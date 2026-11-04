Jay (ENHYPEN) bị fan cuồng giả danh nhân viên dịch vụ để tiếp cận, bí mật ghi âm cuộc gọi

Một cá nhân bị cáo buộc giả danh nhân viên trung tâm dịch vụ để tiếp cận nam ca sĩ, bí mật ghi âm các cuộc gọi và phát tán nội dung lên mạng xã hội.

Ngày 3/11, Belift Lab đã đăng tải thông báo chính thức trên nền tảng giao tiếp với người hâm mộ toàn cầu Weverse, với tiêu đề "Cập nhật về các hành động pháp lý nghiêm khắc đối với việc tiết lộ trái phép thông tin cá nhân của nghệ sĩ và hành vi quấy rối".

Theo công ty quản lý, Jay đã liên tục trở thành mục tiêu quấy rối của một sasaeng (người hâm mộ cuồng nhiệt có hành vi theo dõi và xâm phạm đời tư nghệ sĩ) kể từ tháng 6.

Ảnh: Allkpop

Ban đầu, người này tiếp cận Jay bằng cách giả danh nhân viên của một trung tâm dịch vụ lắp đặt internet và truyền hình. Cá nhân này được cho là đã tìm cách thu thập thông tin cá nhân của nam ca sĩ, đồng thời nhiều lần chủ động liên lạc với anh.

Không dừng lại ở đó, người này còn bị cáo buộc bí mật ghi âm các cuộc trò chuyện qua điện thoại với Jay mà không có sự đồng ý của anh, sau đó phát tán những bản ghi âm này thông qua KakaoTalk và các nền tảng mạng xã hội. Sau khi vụ việc bị công khai, cá nhân nói trên được cho là đã xóa tài khoản nhằm né tránh trách nhiệm.

Belift Lab nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sự việc, đồng thời cho biết: "Chúng tôi xem đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, bởi hành vi này không chỉ xâm phạm quyền riêng tư của nghệ sĩ mà còn làm dấy lên lo ngại về những tổn hại có thể tiếp diễn do thông tin cá nhân bị tiết lộ".

Sau khi thu thập các thông tin liên quan, công ty đã gửi đơn khiếu nại hình sự lên cảnh sát. Belift Lab cho biết những hành vi trên đã khiến Jay phải chịu áp lực và lo lắng nghiêm trọng về mặt tâm lý. Công ty khẳng định sẽ theo đuổi các biện pháp pháp lý cần thiết để xử lý vụ việc.

Bên cạnh đó, Belift Lab gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã chủ động báo cáo các hành vi xâm phạm quyền riêng tư của nghệ sĩ.

"Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả người hâm mộ đã ủng hộ những nỗ lực bảo vệ nghệ sĩ. Các báo cáo được gửi thông qua trang web Bảo vệ Quyền nghệ sĩ (protect.hybecorp.com) đang được các bộ phận liên quan liên tục xem xét. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và những báo cáo tích cực từ các bạn", công ty thông báo.

Kết thúc thông cáo, Belift Lab khẳng định sẽ áp dụng chính sách không khoan nhượng và kiên quyết thực hiện các biện pháp pháp lý đối với những hành vi rình rập, quấy rối hoặc tiết lộ trái phép thông tin cá nhân, gây ảnh hưởng đến sự an toàn của nghệ sĩ.

Nhóm ENHYPEN. Ảnh: Belift Lab

Đây không phải lần đầu ENHYPEN gặp phải những sự việc liên quan đến sasaeng. Năm ngoái, Belift Lab cũng từng thông báo về việc khởi kiện những cá nhân bị cáo buộc tìm cách xâm nhập trái phép nơi ở của các thành viên thông qua việc sắp xếp cho nhân viên giao hàng và tài xế tiếp cận.

Ở thời điểm đó, công ty cho biết đã tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự dựa trên những bằng chứng thu thập được, bao gồm cả hình ảnh từ camera giám sát. Nhiều cá nhân bị nghi ngờ có hành vi quấy rối cũng đã được trình báo với cảnh sát và đưa vào diện điều tra.

Trong khi đó, ENHYPEN dự kiến phát hành đĩa đơn phụ tiếp theo mang tên 'THE SIN: PARALLEL WORLD' vào ngày 20/11.