 5/10, công ty quản lý MORE VISION thông báo về việc hủy concert thông qua các kênh truyền thông xã hội chính thức.

Theo đó, buổi diễn thuộc “2026 Jay Park World Tour ‘Serenades & Body Rolls’”, với sự tham gia của khách mời đặc biệt LNGSHOT, sẽ không diễn ra như kế hoạch.

MORE VISION cho biết: “Buổi concert ‘2026 Jay Park World Tour ‘Serenades & Body Rolls’ với khách mời đặc biệt LNGSHOT’, dự kiến diễn ra vào ngày 28/10/2026, đã bị hủy bỏ do những trường hợp bất khả kháng”.

Ảnh: Yonhap

Công ty quản lý đồng thời xác nhận toàn bộ vé đã mua sẽ được hoàn tiền. “Tất cả vé sẽ được hoàn tiền đầy đủ thông qua điểm mua ban đầu. Thông tin chi tiết hơn về quy trình hoàn tiền sẽ được cung cấp trực tiếp bởi nền tảng bán vé”, MORE VISION thông báo.

MORE VISION cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì sự thấu hiểu, kiên nhẫn và tiếp tục ủng hộ Jay Park cùng LNGSHOT sau quyết định hủy show.

Jay Park bắt đầu chuyến lưu diễn quốc tế sau các buổi concert encore tại Seoul hồi tháng 8. Edinburgh ban đầu được lựa chọn là điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình của “2026 Jay Park World Tour ‘Serenades & Body Rolls’”.

Tuy nhiên, sau khi concert tại Edinburgh bị hủy, chuyến lưu diễn của Jay Park sẽ khép lại bằng buổi biểu diễn tại London vào ngày 26/10.