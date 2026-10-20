Jason Sudeikis lần đầu trải lòng về bài học sau khi chia tay Olivia Wilde

Theo Page Six, mới đây, Jason Sudeikis đã có những chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ kéo dài 9 năm với Olivia Wilde trong chương trình podcast Talk Easy With Sam Fragoso, phát sóng ngày 18/10.

Trong cuộc trò chuyện, ngôi sao Ted Lasso được hỏi về những điều anh muốn thay đổi nếu có cơ hội nhìn lại chuyện tình đã qua.

Không né tránh câu hỏi, Jason Sudeikis thừa nhận bài học lớn nhất mà anh rút ra sau cuộc chia tay chính là tầm quan trọng của việc giao tiếp trong một mối quan hệ.

Jason Sudeikis thừa nhận bài học lớn nhất mà anh rút ra sau cuộc chia tay chính là tầm quan trọng của việc giao tiếp trong một mối quan hệ.

"Tôi nghĩ đơn giản là chuyện giao tiếp. Lẽ ra tôi có thể làm tốt hơn trong việc bày tỏ cảm xúc của mình, nói rõ những điều khiến tôi cảm thấy như thế nào", nam diễn viên chia sẻ.

Anh giải thích rằng việc giữ kín những suy nghĩ hoặc cảm xúc tiêu cực không đồng nghĩa với việc chúng sẽ tự biến mất.

"Nếu tôi đang cảm thấy điều gì đó nhưng không nói ra, điều đó cũng không khiến cảm xúc ấy biến mất", Jason Sudeikis bày tỏ.

Nam diễn viên cho rằng việc mong đợi người khác tự hiểu suy nghĩ của mình là điều không công bằng. Theo anh, không ai có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, dù đó là bạn đời, cấp trên hay đồng nghiệp.

Khi được hỏi liệu sau hơn 5 năm chia tay, anh đã hiểu rõ hơn nguyên nhân đổ vỡ với Olivia Wilde hay chưa, Jason Sudeikis đưa ra một cách lý giải khá thú vị. Anh cho rằng theo một quan niệm về chuyện thất tình, con người có thể cần khoảng thời gian bằng một nửa độ dài của mối quan hệ để thực sự vượt qua những cảm xúc còn sót lại.

"Nếu đó là một mối quan hệ kéo dài 10 năm, thì sau 5 năm, có lẽ bạn mới có thể nhìn nhận mọi chuyện một cách rõ ràng", nam diễn viên nói.

Đáng chú ý, dù chuyện tình cảm đã kết thúc từ lâu, Jason Sudeikis vẫn dành những lời tích cực khi nhắc đến bạn gái cũ. Anh đánh giá Olivia Wilde là người rất giỏi trong công việc và bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu của cô.

"Tôi rất vui cho cô ấy và cảm thấy mình cũng thật may mắn khi được làm những điều bản thân cần làm", Jason Sudeikis chia sẻ.

Jason Sudeikis vẫn dành những lời tích cực khi nhắc đến bạn gái cũ.

Nam diễn viên cho biết những trải nghiệm sau cuộc chia tay còn giúp anh có thêm sự đồng cảm với những người đang trải qua hoàn cảnh tương tự.

Jason Sudeikis và Olivia Wilde bắt đầu hẹn hò vào năm 2011 sau khi gặp nhau tại một bữa tiệc của chương trình Saturday Night Live. Cặp đôi đính hôn vào năm 2013 nhưng không tổ chức đám cưới. Trong thời gian bên nhau, cả hai có hai người con chung, gồm con trai Otis Alexander, sinh năm 2014 và con gái Daisy Josephine, sinh năm 2016.

Đến năm 2020, Jason Sudeikis và Olivia Wilde chính thức đường ai nấy đi sau 9 năm gắn bó. Dù không còn là một cặp, cả hai vẫn cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy các con. Sau cuộc chia tay, Jason Sudeikis từng vướng tin đồn tình cảm với Keeley Hazell trong giai đoạn 2021 - 2022.

Đến năm 2020, Jason Sudeikis và Olivia Wilde chính thức đường ai nấy đi sau 9 năm gắn bó.

Trong khi đó, Olivia Wilde từng hẹn hò nam ca sĩ Harry Styles từ năm 2021 đến 2022. Sau đó, nữ đạo diễn được cho là có quan hệ tình cảm với diễn viên kiêm cựu cầu thủ bóng rổ Dane DiLiegro vào năm 2025, trước khi xuất hiện bên Casper Jopling.

Sau những thay đổi trong đời sống riêng tư, Jason Sudeikis hiện tập trung vào sự nghiệp diễn xuất và chăm sóc hai con.

Những chia sẻ mới nhất của tài tử cho thấy anh đã có cái nhìn bình thản hơn về mối quan hệ trong quá khứ. Thay vì đổ lỗi cho người cũ, Jason Sudeikis lựa chọn nhìn nhận những thiếu sót của bản thân và xem đó là bài học quan trọng để trưởng thành.